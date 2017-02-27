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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11102111031110411105
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 02:04

mephala а че ты к терминам пристал? Думаешь, люди далёкие от права должны отличать кражу, грабёж и разбой? Умник.

Hotab, Да, по сути мулы - паразиты. Но у нас сейчас рыночная экономика, поэтому что им запрещает таким образом зарабатывать?

При совке спекулянтство было под запретом. А сейчас это уважаемые люди, бизнесмены.

Чем тогда тот мул хуже риелтора? 😂

Да и никто не не мешал любому обывателю самому покупать социальный доллар под депо на 3 месяца. Но люди опасались, не хотели долго ждать, за что и переплачивали. Хозяин - барин.

Кстати, скорее всего, основной целью этой карусели было таки переток валюты в чёрный нал. Ведь помните, валютные операции были под запретом.

А вот наипать обывателя и дать возможность подзаработать барыгам - побочный эффект сего действа. 🤨🤨🤨
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 02:35

  Andrey2512 написав: по сути мулы - паразиты. Но у нас сейчас рыночная экономика, поэтому что им запрещает таким образом зарабатывать?

Чем тогда тот мул хуже риелтора? 😂

в схожих категориях - хуже риелтора нет никого! они - днище!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 09:13

  flysoulfly написав:
  Andrey2512 написав: по сути мулы - паразиты. Но у нас сейчас рыночная экономика, поэтому что им запрещает таким образом зарабатывать?

Чем тогда тот мул хуже риелтора? 😂

в схожих категориях - хуже риелтора нет никого! они - днище!

Є думка що наявність саме емісійного долара на касі може вплинути на загальний курс в обміннику ,хто з цим погоджуються,тому що в інших темах саме на цю ситуацію вкладають зусилля та надію
sens
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:32

вы что то за деревьями не видите леса. На рынке дефицит валюты, на любом дефиците при рыночной экономике можно и нужно заработать. Даже при совке имеющие доступ к дефицитам зарабатывали. НБУ не заинтересован в росте курса ЧР, потому что тогда растёт количество желающих купить на мб "спекулятивный доллар", чтобы слить его в обменку. А это требует доп.интервенций.

Была попытка снятием кассовых ограничений сблизить курсы мб и чр. На сегодня попытка провалена. Дефицит никуда не делся.

Далее 2 варианта, либо нбу вводит старые-новые ограничения например, выдача в сутки не более 500уе "в одни руки", но этот объём он гарантирует интервенциями. Либо остаётся как есть, но тогда валюты в кассах хронический ноль, заказы на месяц вперёд, мулов садят на хлеб и воду, обменки берут доллар па 45.

Запрет мулов или обменок только толкнёт валюту вверх. К счастью, в нбу люди умнее хотаба, иначе по его шариковским заветам, там бы давно всех поделили на сорта и продавали валюту только военным и чиновникам.

Хотите поискать преступников, спросите у клиентов обменок, откуда у них гривна в таком количестве. В половине случаев это теневая экономика, которая в банк за 500 уе не пойдёт, по очевидным для людей с интеллектом причинам. В составе действий мула нет нарушения даже моральных принципов. На любом рынке есть крупный опт, мелкий опт и услуги доставки. Мул из мелкого опта па 1300 делает крупный (образно собирает по банкам 5-8куе) и доставляет их в обменку. Это точно бесплатные услуги?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:45

  vitaliiangel написав:вы что то за деревьями не видите леса. На рынке дефицит валюты, на любом дефиците при рыночной экономике можно и нужно заработать. Даже при совке имеющие доступ к дефицитам зарабатывали. НБУ не заинтересован в росте курса ЧР, потому что тогда растёт количество желающих купить на мб "спекулятивный доллар", чтобы слить его в обменку. А это требует доп.интервенций.

Была попытка снятием кассовых ограничений сблизить курсы мб и чр. На сегодня попытка провалена. Дефицит никуда не делся.

Далее 2 варианта, либо нбу вводит старые-новые ограничения например, выдача в сутки не более 500уе "в одни руки", но этот объём он гарантирует интервенциями. Либо остаётся как есть, но тогда валюты в кассах хронический ноль, заказы на месяц вперёд, мулов садят на хлеб и воду, обменки берут доллар па 45.

Запрет мулов или обменок только толкнёт валюту вверх. К счастью, в нбу люди умнее хотаба, иначе по его шариковским заветам, там бы давно всех поделили на сорта и продавали валюту только военным и чиновникам.

Ми разом бачимо ,що спред в середньому 25 копійок. Це на вихідні банки затарилися валютою і продавали по курсу коли спред став 10 копійок,за 2 дні курс продажу населенню не змінюється а змінюються умови на продаж від населення, фактично несприятливі умови для працюючих офіційно коли люди фізично мають час у вихідні,обмінка робить курс вниз,в той час коли банк взагалі не працює. Ось така конкуренція. Або банки працюють у вихідні разом з обмінками і тоді буде шанс вирівняти курс, також є сенс проводити частіше роботи з обмінними пунктами - є проблема ,вони також належать людям з уряду і контроль за ними з боку правоохоронних органів. Тому якщо є потреба в боротьбі за чр, важелі є-немає бажання заробляти менше.
sens
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