asti написав:

Записки карусельщика 2...Итак, как и предыдущая, эта пятница выдалась для меня весьма насыщенной.1. Видя что налик с утра попер вверх продал очередной пакет гривневых бумаг - решил понемногу выходить из гривневого госдолга. На Бонде 72 бумаги 204150 забрали у меня по 1036,75, дешевле, к слову, чем в среду - тогда цена была1039 за бумагу.2. Побежал в Сенс - там знакомая кассирша пообещала мне 500 синих + 500 белых по 38,80 на руки - бегу в ближайшую обменку и сдаю 1000 синих по 39,35.3.Справившись в Сенсе иду в ту же обменку и сдаю 500 белых по 39,304. С этой гривной еду в Укргаз забирать купленные позавчера онлайн 1297 долларов по 38,50.5. Приезжаю в Газ, забираю свой доллар - отдают белыми но хороших годов там же в кассе докупаю ещё 603 доллара и еду снова в Сенс по телефону договорившись с обменкой сдать 1500 белых по 39.36. Тем временем мне на карту Моно падает 74600 за проданные ОВГЗ - перекидываю 50000 в Идею и меняюсь там по 38.5 остальные в Сенс и покупаю там 640 долларов по 38,55 эти манипуляции я совершаю в помещении МТБ банка, где выясняю, что в кассе что на продажу (39,10) что на выдачу только 96 год...7. После посещения обменки и сдачи там 1500$ с гривной прихожу в Сенс - закидываю 25300 на онлайн + покупаю в кассе 840 долларов по 38 ,80 на карту. Сразу же заказываю купленный доллар на выдачу - получается на 10-е число.8. Сдаю знакомому валютчику 500 синих по 39,60 (курс растет!) + 400 белых по 39,40 и с гривной топаю в Пивденный.9. В Пивне закидываю 38200 на гривневую карту и меняюсь по 38,60 на доллар, снимаю 400 долл 96 года (других, говорят, нет - очень противные кассиршы!)10. Эти 400 долларов 96 года закидываю на долларовый Приват-вклад в терминале (до вторника11. АТБ, Файно, кофе...