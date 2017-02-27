Додано: Нед 07 січ, 2024 13:08

vitaliiangel написав: Hotab написав: Чувак, который сознательно подпитывает теневую экономику и хабарныкив , но «тут нет нарушений даже моральных принципов»?? Легкие деньги гипертрофируют мораль? Чувак, которыйтеневую экономику и хабарныкив , но «тут нет нарушений даже моральных принципов»?? Легкие деньги гипертрофируют мораль? Наличный доллар не запрещён, полномочий позволяющих мне определить какую экономику я подпитываю у меня нет. Дара видеть через стены тоже. То что она теневая - моё предположение. Но с твоих слов, определять я как-то должен. Hotab написав: У нас же вроде попытка бороться с коррупцией, а не светлыми клиентами банков. Или нет? У нас же вроде попытка бороться с коррупцией, а не светлыми клиентами банков. Или нет? полномочия для борьбы с коррупцией у мула какие? Классное у тебя мышление, бороться с коррупцией должны все, кроме тех, кто получает за это деньги. Hotab написав: Этой услуги вообще не должно быть Этой услуги вообще не должно быть совок в чистом виде. Рынок должен решить что должно, а не ты. Хотаб не с твоим интеллектом тут умничать, пиши про войну и ухылянтов. Наличный доллар не запрещён, полномочий позволяющих мне определить какую экономику я подпитываю у меня нет. Дара видеть через стены тоже. То что она теневая - моё предположение. Но с твоих слов, определять я как-то должен.полномочия для борьбы с коррупцией у мула какие? Классное у тебя мышление, бороться с коррупцией должны все, кроме тех, кто получает за это деньги.совок в чистом виде. Рынок должен решить что должно, а не ты. Хотаб не с твоим интеллектом тут умничать, пиши про войну и ухылянтов.

Ребята, не ссорьтесь! Об чём вообще разговор?! Этично или неэтично занимается валютной трансмиссией?! - это вопрос субъективных оценок! Моя мама, например, имея, в общем, деньги НЕ ХОЧЕТ этим заниматься. А что касается всех остальных - то есть закон, вернее презумпция закона, которая говорит: разрешено всё что не запрещено! Разрешено мне менять онлайн и на депозиты - разрешено, разрешено мне покупать доллар в кассе - пожалуйста, могу я потом сдать его в обменку - могу! Вот и действуйте исходя из этого! А если начнет мучить совесть, что из-за вас какой-то пересичный не купит заветный синий - можете часть профита задонатить на ЗСУ, что я иногда и делаю. Вот и всё))