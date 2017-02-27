Додано: Нед 07 січ, 2024 11:32

вы что то за деревьями не видите леса. На рынке дефицит валюты, на любом дефиците при рыночной экономике можно и нужно заработать. Даже при совке имеющие доступ к дефицитам зарабатывали. НБУ не заинтересован в росте курса ЧР, потому что тогда растёт количество желающих купить на мб "спекулятивный доллар", чтобы слить его в обменку. А это требует доп.интервенций.



Была попытка снятием кассовых ограничений сблизить курсы мб и чр. На сегодня попытка провалена. Дефицит никуда не делся.



Далее 2 варианта, либо нбу вводит старые-новые ограничения например, выдача в сутки не более 500уе "в одни руки", но этот объём он гарантирует интервенциями. Либо остаётся как есть, но тогда валюты в кассах хронический ноль, заказы на месяц вперёд, мулов садят на хлеб и воду, обменки берут доллар па 45.



Запрет мулов или обменок только толкнёт валюту вверх. К счастью, в нбу люди умнее хотаба, иначе по его шариковским заветам, там бы давно всех поделили на сорта и продавали валюту только военным и чиновникам.



Хотите поискать преступников, спросите у клиентов обменок, откуда у них гривна в таком количестве. В половине случаев это теневая экономика, которая в банк за 500 уе не пойдёт, по очевидным для людей с интеллектом причинам. В составе действий мула нет нарушения даже моральных принципов. На любом рынке есть крупный опт, мелкий опт и услуги доставки. Мул из мелкого опта па 1300 делает крупный (образно собирает по банкам 5-8куе) и доставляет их в обменку. Это точно бесплатные услуги?