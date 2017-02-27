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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11101111021110311104
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 20:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:У рамках закону? Так.
Ні, ухилення від сплати податків.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 20:19

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:У рамках закону? Так.
Ні, ухилення від сплати податків.

Неможливо довести. Тому відповідальність лише моральна. Виховуємо його тут. Підключайтесь.
Така сама моральна відповідальність і у мула.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 20:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Там ніхто вам доводити нічого не буде, скільки вам повторювати? Ви самі все знаєте. І робите це свідомо. Бо вам так вигідно. Гроші блокують здоровий глузд і совість .

Це як з санкціями проти москалів: держава повинна приймати такі правила, щоб дотримуватись санкцій було вигідніше ніж їх обходити.
Не хочуть мулів - хай почнуть хоча б з податку на прибуток з валютних операцій
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 20:23

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Там ніхто вам доводити нічого не буде, скільки вам повторювати? Ви самі все знаєте. І робите це свідомо. Бо вам так вигідно. Гроші блокують здоровий глузд і совість .

Це як з санкціями проти москалів: держава повинна приймати такі правила, щоб дотримуватись санкцій було вигідніше ніж їх обходити.

Ви про закупівлю на мі-24 запчастин у росії через треті країни?)

Не хочуть мулів - хай почнуть хоча б з податку на прибуток з валютних операцій


Я звичайно не розраховував що мули взяли і відмовились від легких грошей, які лежать ось на поверхні. Але крім варіанту «хай держава зробить ось ото.. ..», мул теж може просто не піти грабувати державу .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:00

  Hotab написав:mephala , хз чим ви читаєте. У мене якраз «виходить» питання усвідомлення продавцем.


в смислі усвідомлення? мул просто прийшов та усвідомлено продав бакси в обмінку. і все.
так само як усвідомлено продає продавець квітів свій грунт. і тільки.
звідки мул знає як валютчик потім буде розпоряджатися тою валютою і кому продавати?
так само як і продавець в магазині не знає як будуть розпоряджатися грунтом і що саме вирощувати.

я відразу вам сказав - з такими як ви тільки автократію будувати а не правову державу.
ви собі щось надумали то значить то так і є. оті винні а оті ні. і пофік на правове обгрунтування
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:02

  Hotab написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:У рамках закону? Так.
Ні, ухилення від сплати податків.

Неможливо довести. Тому відповідальність лише моральна. Виховуємо його тут. Підключайтесь.
Така сама моральна відповідальність і у мула.


блін. у вас все в кучі. і норми законів і розслідування і вирок.
те шо не провели друге та третє не означає що немає першого для тих хто ухиляється від податків. а от для мулів і першого немає.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:14

  mephala написав:
  Hotab написав:
Для когось може норма працювати на доставці неповнолітніх до багатих клієнтів (теж силовики контролюють, мабуть). Чи ухилянтів через карпатський ліс за корон. У всіх різні цінності. Ваші я зрозумів.


те що ви перерахували це порушення закону. з конкретним переліком статей.
що порушив мул? наведіть статтю.
якщо ви будете писати що потім ту валюту продадуть барону - так і беріть за дупу валютчика який продасть барону. але ж у вас структури виявляються слабкі і не можуть взяти валютчика. 30 років слабкості і сліпості. чи то не бачуть бідолашні валютчиків чи то так ослабли що доїхати не можуть.

ЗІ
а як ви ставитеся до офіційного продажу зброї? бо по вашому продавці зброї також будуть в схемі коли з неї когось пристрелять.

МУЛ ( міцна ультра людина ) винен в тому що вступає в групову змову з власником юрособи яка вбачає за потрібне робить індивідуальний курс,не надає чек-квітанцію,під час операції виключає відеозапис і нехтує законом стосовно фінансового моніторингу - не робить жодних дій.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:23

Юрособа

  Hotab написав:mephala ,
ви хочете не законності а судити на власний розсуд.


Тут ніхто і не казав, що в діях мулів є злочин. Здається з першого посту казали, що вони грабують державу в рамках закону.
А далі вже пішло-поїхало «а це кришують силовики, отже це не грабунок» та інші виправдання своєї природної жадоби до легких грошей.

На захист обмінок можна вказати факт що наприклад забудовникам роблять знижки ,в касі банку такого немає, також обмінка не робить ідентифікації по паспорту і цінує час свій та клієнта, працює під час тривоги. Всі ці вказані дії на загальний курс впливають - ні . Чи законні такі дії - ні. Чи знають правоохоронні органи про таке - так . Кого треба штрафувати ,судити і робити зауваження?)
sens
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