somilitark написав:Мені було б соромно таке викочувати і чекати на лайки((((
так, дійсно не варте про це писати... про це майже ніколи не писали ще 10 років тому але не карайте дуже жорстко, мені здається що він не стільки хизувався профітом, а тим-скільки фізичних(і моральних) зусиль витратив за минулий "важкий" день -треба було з кимсь поділитись враженнями, багато людей сьогодні не мають іншого способу заробітку (якщо донатять з каруселей то нехай буде) це вся біготня і титанічні зусилля нагадують 8 місячну дитину (яка перший раз зібрала пірамідку і теж спітніла від mental strain (не хочу образити когось, це до себе)
asti написав:Уже отвечал на этот вопрос - у нас в Кропе с ТЦК пока (слава богу) спокойно. Сколько состриг ещё не считал, опять же все цифры на столе - берите и считайте если интересно))
Я дуже дивуюсь людям які в сьогоднішній ситуації загалом довіряють гривні і банкам , тобто в 1 момент музика може перестати грати і хто не сидів при цьому на хорошому валютному стільчику вибуває з гри. Вставати з цього стільця ризикуючи втратити все й одразу за $100-200 ? В таких супер ризикованих активах як грн і укр овдп можна тримати згідно теорії ? Скільки відсотків ? Питання в студію
дійно, ОВДП актив ризиковий , але не всі розраховають на профіт- наш обв'язок(добровільний) допомагати країні під час війни (так це вже було)
Первый военный заём в СССР выпускается весной 1942 года. Формально покупка военных облигаций была делом добровольным, но фактически носила обязательный характер. При этом, в отличие от довоенных займов, военные облигации не принимались в залог по ссудам населения в сберкассах. Начиная с 1942 года рабочие и служащие ежегодно подписывались на сумму, равную их месячному заработку, которую должны были выплатить в течение десяти месяцев. Это был обязательный минимум, ниже которого нельзя было опускаться. А стахановцев и высокооплачиваемых рабочих начальство и вовсе побуждало подписываться на полтора или даже два оклада. Офицеры Красной Армии подписывались на 170 % от месячного оклада, а генералы — на 200 %. Приветствовалось единовременное внесение всей суммы или большей её части наличными деньгами. Удержания по подписке производились ежемесячно. В итоге удельный вес средств от займов в доходах государственного бюджета в годы войны составил около 10 %
sens написав:Шановні воєнкоми,мули та інші диванні аналітики-давайте про валюту! Може НБУ тягне до курсу який знову зафіксує на час Х-?
може зафіксує, а може ні
– НБУ перейшов до керованої гнучкості обмінного курсу. Цей режим відрізняється від того, що діяв до 24 лютого 2022 року, коли НБУ лише згладжував курсові коливання. Довоєнний режим зараз не підходить, адже на ринку є структурний дефіцит валюти, який за плавання курсу призводив би до постійного послаблення гривні, – пояснили в Нацбанку.
Разом з тим, в НБУ наголосили, що все ще будуть суттєво обмежувати рух курсу, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення. В нацрегуляторі запевняють, що для цього Нацбанк має “значний обсяг міжнародних резервів”, що станом на початок вересня складає близько $40 млрд. Це, запевняють в НБУ, посилить спроможність зберігати курсову стійкість.
asti написав:Уже отвечал на этот вопрос - у нас в Кропе с ТЦК пока (слава богу) спокойно. Сколько состриг ещё не считал, опять же все цифры на столе - берите и считайте если интересно))
Я дуже дивуюсь людям які в сьогоднішній ситуації загалом довіряють гривні і банкам , тобто в 1 момент музика може перестати грати і хто не сидів при цьому на хорошому валютному стільчику вибуває з гри. Вставати з цього стільця ризикуючи втратити все й одразу за $100-200 ? В таких супер ризикованих активах як грн і укр овдп можна тримати згідно теорії ? Скільки відсотків ? Питання в студію
дійно, ОВДП актив ризиковий , але не всі розраховають на профіт- наш обв'язок(добровільний) допомагати країні під час війни (так це вже було)
Первый военный заём в СССР выпускается весной 1942 года. Формально покупка военных облигаций была делом добровольным, но фактически носила обязательный характер. При этом, в отличие от довоенных займов, военные облигации не принимались в залог по ссудам населения в сберкассах. Начиная с 1942 года рабочие и служащие ежегодно подписывались на сумму, равную их месячному заработку, которую должны были выплатить в течение десяти месяцев. Это был обязательный минимум, ниже которого нельзя было опускаться. А стахановцев и высокооплачиваемых рабочих начальство и вовсе побуждало подписываться на полтора или даже два оклада. Офицеры Красной Армии подписывались на 170 % от месячного оклада, а генералы — на 200 %. Приветствовалось единовременное внесение всей суммы или большей её части наличными деньгами. Удержания по подписке производились ежемесячно. В итоге удельный вес средств от займов в доходах государственного бюджета в годы войны составил около 10 %
Дюрі-бачі написав:somilitark ніколи не розумів наїздів на тих, хто по закону заробляють свої 5 центів. Якщо б держава хотіла припинити існування "мулів" то сама б продала наркобарону стільки, скільки йому потрібно готівки. Якщо б держава хотіла, щоб всі прийшли в ТЦК - то вже б давно прийняла закон про мобілізацію...
Цікаві поняття у "викладача" вишу, виявляється держава щось винна навіть наркобарону, питань більше немає// Соромно за тих студентів, які вийдуть після такої " освіти"...
Взагалі як вихідний день і НБУ й банки не працюють, було б цікавіше читати історіі як тут казали ,,мулів,, аніж ,,усіх на нуль,, великого воїна що постійно сидить в інтернетику/возе снаряди для артилерії в 10 км від нуля і навіть!!!побачив ямку від прильоту. Або розповідаючих про обманювання держави ,,ухилянтами,,. Дуже непогано б було зробити можливість мінусувати за дурні пости. Щоб бачити відношення форумчан. PS. Офіц працюю, законна бронь. Налоги плачу. Так, пробігав у свій вихідний у п'ятницю, як asti. Бо МАЮ право. Розписувати не буду, бо пригора щось у деяких ,,колег,,.
asti написав:По-перше чому ви мене в ухилянти записали - ще й закон не вийшов! А по-друге де це я державу налюбив на гроші?! Я в цій історії з державою взагалі не перетинаюсь))
Це вас мама навчила так криво ваньку валяти? Хтось тут рік назад розповідав як боїться "людей в пікселі?"(( Таким розумним безробітним перші повєсткі прийшли в травні 22-го, згідно закону про воєнний стан і загальну мобілізацію ви повинні були самовольно з'явитися до місцевого ТЦК на протязі 90 днів від оголошення воєнного стану. По валюті, ви чорний мул, який використовує пільгові державні програми продажу валюти населенню для задоволення потреб чорних ділків. Звідки береться більша ціна на валюту в обмінці? Просто телефонує наркобарон валютнику і каже: мені треба сотка зєлєні через три дні. Відтоді валютник починає задирати прийом "під задачі", щоб такі мули таскали валюту на гурт, а коли вже збереться відповідна сума, то зателефонують замовнику і він забере валюту для чорних операцій не рахуючись з ціною. Валюта тут від держави, більшість валюти позичена під 5% річних і вище, не валяйте дуріка і не викликайте сором за українців, поки одни гинуть інші вихваляються крисятництвом!
Ви, добродію, мабуть трохи передивились голівудських фільмів: наркобарон, сотка зелені, чорні операції... Спустіться з небес на землю. Більшу частину чорного налу у наших валютників скуповують місцеві пилячі б'юджету та сірі фермера, а також, до речі, ті хто отримав 15 мільйонів гробових - чомусь вони соромляться скуплятися у банках. Я вважаю що такі економічно активні люди як я роблять загалом добру справу. Поясню: для чого взагалі НБУ придумав цю історію з конверт депо та онлайн обміном? Розповідаю: головна задача Нацбанку це стримування інфляції, а оскільки в структурі споживання значну частину займає імпорт то зріст курсу валюти значно впливає на її рівень. Тому й були впроваджені усі ці депозити та онлайн обміни - основна їх задача це в тому числі трансмісія готівкової валюти із банків на чорний ринок, але ж готівка сама собою в обмінку не піде! Ось тут і потрібні такі "мули" як я - ми безпосередньо і здійснюємо цю важку і неприємну роботу за доволі скромну винагороду. Тому не треба нас так сильно лаяти і зневажати - ми робочі мурахи валютного ринку!