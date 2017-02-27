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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11097110981109911100
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 10:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Мені було б соромно таке викочувати і чекати на лайки((((

так, дійсно не варте про це писати...
про це майже ніколи не писали ще 10 років тому
але не карайте дуже жорстко, мені здається що він не стільки хизувався профітом, а
тим-скільки фізичних(і моральних) зусиль витратив за минулий "важкий" день -треба було з кимсь поділитись враженнями,
багато людей сьогодні не мають іншого способу заробітку (якщо донатять з каруселей то нехай буде)
це вся біготня і титанічні зусилля нагадують 8 місячну дитину (яка перший раз зібрала пірамідку і теж спітніла від mental strain (не хочу образити когось, це до себе)
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 10:45

Свято наближається!©)))

  Дюрі-бачі написав:Якщо б держава хотіла, щоб всі прийшли в ТЦК - то вже б давно прийняла закон про мобілізацію...
Виходить, що раніше "не дуже й хотіла"...))
А от тепер якраз і хочуть прийняти закон, щоб "всі прийшли в ТЦК" ;)
Правда, затримались(затупили) десь на 15-18міс з цим законом, ну але нічого.... - краще пізно, ніж ніколи!© ;)

Тож, все буде добре!
Все буде Україна! :)
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 10:45

  Дюрі-бачі написав:somilitark ніколи не розумів наїздів на тих, хто по закону заробляють свої 5 центів. Якщо б держава хотіла припинити існування "мулів" то сама б продала наркобарону стільки, скільки йому потрібно готівки. Якщо б держава хотіла, щоб всі прийшли в ТЦК - то вже б давно прийняла закон про мобілізацію...

Після фрази, що держава щось винна наркобарону про що можна ще з вами розмовляти?
Ви купили викладацтво за скільки?
Чи ваші батьки контабандисти забезпечили ваше майбутнє?
Якейсь особливе закарпатське світоприйняття, держава в усьому винна, а я білий і пухнастий, втомлений в береговському котлі.
Клініка, Холява десь заплакав від таких откровень "викладача" вишу((((
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 10:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  citramon написав:Деякі власники овдП


вирішив для себе - краще мати збитки ніж "зрадити"(овдп продавати не буду), в мене "Євпаторія"...може частково компенсую як у 22р

в 22р мав 4,5к дол збитку на 1,5р овдп але за 10міс 3мес конвертов вийшов майже в нуль
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 10:53

  yama написав:
  asti написав:Уже отвечал на этот вопрос - у нас в Кропе с ТЦК пока (слава богу) спокойно. Сколько состриг ещё не считал, опять же все цифры на столе - берите и считайте если интересно))
Я дуже дивуюсь людям які в сьогоднішній ситуації загалом довіряють гривні і банкам , тобто в 1 момент музика може перестати грати і хто не сидів при цьому на хорошому валютному стільчику вибуває з гри. Вставати з цього стільця ризикуючи втратити все й одразу за $100-200 ? В таких супер ризикованих активах як грн і укр овдп можна тримати згідно теорії ? Скільки відсотків ? Питання в студію


дійно, ОВДП актив ризиковий , але не всі розраховають на профіт- наш обв'язок(добровільний) допомагати країні під час війни (так це вже було)

Первый военный заём в СССР выпускается весной 1942 года. Формально покупка военных облигаций была делом добровольным, но фактически носила обязательный характер. При этом, в отличие от довоенных займов, военные облигации не принимались в залог по ссудам населения в сберкассах. Начиная с 1942 года рабочие и служащие ежегодно подписывались на сумму, равную их месячному заработку, которую должны были выплатить в течение десяти месяцев. Это был обязательный минимум, ниже которого нельзя было опускаться. А стахановцев и высокооплачиваемых рабочих начальство и вовсе побуждало подписываться на полтора или даже два оклада. Офицеры Красной Армии подписывались на 170 % от месячного оклада, а генералы — на 200 %. Приветствовалось единовременное внесение всей суммы или большей её части наличными деньгами. Удержания по подписке производились ежемесячно. В итоге удельный вес средств от займов в доходах государственного бюджета в годы войны составил около 10 %
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 11:00

Шановні воєнкоми,мули та інші диванні аналітики-давайте про валюту! Може НБУ тягне до курсу який знову зафіксує на час Х-?
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 11:11

  sens написав:Шановні воєнкоми,мули та інші диванні аналітики-давайте про валюту! Може НБУ тягне до курсу який знову зафіксує на час Х-?


може зафіксує, а може ні

– НБУ перейшов до керованої гнучкості обмінного курсу. Цей режим відрізняється від того, що діяв до 24 лютого 2022 року, коли НБУ лише згладжував курсові коливання. Довоєнний режим зараз не підходить, адже на ринку є структурний дефіцит валюти, який за плавання курсу призводив би до постійного послаблення гривні, – пояснили в Нацбанку.


Разом з тим, в НБУ наголосили, що все ще будуть суттєво обмежувати рух курсу, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення. В нацрегуляторі запевняють, що для цього Нацбанк має “значний обсяг міжнародних резервів”, що станом на початок вересня складає близько $40 млрд. Це, запевняють в НБУ, посилить спроможність зберігати курсову стійкість.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 11:14

  prodigy написав:
  yama написав:
  asti написав:Уже отвечал на этот вопрос - у нас в Кропе с ТЦК пока (слава богу) спокойно. Сколько состриг ещё не считал, опять же все цифры на столе - берите и считайте если интересно))
Я дуже дивуюсь людям які в сьогоднішній ситуації загалом довіряють гривні і банкам , тобто в 1 момент музика може перестати грати і хто не сидів при цьому на хорошому валютному стільчику вибуває з гри. Вставати з цього стільця ризикуючи втратити все й одразу за $100-200 ? В таких супер ризикованих активах як грн і укр овдп можна тримати згідно теорії ? Скільки відсотків ? Питання в студію


дійно, ОВДП актив ризиковий , але не всі розраховають на профіт- наш обв'язок(добровільний) допомагати країні під час війни (так це вже було)

Первый военный заём в СССР выпускается весной 1942 года. Формально покупка военных облигаций была делом добровольным, но фактически носила обязательный характер. При этом, в отличие от довоенных займов, военные облигации не принимались в залог по ссудам населения в сберкассах. Начиная с 1942 года рабочие и служащие ежегодно подписывались на сумму, равную их месячному заработку, которую должны были выплатить в течение десяти месяцев. Это был обязательный минимум, ниже которого нельзя было опускаться. А стахановцев и высокооплачиваемых рабочих начальство и вовсе побуждало подписываться на полтора или даже два оклада. Офицеры Красной Армии подписывались на 170 % от месячного оклада, а генералы — на 200 %. Приветствовалось единовременное внесение всей суммы или большей её части наличными деньгами. Удержания по подписке производились ежемесячно. В итоге удельный вес средств от займов в доходах государственного бюджета в годы войны составил около 10 %


А тоді так теж було? І таких стільки, що ім'я їм Легіон. Щось не чутно, щоб "по требованиям трудовых коллективов оборонных заводов предателей Родины приговтрили к расстрелу". https://forbes.ua/news/eksgolovu-nbu-sh ... 12022-9625
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