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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 07 січ, 2024 12:44
Hotab написав:
Чувак, который сознательно подпитывает
теневую экономику и хабарныкив , но «тут нет нарушений даже моральных принципов»?? Легкие деньги гипертрофируют мораль?
Наличный доллар не запрещён, полномочий позволяющих мне определить какую экономику я подпитываю у меня нет. Дара видеть через стены тоже. То что она теневая - моё предположение. Но с твоих слов, определять я как-то должен.
Hotab написав:
У нас же вроде попытка бороться с коррупцией, а не светлыми клиентами банков. Или нет?
полномочия для борьбы с коррупцией у мула какие? Классное у тебя мышление, бороться с коррупцией должны все, кроме тех, кто получает за это деньги.
detroytred написав:
Хочете боротися, так боріться з дійсно злодіями...
Hotab написав:
Этой услуги вообще не должно быть
совок в чистом виде. Рынок должен решить что должно, а не ты. Хотаб не с твоим интеллектом тут умничать, пиши про войну и ухылянтов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 07 січ, 2024 13:09, всього редагувалось 8 разів.
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Додано: Нед 07 січ, 2024 12:45
asti
,
росте резервов!
Скоро увидим где будут резервы. Ревальватор Зьобра не зря приложил револьвер к виску..
полномочий позволяющих мне определить какую экономику я подпитываю у меня нет.
У тебя шизофрения. Еще пол часа назад ты беспроблемно идентифицировал, кто клиенты обменок.
vitaliiangel написав:
, спросите у клиентов обменок, откуда у них гривна в таком количестве. В половине случаев это теневая экономика,
Что ж ты фраер сдал назад, переобуваешься в воздухе
:
. То что она теневая - моё предположение.
полномочия для борьбы с коррупцией у мула какие?
Бороться у тебя боролка не выросла Тыой удел быть маленькой полезной вшей, помогающей коррупционерам и теневикам.
Хотаб не с твоим интеллектом тут умничать, пиши про войну и ухылянтов.
Ты пока вчера весь вечер молчал, выглядел умнее. Сегодня решил с у тра собраться с силами и сходу облажался . То знаешь кто клиенты обменок, то тут же с обмазанными лямками «я лишь предположил»)))
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 07 січ, 2024 12:56, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Нед 07 січ, 2024 12:49
asti написав:
зайдите как-нибудь с утра в одно из провинциальных отделений банка ПУМБ - там практически безо всяких ограничений продают синюю эмиссию. Но недолго - при мне бабы в стеганых куртках скупали по 10-ке зелени
даху#
две недели - только под заказ, с карт\счетов
на продажу - зиро
баб в таких куртках - не видно
Ваша провинция явно ближе к "Форт-Ноксу"
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Додано: Нед 07 січ, 2024 12:53
sens написав: Hotab написав:vitaliiangel
,
Згоден,що треба зробити вже зараз непопулярні речі
Коли вже дочекаємося бажання влади робити "популярні речі"?
Бо все життя тільки чуємо про час щоб "тісніше затягнути паски", "тарифи не покривають собівартість", "дуже гроші потрібні" і т.д.
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Додано: Нед 07 січ, 2024 12:55
zzz007 написав: sens написав: Hotab написав:vitaliiangel
,
Згоден,що треба зробити вже зараз непопулярні речі
Коли вже дочекаємося бажання влади робити "популярні речі"?
Бо все життя тільки чуємо про час щоб "тісніше затягнути паски", "тарифи не покривають собівартість", "дуже гроші потрібні" і т.д.
когда нам дадут денег столько, сколько чиновники не смогут проглотить, сразу наступит Швейцария.
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Додано: Нед 07 січ, 2024 13:08
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Чувак, который сознательно подпитывает
теневую экономику и хабарныкив , но «тут нет нарушений даже моральных принципов»?? Легкие деньги гипертрофируют мораль?
Наличный доллар не запрещён, полномочий позволяющих мне определить какую экономику я подпитываю у меня нет. Дара видеть через стены тоже. То что она теневая - моё предположение. Но с твоих слов, определять я как-то должен.
Hotab написав:
У нас же вроде попытка бороться с коррупцией, а не светлыми клиентами банков. Или нет?
полномочия для борьбы с коррупцией у мула какие? Классное у тебя мышление, бороться с коррупцией должны все, кроме тех, кто получает за это деньги.
Hotab написав:
Этой услуги вообще не должно быть
совок в чистом виде. Рынок должен решить что должно, а не ты. Хотаб не с твоим интеллектом тут умничать, пиши про войну и ухылянтов.
Ребята, не ссорьтесь! Об чём вообще разговор?! Этично или неэтично занимается валютной трансмиссией?! - это вопрос субъективных оценок! Моя мама, например, имея, в общем, деньги НЕ ХОЧЕТ этим заниматься. А что касается всех остальных - то есть закон, вернее презумпция закона, которая говорит: разрешено всё что не запрещено! Разрешено мне менять онлайн и на депозиты - разрешено, разрешено мне покупать доллар в кассе - пожалуйста, могу я потом сдать его в обменку - могу! Вот и действуйте исходя из этого! А если начнет мучить совесть, что из-за вас какой-то пересичный не купит заветный синий - можете часть профита задонатить на ЗСУ, что я иногда и делаю. Вот и всё))
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asti
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Додано: Нед 07 січ, 2024 13:09
даю прогноз курса долара на 01.10.2024р.: па37 +- 0,5 грн буде долар.
допомога Україні буде, але не в 1 кварталі, а в кінці 3 кварталу 2024р.
якщо цього не буде, я полишаю цей форум.
якщо ж мій прогноз буде вірним, то прошу модераторів мене нагородити медаллю "Фінасовий Гуру 2024 року", якщо таке є, або аналогічна нагорода.
До деталей мого прогнозу прошу не прискіпатися, головне тенденція: зниження курсу долара (немаленьке) до кінця 3 кварталу 2024 року.
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Yuri_61
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Додано: Нед 07 січ, 2024 13:13
asti
,
можете часть профита задонатить на ЗСУ, что я иногда и делаю. Вот и всё))
Так себе откуп , отдав часть от взятого на ЗСУ…
Вели себя вы очень-очень плохо, шалунишки.
Как будто не для вас писал я заповеди в книжке!
Спасибо вам, конечно, что строили вы храмы.
Но это не входило в основную часть программы!
Я понимаю ваш подход, как и любого другого мула: «не буду как крыса растаскивать ЗВР я (через кассы банков в серую обменку для майора с баулом) , это сделает другой мул. Так лучше я»
Но от этого действия мулов не становятся порядочнее.
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Hotab
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Додано: Нед 07 січ, 2024 13:38
Hotab написав:asti
,
можете часть профита задонатить на ЗСУ, что я иногда и делаю. Вот и всё))
Так себе откуп , отдав часть от взятого на ЗСУ…
Вели себя вы очень-очень плохо, шалунишки.
Как будто не для вас писал я заповеди в книжке!
Спасибо вам, конечно, что строили вы храмы.
Но это не входило в основную часть программы!
Я понимаю ваш подход, как и любого другого мула: «не буду как крыса растаскивать ЗВР я (через кассы банков в серую обменку для майора с баулом) , это сделает другой мул. Так лучше я»
Но от этого действия мулов не становятся порядочнее.
Какой то лютый треш. Видимо, иметь прибыль компаниям в военное время тоже непорядочно. С этим даже госаудит согласен. Да и зарплату получать непорядочно, если больше прожиточного минимума. Да если глубже копнуть, и движимость и недвижимость иметь непорядочно всем, кто не в окопах. Но государство в этом направлении тоже думает. Так что скоро все будет в полном порядке, верно?
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adeges
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Додано: Нед 07 січ, 2024 13:41
adeges
,
Какой то лютый треш. Видимо, иметь прибыль компаниям в военное время тоже непорядочно. С этим даже госаудит согласен. Да и зарплату получать непорядочно, если больше прожиточного минимума. Да если глубже копнуть, и движимость и недвижимость иметь непорядочно всем, кто не в окопах. Но государство в этом направлении тоже думает. Так что скоро все будет в полном порядке, верно?
Вам тоже легкие деньги застилают способность отличить светлую экономику от темной и взяточников/коррупционеров?
Кто кому где запрещает работать, зарабатывать, иметь прибыль и платить налоги?
Но при чем тут мул к работе?
если глубже копнуть, и движимость и недвижимость иметь непорядочно всем, кто не в окопах. Но государство в этом направлении тоже думает. Так что скоро все будет в полном порядке, верно?
Государство (Из того что сейчас известно) предлагает каждому стать на учет в ТЦК. Только и всего. А не оте ваши фантазии, что-то забрать. А вот если вы не желаете выполнять законы Украины, то за невыполнение предполагаются штрафы. А если штрафы не платить, то у государства есть механизмы принудительного их взыскания. Вплоть до потерь всякого разного имущества. Эти законы существуют очень давно и ничего нового тут нет.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 07 січ, 2024 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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