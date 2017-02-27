і що тут поганого? мені як людині яка працює краще заплатити по 50 за колу чим битися за неї в чергах по соц ціні 6 бутилок в руки. ви я бачу застрягли в ссса. у вас все повинна розподілити держава а не ринок.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 січ, 2024 18:34
і що тут поганого? мені як людині яка працює краще заплатити по 50 за колу чим битися за неї в чергах по соц ціні 6 бутилок в руки. ви я бачу застрягли в ссса. у вас все повинна розподілити держава а не ринок.
Додано: Суб 06 січ, 2024 18:36
Re: Валютний ринок в контексті ДС
чи ви гадаєте барони не розповсюджують в армії? наївні.
думаєте хто їх кришує?
Додано: Суб 06 січ, 2024 18:38
mephala ,
Це тупикова розмова. Ви вважаєте що бути гвинтиком у злочинних схемах , і навіть не гнушались і самому заробити на них - це ок, бо їх (на вашу думку) кришують правоохоронці. У мене інша думка щодо цього.
Для когось може норма працювати на доставці неповнолітніх до багатих клієнтів (теж силовики контролюють, мабуть). Чи ухилянтів через карпатський ліс за корон. У всіх різні цінності. Ваші я зрозумів.
Да яка різниця за скільки купити ви. Для вас за 50 буде завжди пропозиція. І за 70 якщо ви готові. Питання як вона зʼявилась для вас по 70: куплена у дистребтютора по 40, чи з АТБ по 30.
Додано: Суб 06 січ, 2024 18:47
це тупикова розмова з однієї простої причини - ви хочете не законності а судити на власний розсуд. для вас мули це погано а атб це гарно. але це ваше ІМХО яке не має жодного відношення до правової країни. ми ж наче в напрямку правової держави хотіли?
чи ми рухаємося в напрямку комусь шось подобається чи не подобається? так це тоді в кацапію треба. нащо ми тоді воюємо?
ЗІ
і ви вже приклеїли ярлик "злочинні схеми". ви суд? провели розслідування?
Додано: Суб 06 січ, 2024 18:57
mephala ,
Тут ніхто і не казав, що в діях мулів є злочин. Здається з першого посту казали, що вони грабують державу в рамках закону.
А далі вже пішло-поїхало «а це кришують силовики, отже це не грабунок» та інші виправдання своєї природної жадоби до легких грошей.
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