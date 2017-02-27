Hotab написав:



Какой то лютый треш. Видимо, иметь прибыль компаниям в военное время тоже непорядочно. С этим даже госаудит согласен. Да и зарплату получать непорядочно, если больше прожиточного минимума. Да если глубже копнуть, и движимость и недвижимость иметь непорядочно всем, кто не в окопах. Но государство в этом направлении тоже думает. Так что скоро все будет в полном порядке, верно?







если глубже копнуть, и движимость и недвижимость иметь непорядочно всем, кто не в окопах. Но государство в этом направлении тоже думает. Так что скоро все будет в полном порядке, верно?





Вам тоже легкие деньги застилают способность отличить светлую экономику от темной и взяточников/коррупционеров?Кто кому где запрещает работать, зарабатывать, иметь прибыль и платить налоги?Но при чем тут мул к работе?Государство (Из того что сейчас известно) предлагает каждому стать на учет в ТЦК. Только и всего. А не оте ваши фантазии, что-то забрать. А вот если вы не желаете выполнять законы Украины, то за невыполнение предполагаются штрафы. А если штрафы не платить, то у государства есть механизмы принудительного их взыскания. Вплоть до потерь всякого разного имущества. Эти законы существуют очень давно и ничего нового тут нет.