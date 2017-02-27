а які ознаки слабкості валюти, якщо не девальвація відносно інших валют?
Жаль Мілей виявився балаболом і не перевів Аргентину на $. От це могла бути перемога.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 січ, 2024 21:26
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 07 січ, 2024 22:34
Не забувайте, на режим керованої гнучкості перейшли 03 жовтня. Після цього трішки була паніка. А потім , непевно, (це тільки здогадка) продавали, щоб "закріпити" результат.
Ось, здається, тут ще ніхто не постив:
"З чим пов'язане послаблення гривні наприкінці 2023 року – в перші дні 2024 року?
За режиму керованої гнучкості зміна курсу в той чи інший бік є нормальним явищем. Як і обіцяв НБУ, курс може як послаблюватися, коли ситуація на ринку погіршується, так і змінюватися, коли ситуація поліпшується (як це, наприклад, було в жовтні та першій половині листопада."
"Чи розглядає НБУ можливість фіксації курсу та чого очікувати далі?
Повернення до фіксованого курсу наразі навіть не розглядається. НБУ відійшов від нього свідомо та, коли були сформовані належні для цього передумови. "
Додано: Нед 07 січ, 2024 22:38
3000 грн в 2015 році
зп середня та мінімальна в 2015 були значно менше ніж зараз, але Держава в особі прем'єра Яценюка вмовляла не купувати долар,бо це хибне рішення, нагадую що тоді курс стрімко виріс і в банках не видавали готівку одразу, а спонукали відкриття рахунків і купівлю в день в межах добового ліміту не більше 3000 грн. Це було приблизно 200 уо. Більше всього так продавали банки з державним капіталом країни-агресора. Більшість купляла і переводила гривню в валюту. Хіба щось змінилося? Клієнтів тоді ніхто не відмічає образливими словами. Але тоді ще й встигли закрити більшість банків, надати рекордні суми для рефінансування саме перед банкрутством та закрити очі і не чіпати жодного банку з російським капіталом. Доречі пані Рожкова сиділа в НБУ при Гонтаревій,Смолою,Шевченко і відтепер при Пишному. Що далі чекати - знову населення обкрадає державу чи паразити в НБУ при будь-який владі....
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