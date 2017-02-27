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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1110011101111021110311104>
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:34

  Hotab написав:а мул замість купити собі в магаз у дистребьютора, скуповує її всю по всім АТБ і продає у себе в магазині по 50.


і що тут поганого? мені як людині яка працює краще заплатити по 50 за колу чим битися за неї в чергах по соц ціні 6 бутилок в руки. ви я бачу застрягли в ссса. у вас все повинна розподілити держава а не ринок.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

чи ви гадаєте барони не розповсюджують в армії? наївні.
думаєте хто їх кришує?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:38

mephala ,
Це тупикова розмова. Ви вважаєте що бути гвинтиком у злочинних схемах , і навіть не гнушались і самому заробити на них - це ок, бо їх (на вашу думку) кришують правоохоронці. У мене інша думка щодо цього.
Для когось може норма працювати на доставці неповнолітніх до багатих клієнтів (теж силовики контролюють, мабуть). Чи ухилянтів через карпатський ліс за корон. У всіх різні цінності. Ваші я зрозумів.

мені як людині яка працює краще заплатити по 50 за колу чим битися за неї в чергах по соц ціні 6 бутилок в руки.


Да яка різниця за скільки купити ви. Для вас за 50 буде завжди пропозиція. І за 70 якщо ви готові. Питання як вона зʼявилась для вас по 70: куплена у дистребтютора по 40, чи з АТБ по 30.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:47

  Hotab написав:mephala ,
Це тупикова розмова. Ви вважаєте що бути гвинтиком у злочинних схемах , і навіть не гнушались і самому заробити на них - це ок, бо їх (на вашу думку) кришують правоохоронці. У мене інша думка щодо цього.
Для когось може норма працювати на доставці неповнолітніх до багатих клієнтів (теж силовики контролюють, мабуть). Чи ухилянтів через карпатський ліс за корон. У всіх різні цінності. Ваші я зрозумів.

мені як людині яка працює краще заплатити по 50 за колу чим битися за неї в чергах по соц ціні 6 бутилок в руки.


Да яка різниця за скільки купити ви. Для вас за 50 буде завжди пропозиція. І за 70 якщо ви готові. Питання як вона зʼявилась для вас по 70: куплена у дистребтютора по 40, чи з АТБ по 30.


це тупикова розмова з однієї простої причини - ви хочете не законності а судити на власний розсуд. для вас мули це погано а атб це гарно. але це ваше ІМХО яке не має жодного відношення до правової країни. ми ж наче в напрямку правової держави хотіли?
чи ми рухаємося в напрямку комусь шось подобається чи не подобається? так це тоді в кацапію треба. нащо ми тоді воюємо?

ЗІ
і ви вже приклеїли ярлик "злочинні схеми". ви суд? провели розслідування?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:57

mephala ,
ви хочете не законності а судити на власний розсуд.


Тут ніхто і не казав, що в діях мулів є злочин. Здається з першого посту казали, що вони грабують державу в рамках закону.
А далі вже пішло-поїхало «а це кришують силовики, отже це не грабунок» та інші виправдання своєї природної жадоби до легких грошей.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 19:01

  Economist написав:
  prodigy написав:вирішив для себе - краще мати збитки ніж "зрадити"(овдп продавати не буду), в мене "Євпаторія"...може частково компенсую як у 22р


Я особисто наразі не бачу трагедії для власників ОВДП, яким теж являюсь. Купивши на почату жовтня ОВДП з курсом 37,5 грн я за три місяці з умовними відсотками маю наразі курс 39,2 за долар. Враховуючи, що курс на ковертдепо і клубу 50к біля 38,50 грн, то ОВДП наразі в плюсі.


не коректна рахувати вартість на короткому терміні :roll:

(умовно, стайер на дистанції 5км після трьох кіл по стадіону(3 місяців від 652 днів) в лідерах), попереду дистанція 528 днів, курс виходу в нуль 47,5грн/дол
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 19:01

  Hotab написав:Дюрі-бачі ,
Якщо б держава хотіла


Держава можливо і хоче. Але вона імпотентна. (Не треба зараз про те, що в такому випадку хай йдуть і віддадуть владу іншим, мова про інше) . А хтось (багато хто) користуючись імпотентністю влади грабують державу. В рамках закону, звичайно.. як же ще! . Але як відомо, у держави нема власних грошей. То кого тоді грабують «мули»?
Ок, вони лише гвинтик у системі грабунку держави. Але свідомий гвинтик. По суті падальщики, які відкусують свій шмат від трупа.
Сюрпрайзинли інаф, але в більшості вони ще і не допомагають нічим державі.. Просто лишай на тілі.

Ну добре, ми падальники, лишай на тілі, але не забувайте що падальники виконують важливу функцію в екосистемах. Як і ми виконуємо функцію валютної трансмісії. А що тоді казати про армію нікому непотрібних чиновників, наприклад, мерів міст які вже майже 2 роки під окупацією - вони досі у штаті, на держслужбі - отримують високу зарплатню, ще й бронь мають від війська! Що тоді казати про пенсії у 10, 20, 50 тисяч невже не можна було на період війни обмежити максимальний розмір пенсії у 5000 гривень наприклад, а зекономлене скерувати на потреби ЗСУ, а не клянчити додати! А що вже казати про гробові у 15 мільйонів (!) за загиблого, які часто отримують абсолютно випадкові люди, а потім з цією дармовою гривнею ідуть в обмінку і скупляють бакс за будь яку ціну...?! То хто падальник у цій ситуації?
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 19:09

  Hotab написав:
Для когось може норма працювати на доставці неповнолітніх до багатих клієнтів (теж силовики контролюють, мабуть). Чи ухилянтів через карпатський ліс за корон. У всіх різні цінності. Ваші я зрозумів.


те що ви перерахували це порушення закону. з конкретним переліком статей.
що порушив мул? наведіть статтю.
якщо ви будете писати що потім ту валюту продадуть барону - так і беріть за дупу валютчика який продасть барону. але ж у вас структури виявляються слабкі і не можуть взяти валютчика. 30 років слабкості і сліпості. чи то не бачуть бідолашні валютчиків чи то так ослабли що доїхати не можуть.

ЗІ
а як ви ставитеся до офіційного продажу зброї? бо по вашому продавці зброї також будуть в схемі коли з неї когось пристрелять.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 19:12

  Hotab написав: що вони грабують державу в рамках закону.


якийсь оксюморон. грабіж в рамках закону. ми точно будуємо правову державу?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 19:15

  Economist написав:
  prodigy написав:вирішив для себе - краще мати збитки ніж "зрадити"(овдп продавати не буду), в мене "Євпаторія"...може частково компенсую як у 22р


Я особисто наразі не бачу трагедії для власників ОВДП, яким теж являюсь. Купивши на почату жовтня ОВДП з курсом 37,5 грн я за три місяці з умовними відсотками маю наразі курс 39,2 за долар. Враховуючи, що курс на ковертдепо і клубу 50к біля 38,50 грн, то ОВДП наразі в плюсі.


Я думаю, що власники гривневих овдп, які купили їх, наприклад, на початку грудня 2023 з курсом 37,5 не зовсім з вами погодяться щодо їх прибутковості на сьогоднішній день.

Я розумію, що це дуже короткий проміжок часу для того, щоб робити висновок щодо успішності або неуспішності інвестиції.

будемо надіятись , що в річному вимірі все буде нормально та розділимо оптимізм пана Ніколайчука щодо гривневих інструментів

https://tsn.ua/ukrayina/yaka-situaciya- ... 86446.html
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