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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 19:15
mephala
,
те що ви перерахували це порушення закону. з конкретним переліком статей.
Там так само нема злочину.
Водій завжди може увімкнути лебедя, що він не знає куди віз 10-річну дівчинку. Може на «утрінік», ага.
А поводир в Карпатах показував де кращі гриби. Їх з паспортом у прикордонній зоні не заборонено збирати.
Так само і ви вмикаєте лебедя, бо вам так зручно.
Он Асті вже на етапі прийняття, що так, він поганець, але є і інші (а даїшник он хабарі бере!!!) , тому не страшно.
грабіж в рамках закону. ми точно будуємо правову державу?
Нема нічого тут незвичайного.
Наприклад один ірпінський «бізнесмен» у договорі оренди вказує одну суму (як місцева влада прописала мінімально) , а по факту отримує іншу. Платить чесно податок ? Ні. А порушення закону тут спрбтуй знайди. Якщо обидві сторони самі не зізнаються. Грабує державу? Так. У рамках закону? Так.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 19:24
Hotab написав:mephala
,
те що ви перерахували це порушення закону. з конкретним переліком статей.
Там так само нема злочину.
Водій завжди може увімкнути лебедя, що він не знає куди віз 10-річну дівчинку. Може на «утрінік», ага.
А поводир в Карпатах показував де кращі гриби. Їх з паспортом у прикордонній зоні не заборонено збирати.
Так само і ви вмикаєте лебедя, бо вам так зручно.
Он Асті вже на етапі прийняття, що так, він поганець, але є і інші (а даїшник он хабарі бере!!!) , тому не страшно.
а коли заправщик заправив машину на АЗС він також в схемі?
а коли типографія віддрукувала карту прикордонну також в схемі?
коли в валютну обмінку принесла бабуся 100 баксів шоб потім хліба купити вона також в схемі?
вашу позицію по життю я зрозумів. ви наглядний приклад автократа.
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mephala
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Додано: Суб 06 січ, 2024 19:29
Hotab написав:mephala
,
те що ви перерахували це порушення закону. з конкретним переліком статей.
Там так само нема злочину.
Водій завжди може увімкнути лебедя, що він не знає куди віз 10-річну дівчинку. Може на «утрінік», ага.
А поводир в Карпатах показував де кращі гриби. Їх з паспортом у прикордонній зоні не заборонено збирати.
Так само і ви вмикаєте лебедя, бо вам так зручно.
Он Асті вже на етапі прийняття, що так, він поганець, але є і інші (а даїшник он хабарі бере!!!) , тому не страшно.
грабіж в рамках закону. ми точно будуємо правову державу?
Нема нічого тут незвичайного.
Наприклад один ірпінський «бізнесмен» у договорі оренди вказує одну суму (як місцева влада прописала мінімально) , а по факту отримує іншу. Платить чесно податок ? Ні. А порушення закону тут спрбтуй знайди. Якщо обидві сторони самі не зізнаються. Грабує державу? Так. У рамках закону? Так.
Візьміть вже нарешті цього бізнесмена з Ірпіня на перевиховання.
Влаштуйте на роботу до себе в компанію.
Будете разом Їздити по закордонах та перевиховувати його під час сумісного відвідання лаунж кей ))
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Додано: Суб 06 січ, 2024 19:31
Hotab написав:
Наприклад один ірпінський «бізнесмен» у договорі оренди вказує одну суму (як місцева влада прописала мінімально) , а по факту отримує іншу.
це і є вже порушенням закону (Кримінальний кодекс України Стаття 212).
хоспаді. з ким ми будуємо державу. те що це не доведено - то це треба робити органам
а яка стаття яку будуть доводити органи у мулів?
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Додано: Суб 06 січ, 2024 19:35
mephala
,
а яка стаття яку будуть доводити органи у мулів
Треба по 5 колу повторювати, що так само нема статті, як і для доставщика малоліьнбої сексрабиніі. Ви прекрасно все усвідомлюєте, на відміну від бабусі зі 100 баксами. І робите свідомо речі, які грабують державу. Аргумент у вас один: «нєт у вас методов протів Кості Сарикіна»
Візьміть вже нарешті цього бізнесмена з Ірпіня на перевиховання.
Він і раніше нічого не вмів, а тепер взагалі 8 років з дому не виходить і на форумі живе.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 19:39
Hotab написав:
Наприклад один ірпінський «бізнесмен» у договорі оренди вказує одну суму (як місцева влада прописала мінімально) , а по факту отримує іншу.
а может я меньше получаю, чем в договоре? Арендатору выгоднее арендовать дорогое помещение, например если аренда это чей-то грант. Ты обещал заскринить мой аватар и пожаловаться на него в налоговую.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 19:42
Hotab написав:mephala
,
а яка стаття яку будуть доводити органи у мулів
Треба по 5 колумповторювати, що так само нема статті, як і для доставщика сексрабиніі. Ви прекрасно все усвідомлюєте, на відміну від бабусі. І робите свідомоиречі, які грабують держави. Аргумент у вас один: «нєт у вас методов протів Кості Сарикіна»
ви плунтаєте елементарні речі. наявність статті і наявність доказів. для доставщика сексрабині є стаття - потрібно тільки довести що він був в схемі. а от по мулу і доводити нічого.
розберіться а тоді повертайтеся що, як і до чого.
бо у вас виходить і продавець магазину квітів винуватий коли продає грунт тому хто буде коноплю вирощувати на цьому грунті. не залежно від того в курсі він був чи ні куди піде його грунт.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 19:45
mephala
,
бо у вас виходить …… не залежно від того в курсі
У мене якраз виходить «залежно». Бо знаючи для чого , як мінімум він зобовʼязаний повідомити про відомий йому злочин.
от по мулу і доводити нічого.
Там ніхто вам доводити нічого не буде, скільки вам повторювати? Ви самі все знаєте. І робите це свідомо. Бо вам так вигідно. Гроші блокують здоровий глузд і совість .
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Додано: Суб 06 січ, 2024 19:56
Hotab написав:mephala
,
бо у вас виходить …… не залежно від того в курсі
У мене якраз виходить «залежно». Бо знаючи для чого , як мінімум він зобовʼязаний повідомити про відомий йому злочин.
от по мулу і доводити нічого.
Там ніхто вам доводити нічого не буде, скільки вам повторювати? Ви самі все знаєте. І робите це свідомо. Бо вам так вигідно. Гроші блокують здоровий глузд і совість .
і що і куди буде мул повідомляти? я вже й не знаю чи то сміятися чи то плакати.
ЗІ
і не красиво вирізати тільки частину прикладу що я привів. ще раз його продублюю
"бо у вас виходить і продавець магазину квітів винуватий коли продає грунт тому хто буде коноплю вирощувати на цьому грунті. не залежно від того в курсі він був чи ні куди піде його грунт"
продавець квітів також свідомо продає грунт. а от як він буде використаний - не знає. і по вашому продавець також порушує закон у разі якщо грунт буде використаний для злочинної діяльності.
Востаннє редагувалось mephala
в Суб 06 січ, 2024 20:06, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 20:14
mephala , хз чим ви читаєте. У мене якраз «виходить» питання усвідомлення продавцем.
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