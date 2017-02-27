Уже отвечал на этот вопрос - у нас в Кропе с ТЦК пока (слава богу) спокойно. Сколько состриг ещё не считал, опять же все цифры на столе - берите и считайте если интересно))

Первый военный заём в СССР выпускается весной 1942 года. Формально покупка военных облигаций была делом добровольным, но фактически носила обязательный характер. При этом, в отличие от довоенных займов, военные облигации не принимались в залог по ссудам населения в сберкассах. Начиная с 1942 года рабочие и служащие ежегодно подписывались на сумму, равную их месячному заработку, которую должны были выплатить в течение десяти месяцев. Это был обязательный минимум, ниже которого нельзя было опускаться. А стахановцев и высокооплачиваемых рабочих начальство и вовсе побуждало подписываться на полтора или даже два оклада. Офицеры Красной Армии подписывались на 170 % от месячного оклада, а генералы — на 200 %. Приветствовалось единовременное внесение всей суммы или большей её части наличными деньгами. Удержания по подписке производились ежемесячно. В итоге удельный вес средств от займов в доходах государственного бюджета в годы войны составил около 10 %