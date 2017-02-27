somilitark написав:Не соромно професійному ухилянту мірятись піпєткою? Коли іде така дупа хизуватись, що пропєтляв від ТЦК і налюбив державу на гроші.
По-перше чому ви мене в ухилянти записали - ще й закон не вийшов! А по-друге де це я державу налюбив на гроші?! Я в цій історії з державою взагалі не перетинаюсь))
Перетинаєтесь, коли продаєте державні облігації , які для вас вже стали збитковими. Але вам ще пощастило з їх продажем. Деякі власники овдП, які купували їх через фрідом фінанс Україна, вже більше року ні продати, ні купон отримати не можуть
Yuri_61 написав:сезон стижки баранчиків і олленят, які стукаючи копитцями біжуть в обмінки купляти нікомунепотрібного. Запевняю вас, що це тимчасово до кінця квітня 2024 року, а там камінчиком курс доляра. Майже кожен рік одне те й саме, і не вчаться на помилках. Вас банкіри таким чином підстрікають закривати зі збитком свої гривневі депозити, щоб купити в них же дорогий долар. Саме на це направлені дії банкірів, що в НБУ, що в приваті і в любих банках.
Згідно з виборчим законодавством росіянської педерації, вибори х….ла в педерації очікуються в неділю, 17 березня 2024 року
asti написав:Уже отвечал на этот вопрос - у нас в Кропе с ТЦК пока (слава богу) спокойно. Сколько состриг ещё не считал, опять же все цифры на столе - берите и считайте если интересно))
Я дуже дивуюсь людям які в сьогоднішній ситуації загалом довіряють гривні і банкам , тобто в 1 момент музика може перестати грати і хто не сидів при цьому на хорошому валютному стільчику вибуває з гри. Вставати з цього стільця ризикуючи втратити все й одразу за $100-200 ? В таких супер ризикованих активах як грн і укр овдп можна тримати згідно теорії ? Скільки відсотків ? Питання в студію
Итак, как и предыдущая, эта пятница выдалась для меня весьма насыщенной.
1. Видя что налик с утра попер вверх продал очередной пакет гривневых бумаг - решил понемногу выходить из гривневого госдолга. На Бонде 72 бумаги 204150 забрали у меня по 1036,75, дешевле, к слову, чем в среду - тогда цена была 1039 за бумагу.
2. Побежал в Сенс - там знакомая кассирша пообещала мне 500 синих + 500 белых по 38,80 на руки - бегу в ближайшую обменку и сдаю 1000 синих по 39,35.
3.Справившись в Сенсе иду в ту же обменку и сдаю 500 белых по 39,30
4. С этой гривной еду в Укргаз забирать купленные позавчера онлайн 1297 долларов по 38,50.
5. Приезжаю в Газ, забираю свой доллар - отдают белыми но хороших годов там же в кассе докупаю ещё 603 доллара и еду снова в Сенс по телефону договорившись с обменкой сдать 1500 белых по 39.3
6. Тем временем мне на карту Моно падает 74600 за проданные ОВГЗ - перекидываю 50000 в Идею и меняюсь там по 38.5 остальные в Сенс и покупаю там 640 долларов по 38,55 эти манипуляции я совершаю в помещении МТБ банка, где выясняю, что в кассе что на продажу (39,10) что на выдачу только 96 год...
7. После посещения обменки и сдачи там 1500$ с гривной прихожу в Сенс - закидываю 25300 на онлайн + покупаю в кассе 840 долларов по 38 ,80 на карту. Сразу же заказываю купленный доллар на выдачу - получается на 10-е число.
8. Сдаю знакомому валютчику 500 синих по 39,60 (курс растет!) + 400 белых по 39,40 и с гривной топаю в Пивденный.
9. В Пивне закидываю 38200 на гривневую карту и меняюсь по 38,60 на доллар, снимаю 400 долл 96 года (других, говорят, нет - очень противные кассиршы!)
10. Эти 400 долларов 96 года закидываю на долларовый Приват-вклад в терминале (до вторника )
Итак, как и предыдущая, эта пятница выдалась для меня весьма насыщенной.
1. Видя что налик с утра попер вверх продал очередной пакет гривневых бумаг - решил понемногу выходить из гривневого госдолга. На Бонде 72 бумаги 204150 забрали у меня по 1036,75, дешевле, к слову, чем в среду - тогда цена была 1039 за бумагу.
2. Побежал в Сенс - там знакомая кассирша пообещала мне 500 синих + 500 белых по 38,80 на руки - бегу в ближайшую обменку и сдаю 1000 синих по 39,35.
3.Справившись в Сенсе иду в ту же обменку и сдаю 500 белых по 39,30
4. С этой гривной еду в Укргаз забирать купленные позавчера онлайн 1297 долларов по 38,50.
5. Приезжаю в Газ, забираю свой доллар - отдают белыми но хороших годов там же в кассе докупаю ещё 603 доллара и еду снова в Сенс по телефону договорившись с обменкой сдать 1500 белых по 39.3
6. Тем временем мне на карту Моно падает 74600 за проданные ОВГЗ - перекидываю 50000 в Идею и меняюсь там по 38.5 остальные в Сенс и покупаю там 640 долларов по 38,55 эти манипуляции я совершаю в помещении МТБ банка, где выясняю, что в кассе что на продажу (39,10) что на выдачу только 96 год...
7. После посещения обменки и сдачи там 1500$ с гривной прихожу в Сенс - закидываю 25300 на онлайн + покупаю в кассе 840 долларов по 38 ,80 на карту. Сразу же заказываю купленный доллар на выдачу - получается на 10-е число.
8. Сдаю знакомому валютчику 500 синих по 39,60 (курс растет!) + 400 белых по 39,40 и с гривной топаю в Пивденный.
9. В Пивне закидываю 38200 на гривневую карту и меняюсь по 38,60 на доллар, снимаю 400 долл 96 года (других, говорят, нет - очень противные кассиршы!)
10. Эти 400 долларов 96 года закидываю на долларовый Приват-вклад в терминале (до вторника )
11. АТБ, Файно, кофе...
с таким квестом и на свободе, как там ТЦК на пути не попался еще? и сколько времени это все заняло? много удалось состричь за это время при том риске?
asti написав:По-перше чому ви мене в ухилянти записали - ще й закон не вийшов! А по-друге де це я державу налюбив на гроші?! Я в цій історії з державою взагалі не перетинаюсь))
Це вас мама навчила так криво ваньку валяти? Хтось тут рік назад розповідав як боїться "людей в пікселі?"(( Таким розумним безробітним перші повєсткі прийшли в травні 22-го, згідно закону про воєнний стан і загальну мобілізацію ви повинні були самовольно з'явитися до місцевого ТЦК на протязі 90 днів від оголошення воєнного стану. По валюті, ви чорний мул, який використовує пільгові державні програми продажу валюти населенню для задоволення потреб чорних ділків. Звідки береться більша ціна на валюту в обмінці? Просто телефонує наркобарон валютнику і каже: мені треба сотка зєлєні через три дні. Відтоді валютник починає задирати прийом "під задачі", щоб такі мули таскали валюту на гурт, а коли вже збереться відповідна сума, то зателефонують замовнику і він забере валюту для чорних операцій не рахуючись з ціною. Валюта тут від держави, більшість валюти позичена під 5% річних і вище, не валяйте дуріка і не викликайте сором за українців, поки одни гинуть інші вихваляються крисятництвом!
somilitark ніколи не розумів наїздів на тих, хто по закону заробляють свої 5 центів. Якщо б держава хотіла припинити існування "мулів" то сама б продала наркобарону стільки, скільки йому потрібно готівки. Якщо б держава хотіла, щоб всі прийшли в ТЦК - то вже б давно прийняла закон про мобілізацію...