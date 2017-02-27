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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11102111031110411105
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 00:19

  Hotab написав:розкрадачами

давайте ви почитаєте ККУ перш ніж оперувати термінами. в частині що таке крадіжка, грабунок і інші терміни які вам полюбилися.
в тоді повернемося до обговорення.
а то я 5 хвилин не міг зупинитися від сміху коли прочитав вислів "законний грабунок"
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 00:20

  Hotab написав: Заперечити ви змогли лише «ми, мули, в цій схемі не найгірші, є корупціонери в силових структурах, вони ще гірші». Показування пальцями на ще гірших надто слабкий аргумент. Давайте замість того, щоб особисто не плодити корупцію та розкрадання , змагатись з корупціонерами. Так точно переможемо.


ви так і не зрозуміли головного в моєму запереченні. але вам як льотчику думаю це простітєльно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 00:25

  Hotab написав: Від того, що всі вищезгадані ситуації не є абсолютно однаковими


чим відрізняється ситуація коли хтось продає валюту в обміннику від ситуації коли хтось продає землю для квітів?
я вже вам описав що те що інше далі може бути направлене на протизаконні дії.

ЗІ
і ще одне подумалося з баронами - якщо це були не кошти з банку а з чулка то тоді можна їх барону відправляти? головне щоб не мули? :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 02:04

mephala а че ты к терминам пристал? Думаешь, люди далёкие от права должны отличать кражу, грабёж и разбой? Умник.

Hotab, Да, по сути мулы - паразиты. Но у нас сейчас рыночная экономика, поэтому что им запрещает таким образом зарабатывать?

При совке спекулянтство было под запретом. А сейчас это уважаемые люди, бизнесмены.

Чем тогда тот мул хуже риелтора? 😂

Да и никто не не мешал любому обывателю самому покупать социальный доллар под депо на 3 месяца. Но люди опасались, не хотели долго ждать, за что и переплачивали. Хозяин - барин.

Кстати, скорее всего, основной целью этой карусели было таки переток валюты в чёрный нал. Ведь помните, валютные операции были под запретом.

А вот наипать обывателя и дать возможность подзаработать барыгам - побочный эффект сего действа. 🤨🤨🤨
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 02:35

  Andrey2512 написав: по сути мулы - паразиты. Но у нас сейчас рыночная экономика, поэтому что им запрещает таким образом зарабатывать?

Чем тогда тот мул хуже риелтора? 😂

в схожих категориях - хуже риелтора нет никого! они - днище!
flysoulfly
 
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