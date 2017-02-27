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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11105111061110711108
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 18:46

asti , якщо мули не ламають ноги, падають, засипаючи синіми папірцями весь тротуар на радість перехожим , то яке ж це лихо… так, примхи погоди.. 😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 18:53

  Hotab написав:asti , якщо мули не ламають ноги, падають, засипаючи синіми папірцями весь тротуар на радість перехожим , то яке ж це лихо… так, примхи погоди.. 😀
Завтра побачимо... (Чи завезуть синій!😄😄)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:26

  Hotab написав:asti , якщо мули не ламають ноги, падають, засипаючи синіми папірцями весь тротуар на радість перехожим , то яке ж це лихо… так, примхи погоди.. 😀

по легенді професійний воєнний заробляє 8..10куе в місяць в Африці,
чого його хвлиює зароблена раз в тиждень сотка карусельщика?
Пілот переживає що якась миша підібрала зернятко, що випало з фури на шляху до порту?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:29

flyman , муха, заробляти можна і потрібно чим більше, тим краще. Платити з заробленого податки. Красти у воюючої держави навіть сотку погано. Тобі не вистачає четвертої освіти, щоб це зрозуміти.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:33

  asti написав:
  Hotab написав:Асти, банки поддержали эту увлекательную игру мулов. Вы теперь с ними соревнуетесь, кто больше успеет вытащить из ЗВР, пока там что-то есть.
Если уж на то пошло то основной вытаскиватель ЗВР -
это НБУ - именно он льёт доллар без меры всем страждущим: и банкам и мулам и обывателям!
Причём в октябре-ноябре он так активно заливал, что даже все наркобароны, валютчики и мулы вместе взятые не смогли справиться - курс просел на целую гривну!
Я тут первый недоумевал и волал: Навіщо?!
- Поднимите мои посты если интересно.
Так что в который раз вам повторяю:
ваши возмущение и праведный гнев не по адресу!

мені здалося, що волати ти почав коли курс стрімко підріс. склалося таке враження, що ти навпаки повівся на місцевих "пророків", які вангували подальше укріплення гривні, й відповідно трохи встряг.

з то, що бачу я - при великих відхиленнях попиту/пропозиція долару роль центробанку у встановленні курсу дуже велика. умовно кажучи, який курс буде в голові керівництва центробанку, такий й встановлять - теоретично навіть всупереч економічній логіці. є одне велике НО - коли попит значно переважає пропозицію центробанк обмежений наявними ЗВР - це так. звідки в нас така містична віра у рівень ЗВР.

ми зараз перебуваємо в іншій ситуації - в нас надлишок валюти за рахунок іноземної допомоги. в цьому випадку курс ДУЖЕ залежить від позиції центробанку. й ми не поодинокі в такій ситуації - самий найближчий приклад це Китай, та й та ж Раша. й далеко не завжди працює вільний ринок. скоріш навпаки. при такому профіциті зовнішньої торгівлі, як у Китаї, - юань мав би значно укріпитися - але ніт, його тримають на певному рівні (бо це має сенс). до речі це призводить, як не дивно до внутрішньої інфляції - але це вже окрема тема.

навпаки, в нас спробували погратися у вільний ринок в 2019 - коли в України завели лише 5 ярдів дол в ОВДП, й схоже в далекому 2007-2008 роках, коли було шалене надходження валюти. в обох випадках отримали необґрунтоване укріплення гривні, яке потім дуже швидко змінилося на знецінення.

рівень продажу валюти
жовтень - на 122 ярди грн
листопад - на 89 ярдів грн
грудень - на 132 ярди грн
(в дол при бажанні можете подивитись самі)

як бачите суми не надто відрізняються. а що змінилося - змінилася методика продаж. тобто у жовтні НБУ просто продавав, причому дійсно по низьких курсах - от навіщо він це робив, це дійсно загадка. а зараз просто закриває дефіцит, причому на високих курсах. що вплинуло на думку НБУ? можливо, оці проблеми з наданням допомоги, які раптово стали вже довгими, а не технічними.

мені здається на рішеннями нашого керівництва, в тому числі НБУ довліє оцей популістський міф, що стабільна валюта - це добре. що неможливо в країнах, які розвиваються. тому чим раніше ми від цього відійдемо, й зрозуміємо що для країни більш економічно ефективна слабка валюта - там швидше перейдемо до розвитку 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:36

  Hotab написав:flyman , муха, заробляти можна і потрібно чим більше, тим краще. Платити з заробленого податки. Красти у воюючої держави навіть сотку погано. Тобі не вистачає четвертої освіти, щоб це зрозуміти.

Ви про мораль.
Має пройти мінімум 10 років, або маси зрозуміли зв'язок між причиною і наслідками.
І то, лише якщо цим хтось нарешті займеться - вихованням.
В іншому випадку ця історія нескінчена.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:41

  Hotab написав:flyman , муха, заробляти можна і потрібно чим більше, тим краще. Платити з заробленого податки. Красти у воюючої держави навіть сотку погано. Тобі не вистачає четвертої освіти, щоб це зрозуміти.


Красти? Я чув, що кража - то кримінальна відповідальність. Чому асті ще досі на волі? Що сталось?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:зрозуміємо що для країни більш економічно ефективна слабка валюта - там швидше перейдемо до розвитку
сподіваюсь ми швидше перейдемо на відносно тверде Євро, бо якщо все життя проблеми влади вирішувавти за рахунок народу девальвацією, то нам ніколи не побудувати ні інвестиційний ринок ні пенсійну систему і нам назавжди бути країною 3 світу. Треба брати приклад з Греції, Португалії, Іспанії, а не винаходити велосипед...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 07 січ, 2024 19:48, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:44

adeges , ходить там, де іншим слизько. Не спіймають ніяк.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 21:10

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:зрозуміємо що для країни більш економічно ефективна слабка валюта - там швидше перейдемо до розвитку
сподіваюсь ми швидше перейдемо на відносно тверде Євро, бо якщо все життя проблеми влади вирішувавти за рахунок народу девальвацією, то нам ніколи не побудувати ні інвестиційний ринок ні пенсійну систему і нам назавжди бути країною 3 світу. Треба брати приклад з Греції, Португалії, Іспанії, а не винаходити велосипед...

офіс простих рішень. :D

ви трохи плутаєте різні речі - девал та слабка валюта - це не одне й те ж. а щоб стати країною єврозони треба відповідати певним критеріям. просто відмовитися від своєї валюти - це нонсенс, й несе свої ризики
Shaman
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