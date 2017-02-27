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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 січ, 2024 18:46
asti , якщо мули не ламають ноги, падають, засипаючи синіми папірцями весь тротуар на радість перехожим , то яке ж це лихо… так, примхи погоди.. 😀
Додано: Нед 07 січ, 2024 18:53
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:26
по легенді професійний воєнний заробляє 8..10куе в місяць в Африці,
чого його хвлиює зароблена раз в тиждень сотка карусельщика?
Пілот переживає що якась миша підібрала зернятко, що випало з фури на шляху до порту?
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:29
flyman , муха, заробляти можна і потрібно чим більше, тим краще. Платити з заробленого податки. Красти у воюючої держави навіть сотку погано. Тобі не вистачає четвертої освіти, щоб це зрозуміти.
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:33
мені здалося, що волати ти почав коли курс стрімко підріс. склалося таке враження, що ти навпаки повівся на місцевих "пророків", які вангували подальше укріплення гривні, й відповідно трохи встряг.
з то, що бачу я - при великих відхиленнях попиту/пропозиція долару роль центробанку у встановленні курсу дуже велика. умовно кажучи, який курс буде в голові керівництва центробанку, такий й встановлять - теоретично навіть всупереч економічній логіці. є одне велике НО - коли попит значно переважає пропозицію центробанк обмежений наявними ЗВР - це так. звідки в нас така містична віра у рівень ЗВР.
ми зараз перебуваємо в іншій ситуації - в нас надлишок валюти за рахунок іноземної допомоги. в цьому випадку курс ДУЖЕ залежить від позиції центробанку. й ми не поодинокі в такій ситуації - самий найближчий приклад це Китай, та й та ж Раша. й далеко не завжди працює вільний ринок. скоріш навпаки. при такому профіциті зовнішньої торгівлі, як у Китаї, - юань мав би значно укріпитися - але ніт, його тримають на певному рівні (бо це має сенс). до речі це призводить, як не дивно до внутрішньої інфляції - але це вже окрема тема.
навпаки, в нас спробували погратися у вільний ринок в 2019 - коли в України завели лише 5 ярдів дол в ОВДП, й схоже в далекому 2007-2008 роках, коли було шалене надходження валюти. в обох випадках отримали необґрунтоване укріплення гривні, яке потім дуже швидко змінилося на знецінення.
рівень продажу валюти
жовтень - на 122 ярди грн
листопад - на 89 ярдів грн
грудень - на 132 ярди грн
(в дол при бажанні можете подивитись самі)
як бачите суми не надто відрізняються. а що змінилося - змінилася методика продаж. тобто у жовтні НБУ просто продавав, причому дійсно по низьких курсах - от навіщо він це робив, це дійсно загадка. а зараз просто закриває дефіцит, причому на високих курсах. що вплинуло на думку НБУ? можливо, оці проблеми з наданням допомоги, які раптово стали вже довгими, а не технічними.
мені здається на рішеннями нашого керівництва, в тому числі НБУ довліє оцей популістський міф, що стабільна валюта - це добре. що неможливо в країнах, які розвиваються. тому чим раніше ми від цього відійдемо, й зрозуміємо що для країни більш економічно ефективна слабка валюта - там швидше перейдемо до розвитку
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:36
Ви про мораль.
Має пройти мінімум 10 років, або маси зрозуміли зв'язок між причиною і наслідками.
І то, лише якщо цим хтось нарешті займеться - вихованням.
В іншому випадку ця історія нескінчена.
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