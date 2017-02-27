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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 січ, 2024 00:38
somilitark написав: asti написав: prodigy написав:
думаю, що майже сто доларів профіту?
Хз, десь так))
Не соромно професійному ухилянту мірятись піпєткою?
Коли іде така дупа хизуватись, що пропєтляв від ТЦК і налюбив державу на гроші.
По-перше чому ви мене в ухилянти записали - ще й закон не вийшов! А по-друге де це я державу налюбив на гроші?!
Я в цій історії з державою взагалі не перетинаюсь))
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Додано: Суб 06 січ, 2024 02:27
asti написав:
somilitark написав:
Не соромно професійному ухилянту мірятись піпєткою?
Коли іде така дупа хизуватись, що пропєтляв від ТЦК і налюбив державу на гроші.
По-перше чому ви мене в ухилянти записали - ще й закон не вийшов! А по-друге де це я державу налюбив на гроші?!
Я в цій історії з державою взагалі не перетинаюсь))
Перетинаєтесь, коли продаєте державні облігації , які для вас вже стали збитковими.
Але вам ще пощастило з їх продажем. Деякі власники овдП, які купували їх через фрідом фінанс Україна, вже більше року ні продати, ні купон отримати не можуть
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