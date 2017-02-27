Додано: Суб 06 січ, 2024 19:15



те що ви перерахували це порушення закону. з конкретним переліком статей.





грабіж в рамках закону. ми точно будуємо правову державу?



Там так само нема злочину.Водій завжди може увімкнути лебедя, що він не знає куди віз 10-річну дівчинку. Може на «утрінік», ага.А поводир в Карпатах показував де кращі гриби. Їх з паспортом у прикордонній зоні не заборонено збирати.Так само і ви вмикаєте лебедя, бо вам так зручно.Он Асті вже на етапі прийняття, що так, він поганець, але є і інші (а даїшник он хабарі бере!!!) , тому не страшно.Нема нічого тут незвичайного.Наприклад один ірпінський «бізнесмен» у договорі оренди вказує одну суму (як місцева влада прописала мінімально) , а по факту отримує іншу. Платить чесно податок ? Ні. А порушення закону тут спрбтуй знайди. Якщо обидві сторони самі не зізнаються. Грабує державу? Так. У рамках закону? Так.