Мулом, мексиканцы называют водителей машин, которые перевозят «товар» через границу
Потом, как правило, их садят в бочку с кислотой
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 січ, 2024 13:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Мулом, мексиканцы называют водителей машин, которые перевозят «товар» через границу
Потом, как правило, их садят в бочку с кислотой
Додано: Нед 07 січ, 2024 14:38
Да нет, провинция наша дальше, а вот кассирша
благодаря шоколадке чуть ближе...
Если хотите что-нибудь выловить приходите с утра))
Додано: Нед 07 січ, 2024 14:45
Цікаво сьогодні дивитися на весь срач на тему - валюта в контексті. Одне зрозуміло що є дія ,яку одна особа вважає незаконним , тому що надає можливість збагачення за рахунок бюджету України,інша особа вказує що для умов як в Швейцарії треба стільки ж грошей,від себе додам і цього буде вже мало. Робити прогнози справа не благородна. Тим паче на загальних засадах. Стосовно саме курса в дуже короткий перспективі,то ми бачимо процес який залежить від швидкості прийняття рішень щодо обміну, немає потреби робити довгострокові прогнози, дуже багато інформації для аналізу. Нам в кінці року обіцяли що буде проблема з виплатою пенсій,мені 5ого числа після 15-00 Ощадбанк надіслав смс про пенсію. Так що не всі прогнози зараз здійснюються
Додано: Нед 07 січ, 2024 14:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
а що загалом з грошима?
сталося, чого всі очікували - під кінець року за рахунок бюджету трохи додали грошенят.
безготівка збільшилась на 106 ярдів грн, до 828 ярди грн, з яких 3місячні депо (тимчасово незадіяні гроші) - 175 ярдів грн
готівка збільшилась на 44 ярди, до 764 ярди грн. готівка давно так значно не змінювалася, останні півроку готівкова гривня була приблизно на одному рівні
загальне зростання - 150 ярдів грн, десь 10%. чи компенсується це продажем валюти у наступних місяцях, чи це наш новий рівень наявності коштів - подивимось. але якщо буде компенсуватися, то це ще додаткове зростання курсу
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 07 січ, 2024 15:01, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 07 січ, 2024 14:49
Hotab, вы не на тех батон крошите - на несчастных мулов, которые своим нелегким трудом зарабатывают себе
какую-то копейку. Вы наверное забыли, что основные выгодополучатели от валютной трансмиссии - БАНКИ!
Вон, Аккорд, например, наливал страждущим обывателям
29 числа доллар по 39,45, потом по 39,7, а под вечер по 39,80!
И ничего, казначеев совесть не мучила продавать по 39,80 купленное на межбанке по 38,15...
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