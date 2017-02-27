Додано: Нед 07 січ, 2024 19:33

asti написав: Hotab написав: Асти, банки поддержали эту увлекательную игру мулов. Вы теперь с ними соревнуетесь, кто больше успеет вытащить из ЗВР, пока там что-то есть. Асти, банки поддержали эту увлекательную игру мулов. Вы теперь с ними соревнуетесь, кто больше успеет вытащить из ЗВР, пока там что-то есть. Если уж на то пошло то основной вытаскиватель ЗВР -

это НБУ - именно он льёт доллар без меры всем страждущим: и банкам и мулам и обывателям!

Причём в октябре-ноябре он так активно заливал, что даже все наркобароны, валютчики и мулы вместе взятые не смогли справиться - курс просел на целую гривну!

Я тут первый недоумевал и волал: Навіщо?!

- Поднимите мои посты если интересно.

Так что в который раз вам повторяю:

ваши возмущение и праведный гнев не по адресу! Если уж на то пошло то основной вытаскиватель ЗВР -это НБУ - именно он льёт доллар без меры всем страждущим: и банкам и мулам и обывателям!Причём в октябре-ноябре он так активно заливал, что даже все наркобароны, валютчики и мулы вместе взятые не смогли справиться - курс просел на целую гривну!Я тут первый недоумевал и волал: Навіщо?!- Поднимите мои посты если интересно.Так что в который раз вам повторяю:ваши возмущение и праведный гнев не по адресу!

мені здалося, що волати ти почав коли курс стрімко підріс. склалося таке враження, що ти навпаки повівся на місцевих "пророків", які вангували подальше укріплення гривні, й відповідно трохи встряг.з то, що бачу я - при великих відхиленнях попиту/пропозиція долару роль центробанку у встановленні курсу дуже велика. умовно кажучи, який курс буде в голові керівництва центробанку, такий й встановлять - теоретично навіть всупереч економічній логіці. є одне велике НО - коли попит значно переважає пропозицію центробанк обмежений наявними ЗВР - це так. звідки в нас така містична віра у рівень ЗВР.ми зараз перебуваємо в іншій ситуації - в нас надлишок валюти за рахунок іноземної допомоги. в цьому випадку курс ДУЖЕ залежить від позиції центробанку. й ми не поодинокі в такій ситуації - самий найближчий приклад це Китай, та й та ж Раша. й далеко не завжди працює вільний ринок. скоріш навпаки. при такому профіциті зовнішньої торгівлі, як у Китаї, - юань мав би значно укріпитися - але ніт, його тримають на певному рівні (бо це має сенс). до речі це призводить, як не дивно до внутрішньої інфляції - але це вже окрема тема.навпаки, в нас спробували погратися у вільний ринок в 2019 - коли в України завели лишеярдів дол в ОВДП, й схоже в далекому 2007-2008 роках, коли було шалене надходження валюти. в обох випадках отримали необґрунтоване укріплення гривні, яке потім дуже швидко змінилося на знецінення.рівень продажу валютижовтень - наярди грнлистопад - наярдів грнгрудень - наярди грн(в дол при бажанні можете подивитись самі)як бачите суми не надто відрізняються. а що змінилося - змінилася методика продаж. тобто у жовтні НБУ просто продавав, причому дійсно по низьких курсах - от навіщо він це робив, це дійсно загадка. а зараз просто закриває дефіцит, причому на високих курсах. що вплинуло на думку НБУ? можливо, оці проблеми з наданням допомоги, які раптово стали вже довгими, а не технічними.мені здається на рішеннями нашого керівництва, в тому числі НБУ довліє оцей популістський міф, що стабільна валюта - це добре. що неможливо в країнах, які розвиваються. тому чим раніше ми від цього відійдемо, й зрозуміємо що для країни більш економічно ефективна слабка валюта - там швидше перейдемо до розвитку