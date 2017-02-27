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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 січ, 2024 14:29
Nazarkino написав:
+30 мабуть перебор, но +10 можуть домалювати,народ почав роздупляти що бакс на вихідних некамільфо*Відправлено з Чату
Еге ж.
Але вже з понеділка зарплати, пенсії,
готівка ймовірно знову почне тестувати 40
.
P.S.
Але ми ж розуміємо, що пересічні, в пошуках 200-500-1000 $ - не грають ролі?
Тобто, конвертують кривосісі бюджету, за великим рахунком,
усі ті шановні супер-мега-броньовані громадяни, подеколи навіть орденоносці і взагалі герої (а-ля Бойко), а саме:
- укладачі бруківки, маляри парканів, мери шкляних автозупинок, агрономи стадіонів, будівельники будинків на папері і т.д. і т.п.
Востаннє редагувалось 10/9/9
в Суб 06 січ, 2024 14:53, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 14:31
alex lem написав:
Взагалі як вихідний день і НБУ й банки не працюють, було б цікавіше читати історіі як тут казали ,,мулів,, аніж ,,усіх на нуль,, великого воїна що постійно сидить в інтернетику/возе снаряди для артилерії в 10 км від нуля і навіть!!!побачив ямку від прильоту. Або розповідаючих про обманювання держави ,,ухилянтами,,.
Дуже непогано б було зробити можливість мінусувати за дурні пости. Щоб бачити відношення форумчан.
PS. Офіц працюю, законна бронь. Налоги плачу. Так, пробігав у свій вихідний у п'ятницю, як asti. Бо МАЮ право. Розписувати не буду, бо пригора щось у деяких ,,колег,,.
законна бронь . чого б й не покепкувати з тих, хто на фронті. що за люди...
а що за робота, що п'ятниця вихідний? якщо робота нормальна, то краще працювати, аніж бігати в кедах...
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Shaman
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Додано: Суб 06 січ, 2024 14:58
somilitark написав: asti написав:
По-перше чому ви мене в ухилянти записали - ще й закон не вийшов! А по-друге де це я державу налюбив на гроші?!
Я в цій історії з державою взагалі не перетинаюсь))
Це вас мама навчила так криво ваньку валяти?
Хтось тут рік назад розповідав як боїться "людей в пікселі?"((
Таким розумним безробітним перші повєсткі прийшли в травні 22-го, згідно закону про воєнний стан і загальну мобілізацію ви повинні були самовольно з'явитися до місцевого ТЦК на протязі 90 днів від оголошення воєнного стану.
По валюті, ви чорний мул, який використовує пільгові державні програми продажу валюти населенню для задоволення потреб чорних ділків.
Звідки береться більша ціна на валюту в обмінці?
Просто телефонує наркобарон валютнику і каже: мені треба сотка зєлєні через три дні.
Відтоді валютник починає задирати прийом "під задачі", щоб такі мули таскали валюту на гурт, а коли вже збереться відповідна сума, то зателефонують замовнику і він забере валюту для чорних операцій не рахуючись з ціною.
Валюта тут від держави, більшість валюти позичена під 5% річних і вище, не валяйте дуріка і не викликайте сором за українців, поки одни гинуть інші вихваляються крисятництвом!
я офигеваю. а может вы для начала претензии выскажете силовым органам которые как минимум недорабатывают если барон на воле а как максимум его вообще крышуют.
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mephala
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Додано: Суб 06 січ, 2024 17:23
Дюрі-бачі
,
Якщо б держава хотіла
Держава можливо і хоче. Але вона імпотентна. (Не треба зараз про те, що в такому випадку хай йдуть і віддадуть владу іншим, мова про інше) . А хтось (багато хто) користуючись імпотентністю влади грабують державу. В рамках закону, звичайно.. як же ще! . Але як відомо, у держави нема власних грошей. То кого тоді грабують «мули»?
Ок, вони лише гвинтик у системі грабунку держави. Але свідомий гвинтик. По суті падальщики, які відкусують свій шмат від трупа.
Сюрпрайзинли інаф, але в більшості вони ще і не допомагають нічим державі.. Просто лишай на тілі.
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Hotab
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Додано: Суб 06 січ, 2024 17:58
Hotab написав:
Але як відомо, у держави нема власних грошей. То кого тоді грабують «мули»?
Ок, вони лише гвинтик у системі грабунку держави. Але свідомий гвинтик. По суті падальщики, які відкусують свій шмат від трупа.
Сюрпрайзинли інаф, але в більшості вони ще і не допомагають нічим державі.. Просто лишай на тілі.
шось я не зрозумів. кам бек ту ссса де все розподіляє держава?
бо тоді атб також падальщики - в них нічого свого немає. також такі собі мули - перетаскують товар від виробника до споживача. тільки купи-продай займаються.
далі що - строк за спекуляцію?
ЗІ
у вас не вірний розвиток думки. "мули" роблять шкоду для держави не тому що таскають а тому що з прибутку не платять податок. і потрібно рухатися в напрямку коли весь прибуток обкладається податками а не діяльність засуджувати.
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mephala
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Додано: Суб 06 січ, 2024 18:04
mephala
,
шось я не зрозумів
якщо не зрозумів, то ще раз читайте
По валюті, ви чорний мул, який використовує пільгові державні програми продажу валюти населенню для задоволення потреб чорних ділків.
Звідки береться більша ціна на валюту в обмінці?
Просто телефонує наркобарон валютнику і каже: мені треба сотка зєлєні через три дні.
Відтоді валютник починає задирати прийом "під задачі", щоб такі мули таскали валюту на гурт, а коли вже збереться відповідна сума, то зателефонують замовнику і він забере валюту для чорних операцій не рахуючись з ціною.
Валюта тут від держави, більшість валюти позичена під 5% річних і вище, не валяйте дуріка і не викликайте сором за українців, поки одни гинуть інші вихваляються крисятництвом!
Якщо вас близька тема АТБ, то вважайте, що в ньому викинули сосасолу по 30 грн за 2 літри не більше 6 бут в руки, а мул замість купити собі в магаз у дистребьютора, скуповує її всю по всім АТБ і продає у себе в магазині по 50.
Тільки з валютою обман вже не виробника сосасоли , а держави. Яка мала на меті зовсім не мулів нагодувати.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 06 січ, 2024 18:12, всього редагувалось 3 разів.
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Hotab
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Додано: Суб 06 січ, 2024 18:06
Hotab
з приводу баронів я вже відповів одному ідіоту. вам повторити?
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mephala
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Додано: Суб 06 січ, 2024 18:21
mephala написав:Hotab
з приводу баронів я вже відповів одному ідіоту. вам повторити?
Якщо це відповідь 5-ма постами вище, то не це не відповідь. Силових органів ідеальних не буває. Як не буває країн без ухилянтів , або абсолютно чесної влади, або країн без корупції.
Боротьба з беззаконням - це не тільки функція силових органів. Не живити беззаконня - це також у ваших силах.
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Hotab
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Додано: Суб 06 січ, 2024 18:26
prodigy написав:
вирішив для себе - краще мати збитки ніж "зрадити"(овдп продавати не буду), в мене "Євпаторія"...може частково компенсую як у 22р
Я особисто наразі не бачу трагедії для власників ОВДП, яким теж являюсь. Купивши на почату жовтня ОВДП з курсом 37,5 грн я за три місяці з умовними відсотками маю наразі курс 39,2 за долар. Враховуючи, що курс на ковертдепо і клубу 50к біля 38,50 грн, то ОВДП наразі в плюсі.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 18:29
Hotab написав: mephala написав:Hotab
з приводу баронів я вже відповів одному ідіоту. вам повторити?
Якщо це відповідь 5-ма постами вище, то не це не відповідь. Силових органів ідеальних не буває. Як не буває країн без ухилянтів , або абсолютно чесної влади, або країн без корупції.
Боротьба з беззаконням - це не тільки функція силових органів. Не живити беззаконня - це також у ваших силах.
наскільки вам сильні потрібні силові структури щоб закрити обмінки які працюють в чорну? от не валяйте ваньку. всі ж знають що без силових структур ні одна б обмінка не робила. так само й барони - всі вони під контролем.
а ви найшли хто винуватий. як в тому анекдоті про невістку.
тому в нас і країна така бо владні структури у нас виявляються не винуваті.
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mephala
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