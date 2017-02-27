Мулом, мексиканцы называют водителей машин, которые перевозят «товар» через границу
Потом, как правило, их садят в бочку с кислотой
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 січ, 2024 13:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Мулом, мексиканцы называют водителей машин, которые перевозят «товар» через границу
Потом, как правило, их садят в бочку с кислотой
Додано: Нед 07 січ, 2024 14:38
Да нет, провинция наша дальше, а вот кассирша
благодаря шоколадке чуть ближе...
Если хотите что-нибудь выловить приходите с утра))
Додано: Нед 07 січ, 2024 14:45
Цікаво сьогодні дивитися на весь срач на тему - валюта в контексті. Одне зрозуміло що є дія ,яку одна особа вважає незаконним , тому що надає можливість збагачення за рахунок бюджету України,інша особа вказує що для умов як в Швейцарії треба стільки ж грошей,від себе додам і цього буде вже мало. Робити прогнози справа не благородна. Тим паче на загальних засадах. Стосовно саме курса в дуже короткий перспективі,то ми бачимо процес який залежить від швидкості прийняття рішень щодо обміну, немає потреби робити довгострокові прогнози, дуже багато інформації для аналізу. Нам в кінці року обіцяли що буде проблема з виплатою пенсій,мені 5ого числа після 15-00 Ощадбанк надіслав смс про пенсію. Так що не всі прогнози зараз здійснюються
Додано: Нед 07 січ, 2024 14:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
а що загалом з грошима.
сталося, чого всі очікували - під кінець року за рахунок бюджету трохи додали грошенят.
безготівка збільшилась на 106 ярдів грн, до 828 ярди грн.
готівка збільшилась на 44 ярди, до 764 ярди грн. готівка давно так значно не змінювалася, останні півроку готівкова гривня була приблизно на одному рівні
загальне зростання - 150 ярдів грн, десь 10%. чи компенсується це продажем валюти у наступних місяцях, чи це наш новий рівень наявності коштів - подивимось. але якщо буде компенсуватися, то це ще додаткове зростання курсу
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 07 січ, 2024 14:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 січ, 2024 14:49
Hotab, вы не на тех батон крошите - на несчастных мулов, которые своим нелегким трудом зарабатывают себе
какую-то копейку. Вы наверное забыли, что основные выгодополучатели от валютной трансмиссии - БАНКИ!
Вон, Аккорд, например, наливал страждущим обывателям
29 числа доллар по 39,45, потом по 39,7, а под вечер по 39,80!
И ничего, казначеев совесть не мучила продавать по 39,80 купленное на межбанке по 38,15...
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