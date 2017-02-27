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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 січ, 2024 20:17
Hotab написав:
У рамках закону? Так.
Ні, ухилення від сплати податків.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 20:19
Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
У рамках закону? Так.
Ні, ухилення від сплати податків.
Неможливо довести. Тому відповідальність лише моральна. Виховуємо його тут. Підключайтесь.
Така сама моральна відповідальність і у мула.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 20:20
Hotab написав:
Там ніхто вам доводити нічого не буде, скільки вам повторювати? Ви самі все знаєте. І робите це свідомо. Бо вам так вигідно. Гроші блокують здоровий глузд і совість .
Це як з санкціями проти москалів: держава повинна приймати такі правила, щоб дотримуватись санкцій було вигідніше ніж їх обходити.
Не хочуть мулів - хай почнуть хоча б з податку на прибуток з валютних операцій
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Додано: Суб 06 січ, 2024 20:23
Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
Там ніхто вам доводити нічого не буде, скільки вам повторювати? Ви самі все знаєте. І робите це свідомо. Бо вам так вигідно. Гроші блокують здоровий глузд і совість .
Це як з санкціями проти москалів: держава повинна приймати такі правила, щоб дотримуватись санкцій було вигідніше ніж їх обходити.
Ви про закупівлю на мі-24 запчастин у росії через треті країни?)
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