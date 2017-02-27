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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 січ, 2024 18:46
asti , якщо мули не ламають ноги, падають, засипаючи синіми папірцями весь тротуар на радість перехожим , то яке ж це лихо… так, примхи погоди.. 😀
Додано: Нед 07 січ, 2024 18:53
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:26
по легенді професійний воєнний заробляє 8..10куе в місяць в Африці,
чого його хвлиює зароблена раз в тиждень сотка карусельщика?
Пілот переживає що якась миша підібрала зернятко, що випало з фури на шляху до порту?
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:29
flyman , муха, заробляти можна і потрібно чим більше, тим краще. Платити з заробленого податки. Красти у воюючої держави навіть сотку погано. Тобі не вистачає четвертої освіти, щоб це зрозуміти.
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:33
мені здалося, що волати ти почав коли курс стрімко підріс. склалося таке враження, що ти навпаки повівся на місцевих "пророків", які вангували подальше укріплення гривні, й відповідно трохи встряг.
з то, що бачу я - при великих відхиленнях попиту/пропозиція долару роль центробанку у встановленні курсу дуже велика. умовно кажучи, який курс буде в голові керівництва центробанку, такий й встановлять - теоретично навіть всупереч економічній логіці. є одне велике НО - коли попит значно переважає пропозицію центробанк обмежений наявними ЗВР - це так. звідки в нас така містична віра у рівень ЗВР.
ми зараз перебуваємо в іншій ситуації - в нас надлишок валюти за рахунок іноземної допомоги. в цьому випадку курс ДУЖЕ залежить від позиції центробанку. й ми не поодинокі в такій ситуації - самий найближчий приклад це Китай, та й та ж Раша. й далеко не завжди працює вільний ринок. скоріш навпаки. при такому профіциті зовнішньої торгівлі, як у Китаї, - юань мав би значно укріпитися - але ніт, його тримають на певному рівні (бо це має сенс). до речі це призводить, як не дивно до внутрішньої інфляції - але це вже окрема тема.
навпаки, в нас спробували погратися у вільний ринок в 2019 - коли в України завели лише 5 ярдів дол в ОВДП, й схоже в далекому 2007-2008 роках, коли було шалене надходження валюти. в обох випадках отримали необґрунтоване укріплення гривні, яке потім дуже швидко змінилося на знецінення.
рівень продажу валюти
жовтень - на 122 ярди грн
листопад - на 89 ярдів грн
грудень - на 132 ярди грн
(в дол при бажанні можете подивитись самі)
як бачите суми не надто відрізняються. а що змінилося - змінилася методика продаж. тобто у жовтні НБУ просто продавав, причому дійсно по низьких курсах - от навіщо він це робив, це дійсно загадка. а зараз просто закриває дефіцит, причому на високих курсах. що вплинуло на думку НБУ? можливо, оці проблеми з наданням допомоги, які раптово стали вже довгими, а не технічними.
мені здається на рішеннями нашого керівництва, в тому числі НБУ довліє оцей популістський міф, що стабільна валюта - це добре. що неможливо в країнах, які розвиваються. тому чим раніше ми від цього відійдемо, й зрозуміємо що для країни більш економічно ефективна слабка валюта - там швидше перейдемо до розвитку
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:36
Ви про мораль.
Має пройти мінімум 10 років, або маси зрозуміли зв'язок між причиною і наслідками.
І то, лише якщо цим хтось нарешті займеться - вихованням.
В іншому випадку ця історія нескінчена.
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:41
Красти? Я чув, що кража - то кримінальна відповідальність. Чому асті ще досі на волі? Що сталось?
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
сподіваюсь ми швидше перейдемо на відносно тверде Євро, бо якщо все життя проблеми влади вирішувавти за рахунок народу девальвацією, то нам ніколи не побудувати ні інвестиційний ринок ні пенсійну систему і нам назавжди бути країною 3 світу. Треба брати приклад з Греції, Португалії, Іспанії, а не винаходити велосипед...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 07 січ, 2024 19:48, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 07 січ, 2024 21:10
офіс простих рішень.
ви трохи плутаєте різні речі - девал та слабка валюта - це не одне й те ж. а щоб стати країною єврозони треба відповідати певним критеріям. просто відмовитися від своєї валюти - це нонсенс, й несе свої ризики
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