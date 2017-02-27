давайте ви почитаєте ККУ перш ніж оперувати термінами. в частині що таке крадіжка, грабунок і інші терміни які вам полюбилися.
в тоді повернемося до обговорення.
а то я 5 хвилин не міг зупинитися від сміху коли прочитав вислів "законний грабунок"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 січ, 2024 00:19
Додано: Нед 07 січ, 2024 00:20
ви так і не зрозуміли головного в моєму запереченні. але вам як льотчику думаю це простітєльно.
Додано: Нед 07 січ, 2024 00:25
чим відрізняється ситуація коли хтось продає валюту в обміннику від ситуації коли хтось продає землю для квітів?
я вже вам описав що те що інше далі може бути направлене на протизаконні дії.
ЗІ
і ще одне подумалося з баронами - якщо це були не кошти з банку а з чулка то тоді можна їх барону відправляти? головне щоб не мули?
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