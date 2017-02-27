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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 07 січ, 2024 02:04
mephala а че ты к терминам пристал? Думаешь, люди далёкие от права должны отличать кражу, грабёж и разбой? Умник.
Hotab, Да, по сути мулы - паразиты. Но у нас сейчас рыночная экономика, поэтому что им запрещает таким образом зарабатывать?
При совке спекулянтство было под запретом. А сейчас это уважаемые люди, бизнесмены.
Чем тогда тот мул хуже риелтора? 😂
Да и никто не не мешал любому обывателю самому покупать социальный доллар под депо на 3 месяца. Но люди опасались, не хотели долго ждать, за что и переплачивали. Хозяин - барин.
Кстати, скорее всего, основной целью этой карусели было таки переток валюты в чёрный нал. Ведь помните, валютные операции были под запретом.
А вот наипать обывателя и дать возможность подзаработать барыгам - побочный эффект сего действа. 🤨🤨🤨
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Andrey2512
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Додано: Нед 07 січ, 2024 02:35
Andrey2512 написав:
по сути мулы - паразиты. Но у нас сейчас рыночная экономика, поэтому что им запрещает таким образом зарабатывать?
Чем тогда тот мул хуже риелтора? 😂
в схожих категориях - хуже риелтора нет никого! они - днище!
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flysoulfly
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Додано: Нед 07 січ, 2024 09:13
flysoulfly написав: Andrey2512 написав:
по сути мулы - паразиты. Но у нас сейчас рыночная экономика, поэтому что им запрещает таким образом зарабатывать?
Чем тогда тот мул хуже риелтора? 😂
в схожих категориях - хуже риелтора нет никого! они - днище!
Є думка що наявність саме емісійного долара на касі може вплинути на загальний курс в обміннику ,хто з цим погоджуються,тому що в інших темах саме на цю ситуацію вкладають зусилля та надію
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sens
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Додано: Нед 07 січ, 2024 11:32
вы что то за деревьями не видите леса. На рынке дефицит валюты, на любом дефиците при рыночной экономике можно и нужно заработать. Даже при совке имеющие доступ к дефицитам зарабатывали. НБУ не заинтересован в росте курса ЧР, потому что тогда растёт количество желающих купить на мб "спекулятивный доллар", чтобы слить его в обменку. А это требует доп.интервенций.
Была попытка снятием кассовых ограничений сблизить курсы мб и чр. На сегодня попытка провалена. Дефицит никуда не делся.
Далее 2 варианта, либо нбу вводит старые-новые ограничения например, выдача в сутки не более 500уе "в одни руки", но этот объём он гарантирует интервенциями. Либо остаётся как есть, но тогда валюты в кассах хронический ноль, заказы на месяц вперёд, мулов садят на хлеб и воду, обменки берут доллар па 45.
Запрет мулов или обменок только толкнёт валюту вверх. К счастью, в нбу люди умнее хотаба, иначе по его шариковским заветам, там бы давно всех поделили на сорта и продавали валюту только военным и чиновникам.
Хотите поискать преступников, спросите у клиентов обменок, откуда у них гривна в таком количестве. В половине случаев это теневая экономика, которая в банк за 500 уе не пойдёт, по очевидным для людей с интеллектом причинам. В составе действий мула нет нарушения даже моральных принципов. На любом рынке есть крупный опт, мелкий опт и услуги доставки. Мул из мелкого опта па 1300 делает крупный (образно собирает по банкам 5-8куе) и доставляет их в обменку. Это точно бесплатные услуги?
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vitaliiangel
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Додано: Нед 07 січ, 2024 11:45
vitaliiangel написав:
вы что то за деревьями не видите леса. На рынке дефицит валюты, на любом дефиците при рыночной экономике можно и нужно заработать
. Даже при совке имеющие доступ к дефицитам зарабатывали. НБУ не заинтересован в росте курса ЧР, потому что тогда растёт количество желающих купить на мб "спекулятивный доллар", чтобы слить его в обменку. А это требует доп.интервенций.
Была попытка снятием кассовых ограничений сблизить курсы мб и чр. На сегодня попытка провалена. Дефицит никуда не делся.
Далее 2 варианта, либо нбу вводит старые-новые ограничения например, выдача в сутки не более 500уе "в одни руки", но этот объём он гарантирует интервенциями. Либо остаётся как есть, но тогда валюты в кассах хронический ноль, заказы на месяц вперёд, мулов садят на хлеб и воду, обменки берут доллар па 45.
Запрет мулов или обменок только толкнёт валюту вверх. К счастью, в нбу люди умнее хотаба, иначе по его шариковским заветам, там бы давно всех поделили на сорта и продавали валюту только военным и чиновникам.
Ми разом бачимо ,що спред в середньому 25 копійок. Це на вихідні банки затарилися валютою і продавали по курсу коли спред став 10 копійок,за 2 дні курс продажу населенню не змінюється а змінюються умови на продаж від населення, фактично несприятливі умови для працюючих офіційно коли люди фізично мають час у вихідні,обмінка робить курс вниз,в той час коли банк взагалі не працює. Ось така конкуренція. Або банки працюють у вихідні разом з обмінками і тоді буде шанс вирівняти курс, також є сенс проводити частіше роботи з обмінними пунктами - є проблема ,вони також належать людям з уряду і контроль за ними з боку правоохоронних органів. Тому якщо є потреба в боротьбі за чр, важелі є-немає бажання заробляти менше.
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sens
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Додано: Нед 07 січ, 2024 11:59
vitaliiangel
,
спросите у клиентов обменок, откуда у них гривна в таком количестве. В половине случаев это теневая экономика,
В составе действий мула нет нарушения даже моральных принципов.
Нет противоречий? Чувак, который сознательно подпитывает теневую экономику и хабарныкив , но «тут нет нарушений даже моральных принципов»?? Легкие деньги гипертрофируют мораль?
Давай предположим, что мулы перестали выносить из банков валюту. Кому станет лучше или хуже?
Валюта будет в кассах бановх. Клиенты банков (среди которых на порядок выше процент людей работающих вбелую, чем среди клиентов обменок) будут свободно снимать (а значит и заносить) депозиты. Пэрэсичный без проблем купит нужного цвета.
В обменках дефицит. Вилка между кассой банка и обменкой вырастет. И что? Коррупционер с баулом будет покупать дороже? Ну и ладно. У нас же вроде попытка бороться с коррупцией, а не светлыми клиентами банков. Или нет?
Мул из мелкого опта па 1300 делает крупный (образно собирает по банкам 5-8куе) и доставляет их в обменку. Это точно бесплатные услуги?
- дорогой, не расстраивайся, маленький член - это не такая уже и проблема…
- да, но его у тебя, дорогая, вообще не должно быть!!! Этой услуги вообще не должно быть
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 07 січ, 2024 12:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 07 січ, 2024 12:10
Hotab написав:vitaliiangel
,
спросите у клиентов обменок, откуда у них гривна в таком количестве. В половине случаев это теневая экономика,
В составе действий мула нет нарушения даже моральных принципов.
Нет противоречий? Чувак, который сознательно подпитывает теневую экономику «тут нет нарушений даже моральных принципов»?? Легкие деньги гипертрофируют мораль?
Давай предположим, что мулы перестали выносить из банков валюту. Кому станет лучше или хуже?
Валюта будет в кассах бановх. Клиенты банков (среди которых на порядок выше процент людей работающих вбелую, чем среди клиентов обменок) будут свободно снимать (а значит и заносить) депозиты. Пэрэсичный без полем купит нужного цвета.
В обменах дефицит. Спред вырастет. И что? Коррупционер с баулом будет покупать дороже? Ну и ладно.
маю думку що коли дозволили купувати онлайн,на мвру за курсом близьким до міжбанку,НБУ треба було перед банками встановити критерії для оцінювання ризиків в роботі з клієнтами, наприклад якщо пенсіонер то купівля в межах 3х місячної пенсії але не більше 50000 грн,так само для працюючих офіційно,хто стає клієнтом банка заради купівлі повинен надавати довідку про доходи або ок-5,7 за останні два роки наприклад і загальна сума на місяць не більше 3х місяців заробітку,так само по відношенню для непрацюючих офіційно на момент звернення - немає зп за останні два роки, надати підтвердження походження коштів, немає такої інформації,відмовити в обслуговуванні чи спочатку кошти на депозит на мінімальний термін і тільки на цю суму і не більше 50000 грн надати можливість купувати. Ще рік тому не було таких оцінок ризиків,відтепер маємо кожного дня смс - підвердіть свої статки чи верифікації через постанову і т.і.
Згоден,що треба зробити вже зараз непопулярні речі - обмежити доступ або зробити нецікаві ліміти. Або поступово зменшити курс і зафіксувати хоча б до кінця року,про кінець військового стану речі не має.
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sens
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Додано: Нед 07 січ, 2024 12:23
sens написав:
Або поступово зменшити курс і зафіксувати хоча б до кінця року
це популізм...до речі маємо інші проблеми ніж курс валют
Україна збереже критичну залежність від міжнародної фінансової допомоги. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.
Він назвав минулий рік безпрецедентним та неймовірно складним і нагадав, що на 2024 рік у бюджеті України закладено рекордний дефіцит у розмірі $43,5 млрд. При цьому більшу його частину влада планує покрити за рахунок допомоги західних союзників.
За словами Пишного, базовий сценарій НБУ передбачає міжнародну фінансову допомогу Україні в 2024 році на рівні 38 млрд доларів.
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Додано: Нед 07 січ, 2024 12:42
prodigy написав:
За словами Пишного, базовий сценарій НБУ передбачає міжнародну фінансову допомогу Україні в 2024 році на рівні 38 млрд доларів.
малавата будет! малавата ©
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flysoulfly
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Додано: Нед 07 січ, 2024 12:43
Hotab написав:vitaliiangel
,
спросите у клиентов обменок, откуда у них гривна в таком количестве. В половине случаев это теневая экономика,
В составе действий мула нет нарушения даже моральных принципов.
Нет противоречий? Чувак, который сознательно подпитывает теневую экономику и хабарныкив , но «тут нет нарушений даже моральных принципов»?? Легкие деньги гипертрофируют мораль?
Давай предположим, что мулы перестали выносить из банков валюту. Кому станет лучше или хуже?
Валюта будет в кассах бановх. Клиенты банков (среди которых на порядок выше процент людей работающих вбелую, чем среди клиентов обменок) будут свободно снимать (а значит и заносить) депозиты. Пэрэсичный без проблем купит нужного цвета.
В обменках дефицит. Вилка между кассой банка и обменкой вырастет. И что? Коррупционер с баулом будет покупать дороже? Ну и ладно. У нас же вроде попытка бороться с коррупцией, а не светлыми клиентами банков. Или нет?
Мул из мелкого опта па 1300 делает крупный (образно собирает по банкам 5-8куе) и доставляет их в обменку. Это точно бесплатные услуги?
- дорогой, не расстраивайся, маленький член - это не такая уже и проблема…
- да, но его у тебя, дорогая, вообще не должно быть!!! Этой услуги вообще не должно быть
Как это не должно быть, если со всех Пышных трибун кричат
о валютной либерализации и росте резервов! И потом, зайдите как-нибудь с утра в одно из провинциальных отделений банка ПУМБ - там практически безо всяких ограничений продают синюю эмиссию. Но недолго - при мне бабы в стеганых куртках скупали по 10-ке зелени, да так интенсивно, что мне осталось всего 3. Уходя, глядя на негодующую очередь, выстроившуюся за долларом
я язвительно бросил: Какое доверие к нацвалюте!
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