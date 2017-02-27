somilitark написав:Мені було б соромно таке викочувати і чекати на лайки((((
так, дійсно не варте про це писати... про це майже ніколи не писали ще 10 років тому але не карайте дуже жорстко, мені здається що він не стільки хизувався профітом, а тим-скільки фізичних(і моральних) зусиль витратив за минулий "важкий" день -треба було з кимсь поділитись враженнями, багато людей сьогодні не мають іншого способу заробітку (якщо донатять з каруселей то нехай буде) це вся біготня і титанічні зусилля нагадують 8 місячну дитину (яка перший раз зібрала пірамідку і теж спітніла від mental strain (не хочу образити когось, це до себе)
asti написав:Уже отвечал на этот вопрос - у нас в Кропе с ТЦК пока (слава богу) спокойно. Сколько состриг ещё не считал, опять же все цифры на столе - берите и считайте если интересно))
Я дуже дивуюсь людям які в сьогоднішній ситуації загалом довіряють гривні і банкам , тобто в 1 момент музика може перестати грати і хто не сидів при цьому на хорошому валютному стільчику вибуває з гри. Вставати з цього стільця ризикуючи втратити все й одразу за $100-200 ? В таких супер ризикованих активах як грн і укр овдп можна тримати згідно теорії ? Скільки відсотків ? Питання в студію
дійно, ОВДП актив ризиковий , але не всі розраховають на профіт- наш обв'язок(добровільний) допомагати країні під час війни (так це вже було)
Первый военный заём в СССР выпускается весной 1942 года. Формально покупка военных облигаций была делом добровольным, но фактически носила обязательный характер. При этом, в отличие от довоенных займов, военные облигации не принимались в залог по ссудам населения в сберкассах. Начиная с 1942 года рабочие и служащие ежегодно подписывались на сумму, равную их месячному заработку, которую должны были выплатить в течение десяти месяцев. Это был обязательный минимум, ниже которого нельзя было опускаться. А стахановцев и высокооплачиваемых рабочих начальство и вовсе побуждало подписываться на полтора или даже два оклада. Офицеры Красной Армии подписывались на 170 % от месячного оклада, а генералы — на 200 %. Приветствовалось единовременное внесение всей суммы или большей её части наличными деньгами. Удержания по подписке производились ежемесячно. В итоге удельный вес средств от займов в доходах государственного бюджета в годы войны составил около 10 %
sens написав:Шановні воєнкоми,мули та інші диванні аналітики-давайте про валюту! Може НБУ тягне до курсу який знову зафіксує на час Х-?
може зафіксує, а може ні
– НБУ перейшов до керованої гнучкості обмінного курсу. Цей режим відрізняється від того, що діяв до 24 лютого 2022 року, коли НБУ лише згладжував курсові коливання. Довоєнний режим зараз не підходить, адже на ринку є структурний дефіцит валюти, який за плавання курсу призводив би до постійного послаблення гривні, – пояснили в Нацбанку.
Разом з тим, в НБУ наголосили, що все ще будуть суттєво обмежувати рух курсу, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення. В нацрегуляторі запевняють, що для цього Нацбанк має “значний обсяг міжнародних резервів”, що станом на початок вересня складає близько $40 млрд. Це, запевняють в НБУ, посилить спроможність зберігати курсову стійкість.
asti написав:Уже отвечал на этот вопрос - у нас в Кропе с ТЦК пока (слава богу) спокойно. Сколько состриг ещё не считал, опять же все цифры на столе - берите и считайте если интересно))
Я дуже дивуюсь людям які в сьогоднішній ситуації загалом довіряють гривні і банкам , тобто в 1 момент музика може перестати грати і хто не сидів при цьому на хорошому валютному стільчику вибуває з гри. Вставати з цього стільця ризикуючи втратити все й одразу за $100-200 ? В таких супер ризикованих активах як грн і укр овдп можна тримати згідно теорії ? Скільки відсотків ? Питання в студію
дійно, ОВДП актив ризиковий , але не всі розраховають на профіт- наш обв'язок(добровільний) допомагати країні під час війни (так це вже було)
Первый военный заём в СССР выпускается весной 1942 года. Формально покупка военных облигаций была делом добровольным, но фактически носила обязательный характер. При этом, в отличие от довоенных займов, военные облигации не принимались в залог по ссудам населения в сберкассах. Начиная с 1942 года рабочие и служащие ежегодно подписывались на сумму, равную их месячному заработку, которую должны были выплатить в течение десяти месяцев. Это был обязательный минимум, ниже которого нельзя было опускаться. А стахановцев и высокооплачиваемых рабочих начальство и вовсе побуждало подписываться на полтора или даже два оклада. Офицеры Красной Армии подписывались на 170 % от месячного оклада, а генералы — на 200 %. Приветствовалось единовременное внесение всей суммы или большей её части наличными деньгами. Удержания по подписке производились ежемесячно. В итоге удельный вес средств от займов в доходах государственного бюджета в годы войны составил около 10 %