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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11102111031110411105
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 00:19

  Hotab написав:розкрадачами

давайте ви почитаєте ККУ перш ніж оперувати термінами. в частині що таке крадіжка, грабунок і інші терміни які вам полюбилися.
в тоді повернемося до обговорення.
а то я 5 хвилин не міг зупинитися від сміху коли прочитав вислів "законний грабунок"
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 00:20

  Hotab написав: Заперечити ви змогли лише «ми, мули, в цій схемі не найгірші, є корупціонери в силових структурах, вони ще гірші». Показування пальцями на ще гірших надто слабкий аргумент. Давайте замість того, щоб особисто не плодити корупцію та розкрадання , змагатись з корупціонерами. Так точно переможемо.


ви так і не зрозуміли головного в моєму запереченні. але вам як льотчику думаю це простітєльно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 00:25

  Hotab написав: Від того, що всі вищезгадані ситуації не є абсолютно однаковими


чим відрізняється ситуація коли хтось продає валюту в обміннику від ситуації коли хтось продає землю для квітів?
я вже вам описав що те що інше далі може бути направлене на протизаконні дії.

ЗІ
і ще одне подумалося з баронами - якщо це були не кошти з банку а з чулка то тоді можна їх барону відправляти? головне щоб не мули? :lol:
mephala
 
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