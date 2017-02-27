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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11098110991110011101
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:29

  Nazarkino написав:+30 мабуть перебор, но +10 можуть домалювати,народ почав роздупляти що бакс на вихідних некамільфо

*Відправлено з Чату

Еге ж.
Але вже з понеділка зарплати, пенсії,
готівка ймовірно знову почне тестувати 40.

P.S.
Але ми ж розуміємо, що пересічні, в пошуках 200-500-1000 $ - не грають ролі?
Тобто, конвертують кривосісі бюджету, за великим рахунком,
усі ті шановні супер-мега-броньовані громадяни, подеколи навіть орденоносці і взагалі герої (а-ля Бойко), а саме:
- укладачі бруківки, маляри парканів, мери шкляних автозупинок, агрономи стадіонів, будівельники будинків на папері і т.д. і т.п.
Востаннє редагувалось 10/9/9 в Суб 06 січ, 2024 14:53, всього редагувалось 2 разів.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:31

  alex lem написав:Взагалі як вихідний день і НБУ й банки не працюють, було б цікавіше читати історіі як тут казали ,,мулів,, аніж ,,усіх на нуль,, великого воїна що постійно сидить в інтернетику/возе снаряди для артилерії в 10 км від нуля і навіть!!!побачив ямку від прильоту. Або розповідаючих про обманювання держави ,,ухилянтами,,.
Дуже непогано б було зробити можливість мінусувати за дурні пости. Щоб бачити відношення форумчан.
PS. Офіц працюю, законна бронь. Налоги плачу. Так, пробігав у свій вихідний у п'ятницю, як asti. Бо МАЮ право. Розписувати не буду, бо пригора щось у деяких ,,колег,,.

законна бронь . чого б й не покепкувати з тих, хто на фронті. що за люди...

а що за робота, що п'ятниця вихідний? якщо робота нормальна, то краще працювати, аніж бігати в кедах...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:58

  somilitark написав:
  asti написав:По-перше чому ви мене в ухилянти записали - ще й закон не вийшов! А по-друге де це я державу налюбив на гроші?!
Я в цій історії з державою взагалі не перетинаюсь))

Це вас мама навчила так криво ваньку валяти?
Хтось тут рік назад розповідав як боїться "людей в пікселі?"((
Таким розумним безробітним перші повєсткі прийшли в травні 22-го, згідно закону про воєнний стан і загальну мобілізацію ви повинні були самовольно з'явитися до місцевого ТЦК на протязі 90 днів від оголошення воєнного стану.
По валюті, ви чорний мул, який використовує пільгові державні програми продажу валюти населенню для задоволення потреб чорних ділків.
Звідки береться більша ціна на валюту в обмінці?
Просто телефонує наркобарон валютнику і каже: мені треба сотка зєлєні через три дні.
Відтоді валютник починає задирати прийом "під задачі", щоб такі мули таскали валюту на гурт, а коли вже збереться відповідна сума, то зателефонують замовнику і він забере валюту для чорних операцій не рахуючись з ціною.
Валюта тут від держави, більшість валюти позичена під 5% річних і вище, не валяйте дуріка і не викликайте сором за українців, поки одни гинуть інші вихваляються крисятництвом!


я офигеваю. а может вы для начала претензии выскажете силовым органам которые как минимум недорабатывают если барон на воле а как максимум его вообще крышуют.
mephala
 
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