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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11096110971109811099
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 00:38

  somilitark написав:
  asti написав:
  prodigy написав:думаю, що майже сто доларів профіту?
Хз, десь так))

Не соромно професійному ухилянту мірятись піпєткою?
Коли іде така дупа хизуватись, що пропєтляв від ТЦК і налюбив державу на гроші.

По-перше чому ви мене в ухилянти записали - ще й закон не вийшов! А по-друге де це я державу налюбив на гроші?!
Я в цій історії з державою взагалі не перетинаюсь))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 02:27

  asti написав:
  somilitark написав:Не соромно професійному ухилянту мірятись піпєткою?
Коли іде така дупа хизуватись, що пропєтляв від ТЦК і налюбив державу на гроші.

По-перше чому ви мене в ухилянти записали - ще й закон не вийшов! А по-друге де це я державу налюбив на гроші?!
Я в цій історії з державою взагалі не перетинаюсь))

Перетинаєтесь, коли продаєте державні облігації , які для вас вже стали збитковими.
Але вам ще пощастило з їх продажем. Деякі власники овдП, які купували їх через фрідом фінанс Україна, вже більше року ні продати, ні купон отримати не можуть
citramon
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 03:41

  Yuri_61 написав:сезон стижки баранчиків і олленят, які стукаючи копитцями біжуть в обмінки купляти нікомунепотрібного.
Запевняю вас, що це тимчасово до кінця квітня 2024 року, а там камінчиком курс доляра.
Майже кожен рік одне те й саме, і не вчаться на помилках.
Вас банкіри таким чином підстрікають закривати зі збитком свої гривневі депозити, щоб купити в них же дорогий долар.
Саме на це направлені дії банкірів, що в НБУ, що в приваті і в любих банках.

Згідно з виборчим законодавством росіянської педерації, вибори х….ла в педерації очікуються в неділю, 17 березня 2024 року
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 03:43

  asti написав:Уже отвечал на этот вопрос - у нас в Кропе с ТЦК пока (слава богу) спокойно. Сколько состриг ещё не считал, опять же все цифры на столе - берите и считайте если интересно))
Я дуже дивуюсь людям які в сьогоднішній ситуації загалом довіряють гривні і банкам , тобто в 1 момент музика може перестати грати і хто не сидів при цьому на хорошому валютному стільчику вибуває з гри. Вставати з цього стільця ризикуючи втратити все й одразу за $100-200 ? В таких супер ризикованих активах як грн і укр овдп можна тримати згідно теорії ? Скільки відсотків ? Питання в студію
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 07:21

  asti написав:Записки карусельщика 2...

Итак, как и предыдущая, эта пятница выдалась для меня весьма насыщенной.

1. Видя что налик с утра попер вверх продал очередной пакет гривневых бумаг - решил понемногу выходить из гривневого госдолга. На Бонде 72 бумаги 204150 забрали у меня по 1036,75, дешевле, к слову, чем в среду - тогда цена была
1039 за бумагу.

2. Побежал в Сенс - там знакомая кассирша пообещала мне 500 синих + 500 белых по 38,80 на руки - бегу в ближайшую обменку и сдаю 1000 синих по 39,35.

3.Справившись в Сенсе иду в ту же обменку и сдаю 500 белых по 39,30

4. С этой гривной еду в Укргаз забирать купленные позавчера онлайн 1297 долларов по 38,50.

5. Приезжаю в Газ, забираю свой доллар - отдают белыми но хороших годов там же в кассе докупаю ещё 603 доллара и еду снова в Сенс по телефону договорившись с обменкой сдать 1500 белых по 39.3

6. Тем временем мне на карту Моно падает 74600 за проданные ОВГЗ - перекидываю 50000 в Идею и меняюсь там по 38.5 остальные в Сенс и покупаю там 640 долларов по 38,55 эти манипуляции я совершаю в помещении МТБ банка, где выясняю, что в кассе что на продажу (39,10) что на выдачу только 96 год...:(

7. После посещения обменки и сдачи там 1500$ с гривной прихожу в Сенс - закидываю 25300 на онлайн + покупаю в кассе 840 долларов по 38 ,80 на карту. Сразу же заказываю купленный доллар на выдачу - получается на 10-е число.

8. Сдаю знакомому валютчику 500 синих по 39,60 (курс растет!) + 400 белых по 39,40 и с гривной топаю в Пивденный.

9. В Пивне закидываю 38200 на гривневую карту и меняюсь по 38,60 на доллар, снимаю 400 долл 96 года (других, говорят, нет - очень противные кассиршы!)

10. Эти 400 долларов 96 года закидываю на долларовый Приват-вклад в терминале (до вторника ;) )

11. АТБ, Файно, кофе... :)

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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 07:29

  Sidus написав:
  asti написав:Записки карусельщика 2...

Итак, как и предыдущая, эта пятница выдалась для меня весьма насыщенной.

1. Видя что налик с утра попер вверх продал очередной пакет гривневых бумаг - решил понемногу выходить из гривневого госдолга. На Бонде 72 бумаги 204150 забрали у меня по 1036,75, дешевле, к слову, чем в среду - тогда цена была
1039 за бумагу.

2. Побежал в Сенс - там знакомая кассирша пообещала мне 500 синих + 500 белых по 38,80 на руки - бегу в ближайшую обменку и сдаю 1000 синих по 39,35.

3.Справившись в Сенсе иду в ту же обменку и сдаю 500 белых по 39,30

4. С этой гривной еду в Укргаз забирать купленные позавчера онлайн 1297 долларов по 38,50.

5. Приезжаю в Газ, забираю свой доллар - отдают белыми но хороших годов там же в кассе докупаю ещё 603 доллара и еду снова в Сенс по телефону договорившись с обменкой сдать 1500 белых по 39.3

6. Тем временем мне на карту Моно падает 74600 за проданные ОВГЗ - перекидываю 50000 в Идею и меняюсь там по 38.5 остальные в Сенс и покупаю там 640 долларов по 38,55 эти манипуляции я совершаю в помещении МТБ банка, где выясняю, что в кассе что на продажу (39,10) что на выдачу только 96 год...:(

7. После посещения обменки и сдачи там 1500$ с гривной прихожу в Сенс - закидываю 25300 на онлайн + покупаю в кассе 840 долларов по 38 ,80 на карту. Сразу же заказываю купленный доллар на выдачу - получается на 10-е число.

8. Сдаю знакомому валютчику 500 синих по 39,60 (курс растет!) + 400 белых по 39,40 и с гривной топаю в Пивденный.

9. В Пивне закидываю 38200 на гривневую карту и меняюсь по 38,60 на доллар, снимаю 400 долл 96 года (других, говорят, нет - очень противные кассиршы!)

10. Эти 400 долларов 96 года закидываю на долларовый Приват-вклад в терминале (до вторника ;) )

11. АТБ, Файно, кофе... :)


с таким квестом и на свободе, как там ТЦК на пути не попался еще? и сколько времени это все заняло? много удалось состричь за это время при том риске?

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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 07:33

  yama написав:вибори х….ла в педерації очікуються в неділю, 17 березня 2024 року
Шоб воно не дожило!
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