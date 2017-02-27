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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11101111021110311104
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 20:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:У рамках закону? Так.
Ні, ухилення від сплати податків.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 20:19

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:У рамках закону? Так.
Ні, ухилення від сплати податків.

Неможливо довести. Тому відповідальність лише моральна. Виховуємо його тут. Підключайтесь.
Така сама моральна відповідальність і у мула.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 20:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Там ніхто вам доводити нічого не буде, скільки вам повторювати? Ви самі все знаєте. І робите це свідомо. Бо вам так вигідно. Гроші блокують здоровий глузд і совість .

Це як з санкціями проти москалів: держава повинна приймати такі правила, щоб дотримуватись санкцій було вигідніше ніж їх обходити.
Не хочуть мулів - хай почнуть хоча б з податку на прибуток з валютних операцій
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 20:23

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Там ніхто вам доводити нічого не буде, скільки вам повторювати? Ви самі все знаєте. І робите це свідомо. Бо вам так вигідно. Гроші блокують здоровий глузд і совість .

Це як з санкціями проти москалів: держава повинна приймати такі правила, щоб дотримуватись санкцій було вигідніше ніж їх обходити.

Ви про закупівлю на мі-24 запчастин у росії через треті країни?)
Hotab
 
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