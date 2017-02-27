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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11096110971109811099
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 00:38

  somilitark написав:
  asti написав:
  prodigy написав:думаю, що майже сто доларів профіту?
Хз, десь так))

Не соромно професійному ухилянту мірятись піпєткою?
Коли іде така дупа хизуватись, що пропєтляв від ТЦК і налюбив державу на гроші.

По-перше чому ви мене в ухилянти записали - ще й закон не вийшов! А по-друге де це я державу налюбив на гроші?!
Я в цій історії з державою взагалі не перетинаюсь))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 02:27

  asti написав:
  somilitark написав:Не соромно професійному ухилянту мірятись піпєткою?
Коли іде така дупа хизуватись, що пропєтляв від ТЦК і налюбив державу на гроші.

По-перше чому ви мене в ухилянти записали - ще й закон не вийшов! А по-друге де це я державу налюбив на гроші?!
Я в цій історії з державою взагалі не перетинаюсь))

Перетинаєтесь, коли продаєте державні облігації , які для вас вже стали збитковими.
Але вам ще пощастило з їх продажем. Деякі власники овдП, які купували їх через фрідом фінанс Україна, вже більше року ні продати, ні купон отримати не можуть
citramon
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 03:41

  Yuri_61 написав:сезон стижки баранчиків і олленят, які стукаючи копитцями біжуть в обмінки купляти нікомунепотрібного.
Запевняю вас, що це тимчасово до кінця квітня 2024 року, а там камінчиком курс доляра.
Майже кожен рік одне те й саме, і не вчаться на помилках.
Вас банкіри таким чином підстрікають закривати зі збитком свої гривневі депозити, щоб купити в них же дорогий долар.
Саме на це направлені дії банкірів, що в НБУ, що в приваті і в любих банках.

Згідно з виборчим законодавством росіянської педерації, вибори х….ла в педерації очікуються в неділю, 17 березня 2024 року
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 03:43

  asti написав:Уже отвечал на этот вопрос - у нас в Кропе с ТЦК пока (слава богу) спокойно. Сколько состриг ещё не считал, опять же все цифры на столе - берите и считайте если интересно))
Я дуже дивуюсь людям які в сьогоднішній ситуації загалом довіряють гривні і банкам , тобто в 1 момент музика може перестати грати і хто не сидів при цьому на хорошому валютному стільчику вибуває з гри. Вставати з цього стільця ризикуючи втратити все й одразу за $100-200 ? В таких супер ризикованих активах як грн і укр овдп можна тримати згідно теорії ? Скільки відсотків ? Питання в студію
yama
 
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