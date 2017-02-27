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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11105111061110711108>
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 14:45

  Hotab написав:adeges ,

Какой то лютый треш. Видимо, иметь прибыль компаниям в военное время тоже непорядочно. С этим даже госаудит согласен. Да и зарплату получать непорядочно, если больше прожиточного минимума. Да если глубже копнуть, и движимость и недвижимость иметь непорядочно всем, кто не в окопах. Но государство в этом направлении тоже думает. Так что скоро все будет в полном порядке, верно?


Вам тоже легкие деньги застилают способность отличить светлую экономику от темной и взяточников/коррупционеров?
Кто кому где запрещает работать, зарабатывать, иметь прибыль и платить налоги?
Но при чем тут мул к работе?


если глубже копнуть, и движимость и недвижимость иметь непорядочно всем, кто не в окопах. Но государство в этом направлении тоже думает. Так что скоро все будет в полном порядке, верно?


Государство (Из того что сейчас известно) предлагает каждому стать на учет в ТЦК. Только и всего. А не оте ваши фантазии, что-то забрать. А вот если вы не желаете выполнять законы Украины, то за невыполнение предполагаются штрафы. А если штрафы не платить, то у государства есть механизмы принудительного их взыскания. Вплоть до потерь всякого разного имущества. Эти законы существуют очень давно и ничего нового тут нет.

Цікаво сьогодні дивитися на весь срач на тему - валюта в контексті. Одне зрозуміло що є дія ,яку одна особа вважає незаконним , тому що надає можливість збагачення за рахунок бюджету України,інша особа вказує що для умов як в Швейцарії треба стільки ж грошей,від себе додам і цього буде вже мало. Робити прогнози справа не благородна. Тим паче на загальних засадах. Стосовно саме курса в дуже короткий перспективі,то ми бачимо процес який залежить від швидкості прийняття рішень щодо обміну, немає потреби робити довгострокові прогнози, дуже багато інформації для аналізу. Нам в кінці року обіцяли що буде проблема з виплатою пенсій,мені 5ого числа після 15-00 Ощадбанк надіслав смс про пенсію. Так що не всі прогнози зараз здійснюються
sens
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 14:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а що загалом з грошима? 8)

сталося, чого всі очікували - під кінець року за рахунок бюджету трохи додали грошенят.

безготівка збільшилась на 106 ярдів грн, до 828 ярди грн, з яких 3місячні депо (тимчасово незадіяні гроші) - 175 ярдів грн
готівка збільшилась на 44 ярди, до 764 ярди грн. готівка давно так значно не змінювалася, останні півроку готівкова гривня була приблизно на одному рівні

загальне зростання - 150 ярдів грн, десь 10%. чи компенсується це продажем валюти у наступних місяцях, чи це наш новий рівень наявності коштів - подивимось. але якщо буде компенсуватися, то це ще додаткове зростання курсу
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 07 січ, 2024 15:02, всього редагувалось 3 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 14:49

Hotab, вы не на тех батон крошите - на несчастных мулов, которые своим нелегким трудом зарабатывают себе
какую-то копейку. Вы наверное забыли, что основные выгодополучатели от валютной трансмиссии - БАНКИ!
Вон, Аккорд, например, наливал страждущим обывателям
29 числа доллар по 39,45, потом по 39,7, а под вечер по 39,80!
И ничего, казначеев совесть не мучила продавать по 39,80 купленное на межбанке по 38,15...
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 15:13

  asti написав:
Если хотите что-нибудь выловить приходите с утра))
выловить... ну разве что баб в стьоганых куртках, уже набитых пачками "моих" синих баксов :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 16:45

  flysoulfly написав:
  asti написав:
Если хотите что-нибудь выловить приходите с утра))
выловить... ну разве что баб в стьоганых куртках, уже набитых пачками "моих" синих баксов :mrgreen:
Я вам так скажу, баба набитая пачками синих баксов - не самый плохой улов! (даже в стеганой куртке) ;) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 16:57

  Hotab написав:Асти, банки поддержали эту увлекательную игру мулов. Вы теперь с ними соревнуетесь, кто больше успеет вытащить из ЗВР, пока там что-то есть.
Если уж на то пошло то основной вытаскиватель ЗВР -
это НБУ - именно он льёт доллар без меры всем страждущим: и банкам и мулам и обывателям!
Причём в октябре-ноябре он так активно заливал, что даже все наркобароны, валютчики и мулы вместе взятые не смогли справиться - курс просел на целую гривну!
Я тут первый недоумевал и волал: Навіщо?!
- Поднимите мои посты если интересно.
Так что в который раз вам повторяю:
ваши возмущение и праведный гнев не по адресу!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 17:07

  asti написав:Если уж на то пошло то основной вытаскиватель ЗВР -
это НБУ
не соглашусь. Основной тот кто в конце цепочки. НБУ, банки, обменки это посредники. Исторически между белым и чёрным рынком нет мостиков, мулы им ненадолго стали. Когда ограничение 50 тыс снимут, обменки сами смогут покупать валюту у банков в любом количестве и мулы будут не нужны. Мулов создало ограничение.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 17:28

  vitaliiangel написав:
  asti написав:Если уж на то пошло то основной вытаскиватель ЗВР -
это НБУ
не соглашусь. Основной тот кто в конце цепочки. НБУ, банки, обменки это посредники. Исторически между белым и чёрным рынком нет мостиков, мулы им ненадолго стали. Когда ограничение 50 тыс снимут, обменки сами смогут покупать валюту у банков в любом количестве и мулы будут не нужны. Мулов создало ограничение.
Мулы есть и будут всегда - одному моемоюу "коллеге" заблочили в позапрошлом году 4200 долларов на счетах
в Привате. Причина: за 20-22 годы он совершил операций
(в основном обменов) на общую сумму 14 миллионов гривен будучи при этом официально (и реально) безработным.
Он "работает" даже при зазоре в 2 копейки между курсом кассы банка и обменкой.
Так что снятие ограничений здесь не поможет.
Деньги, к слову, ему уже вернули - перевели в Сенс))
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 17:38

  vitaliiangel написав:
  asti написав:Если уж на то пошло то основной вытаскиватель ЗВР -
это НБУ
не соглашусь. Основной тот кто в конце цепочки. НБУ, банки, обменки это посредники. Исторически между белым и чёрным рынком нет мостиков, мулы им ненадолго стали. Когда ограничение 50 тыс снимут, обменки сами смогут покупать валюту у банков в любом количестве и мулы будут не нужны. Мулов создало ограничение.
...А Пышный в декабре практически все ограничения снял!
И теперь когда в ПУМБ приезжает эмиссия знаменитые бабы в стеганых куртках уже дежурят под кассой с баулами гривны (на десятку!)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 18:37

До речі у Кропі зараз справжнє стихійне лихо - уже годину ллє дощ і зразу ж замерзає на всіх поверхнях. При цьому стоїть такий характерний шурхіт від вже обледенілих гілок дерев)) :( :(
asti
 
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