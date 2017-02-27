somilitark написав:Не соромно професійному ухилянту мірятись піпєткою? Коли іде така дупа хизуватись, що пропєтляв від ТЦК і налюбив державу на гроші.
По-перше чому ви мене в ухилянти записали - ще й закон не вийшов! А по-друге де це я державу налюбив на гроші?! Я в цій історії з державою взагалі не перетинаюсь))
Перетинаєтесь, коли продаєте державні облігації , які для вас вже стали збитковими. Але вам ще пощастило з їх продажем. Деякі власники овдП, які купували їх через фрідом фінанс Україна, вже більше року ні продати, ні купон отримати не можуть
Yuri_61 написав:сезон стижки баранчиків і олленят, які стукаючи копитцями біжуть в обмінки купляти нікомунепотрібного. Запевняю вас, що це тимчасово до кінця квітня 2024 року, а там камінчиком курс доляра. Майже кожен рік одне те й саме, і не вчаться на помилках. Вас банкіри таким чином підстрікають закривати зі збитком свої гривневі депозити, щоб купити в них же дорогий долар. Саме на це направлені дії банкірів, що в НБУ, що в приваті і в любих банках.
Згідно з виборчим законодавством росіянської педерації, вибори х….ла в педерації очікуються в неділю, 17 березня 2024 року
asti написав:Уже отвечал на этот вопрос - у нас в Кропе с ТЦК пока (слава богу) спокойно. Сколько состриг ещё не считал, опять же все цифры на столе - берите и считайте если интересно))
Я дуже дивуюсь людям які в сьогоднішній ситуації загалом довіряють гривні і банкам , тобто в 1 момент музика може перестати грати і хто не сидів при цьому на хорошому валютному стільчику вибуває з гри. Вставати з цього стільця ризикуючи втратити все й одразу за $100-200 ? В таких супер ризикованих активах як грн і укр овдп можна тримати згідно теорії ? Скільки відсотків ? Питання в студію
Итак, как и предыдущая, эта пятница выдалась для меня весьма насыщенной.
1. Видя что налик с утра попер вверх продал очередной пакет гривневых бумаг - решил понемногу выходить из гривневого госдолга. На Бонде 72 бумаги 204150 забрали у меня по 1036,75, дешевле, к слову, чем в среду - тогда цена была 1039 за бумагу.
2. Побежал в Сенс - там знакомая кассирша пообещала мне 500 синих + 500 белых по 38,80 на руки - бегу в ближайшую обменку и сдаю 1000 синих по 39,35.
3.Справившись в Сенсе иду в ту же обменку и сдаю 500 белых по 39,30
4. С этой гривной еду в Укргаз забирать купленные позавчера онлайн 1297 долларов по 38,50.
5. Приезжаю в Газ, забираю свой доллар - отдают белыми но хороших годов там же в кассе докупаю ещё 603 доллара и еду снова в Сенс по телефону договорившись с обменкой сдать 1500 белых по 39.3
6. Тем временем мне на карту Моно падает 74600 за проданные ОВГЗ - перекидываю 50000 в Идею и меняюсь там по 38.5 остальные в Сенс и покупаю там 640 долларов по 38,55 эти манипуляции я совершаю в помещении МТБ банка, где выясняю, что в кассе что на продажу (39,10) что на выдачу только 96 год...
7. После посещения обменки и сдачи там 1500$ с гривной прихожу в Сенс - закидываю 25300 на онлайн + покупаю в кассе 840 долларов по 38 ,80 на карту. Сразу же заказываю купленный доллар на выдачу - получается на 10-е число.
8. Сдаю знакомому валютчику 500 синих по 39,60 (курс растет!) + 400 белых по 39,40 и с гривной топаю в Пивденный.
9. В Пивне закидываю 38200 на гривневую карту и меняюсь по 38,60 на доллар, снимаю 400 долл 96 года (других, говорят, нет - очень противные кассиршы!)
10. Эти 400 долларов 96 года закидываю на долларовый Приват-вклад в терминале (до вторника )
Итак, как и предыдущая, эта пятница выдалась для меня весьма насыщенной.
1. Видя что налик с утра попер вверх продал очередной пакет гривневых бумаг - решил понемногу выходить из гривневого госдолга. На Бонде 72 бумаги 204150 забрали у меня по 1036,75, дешевле, к слову, чем в среду - тогда цена была 1039 за бумагу.
2. Побежал в Сенс - там знакомая кассирша пообещала мне 500 синих + 500 белых по 38,80 на руки - бегу в ближайшую обменку и сдаю 1000 синих по 39,35.
3.Справившись в Сенсе иду в ту же обменку и сдаю 500 белых по 39,30
4. С этой гривной еду в Укргаз забирать купленные позавчера онлайн 1297 долларов по 38,50.
5. Приезжаю в Газ, забираю свой доллар - отдают белыми но хороших годов там же в кассе докупаю ещё 603 доллара и еду снова в Сенс по телефону договорившись с обменкой сдать 1500 белых по 39.3
6. Тем временем мне на карту Моно падает 74600 за проданные ОВГЗ - перекидываю 50000 в Идею и меняюсь там по 38.5 остальные в Сенс и покупаю там 640 долларов по 38,55 эти манипуляции я совершаю в помещении МТБ банка, где выясняю, что в кассе что на продажу (39,10) что на выдачу только 96 год...
7. После посещения обменки и сдачи там 1500$ с гривной прихожу в Сенс - закидываю 25300 на онлайн + покупаю в кассе 840 долларов по 38 ,80 на карту. Сразу же заказываю купленный доллар на выдачу - получается на 10-е число.
8. Сдаю знакомому валютчику 500 синих по 39,60 (курс растет!) + 400 белых по 39,40 и с гривной топаю в Пивденный.
9. В Пивне закидываю 38200 на гривневую карту и меняюсь по 38,60 на доллар, снимаю 400 долл 96 года (других, говорят, нет - очень противные кассиршы!)
10. Эти 400 долларов 96 года закидываю на долларовый Приват-вклад в терминале (до вторника )
11. АТБ, Файно, кофе...
с таким квестом и на свободе, как там ТЦК на пути не попался еще? и сколько времени это все заняло? много удалось состричь за это время при том риске?