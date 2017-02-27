RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11099111001110111102
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:34

  Hotab написав:а мул замість купити собі в магаз у дистребьютора, скуповує її всю по всім АТБ і продає у себе в магазині по 50.


і що тут поганого? мені як людині яка працює краще заплатити по 50 за колу чим битися за неї в чергах по соц ціні 6 бутилок в руки. ви я бачу застрягли в ссса. у вас все повинна розподілити держава а не ринок.
mephala
 
Повідомлень: 8873
З нами з: 07.04.14
Подякував: 328 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

чи ви гадаєте барони не розповсюджують в армії? наївні.
думаєте хто їх кришує?
mephala
 
Повідомлень: 8873
З нами з: 07.04.14
Подякував: 328 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:38

mephala ,
Це тупикова розмова. Ви вважаєте що бути гвинтиком у злочинних схемах , і навіть не гнушались і самому заробити на них - це ок, бо їх (на вашу думку) кришують правоохоронці. У мене інша думка щодо цього.
Для когось може норма працювати на доставці неповнолітніх до багатих клієнтів (теж силовики контролюють, мабуть). Чи ухилянтів через карпатський ліс за корон. У всіх різні цінності. Ваші я зрозумів.

мені як людині яка працює краще заплатити по 50 за колу чим битися за неї в чергах по соц ціні 6 бутилок в руки.


Да яка різниця за скільки купити ви. Для вас за 50 буде завжди пропозиція. І за 70 якщо ви готові. Питання як вона зʼявилась для вас по 70: куплена у дистребтютора по 40, чи з АТБ по 30.
Hotab
 
Повідомлень: 10578
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:47

  Hotab написав:mephala ,
Це тупикова розмова. Ви вважаєте що бути гвинтиком у злочинних схемах , і навіть не гнушались і самому заробити на них - це ок, бо їх (на вашу думку) кришують правоохоронці. У мене інша думка щодо цього.
Для когось може норма працювати на доставці неповнолітніх до багатих клієнтів (теж силовики контролюють, мабуть). Чи ухилянтів через карпатський ліс за корон. У всіх різні цінності. Ваші я зрозумів.

мені як людині яка працює краще заплатити по 50 за колу чим битися за неї в чергах по соц ціні 6 бутилок в руки.


Да яка різниця за скільки купити ви. Для вас за 50 буде завжди пропозиція. І за 70 якщо ви готові. Питання як вона зʼявилась для вас по 70: куплена у дистребтютора по 40, чи з АТБ по 30.


це тупикова розмова з однієї простої причини - ви хочете не законності а судити на власний розсуд. для вас мули це погано а атб це гарно. але це ваше ІМХО яке не має жодного відношення до правової країни. ми ж наче в напрямку правової держави хотіли?
чи ми рухаємося в напрямку комусь шось подобається чи не подобається? так це тоді в кацапію треба. нащо ми тоді воюємо?

ЗІ
і ви вже приклеїли ярлик "злочинні схеми". ви суд? провели розслідування?
mephala
 
Повідомлень: 8873
З нами з: 07.04.14
Подякував: 328 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:57

mephala ,
ви хочете не законності а судити на власний розсуд.


Тут ніхто і не казав, що в діях мулів є злочин. Здається з першого посту казали, що вони грабують державу в рамках закону.
А далі вже пішло-поїхало «а це кришують силовики, отже це не грабунок» та інші виправдання своєї природної жадоби до легких грошей.
Hotab
 
Повідомлень: 10578
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 11099111001110111102
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, yama і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3348, 3349, 3350
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33495 36664079
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2024 00:10
osafly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23105080
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1869 13138102
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.