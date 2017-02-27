Shaman написав: рівень продажу валюти жовтень - на 122 ярди грн листопад - на 89 ярдів грн грудень - на 132 ярди грн (в дол при бажанні можете подивитись самі)
як бачите суми не надто відрізняються. а що змінилося - змінилася методика продаж. тобто у жовтні НБУ просто продавав, причому дійсно по низьких курсах - от навіщо він це робив, це дійсно загадка. а зараз просто закриває дефіцит, причому на високих курсах. що вплинуло на думку НБУ? можливо, оці проблеми з наданням допомоги, які раптово стали вже довгими, а не технічними.
Не забувайте, на режим керованої гнучкості перейшли 03 жовтня. Після цього трішки була паніка. А потім , непевно, (це тільки здогадка) продавали, щоб "закріпити" результат.
"З чим пов'язане послаблення гривні наприкінці 2023 року – в перші дні 2024 року?
За режиму керованої гнучкості зміна курсу в той чи інший бік є нормальним явищем. Як і обіцяв НБУ, курс може як послаблюватися, коли ситуація на ринку погіршується, так і змінюватися, коли ситуація поліпшується (як це, наприклад, було в жовтні та першій половині листопада."
"Чи розглядає НБУ можливість фіксації курсу та чого очікувати далі?
Повернення до фіксованого курсу наразі навіть не розглядається. НБУ відійшов від нього свідомо та, коли були сформовані належні для цього передумови. "
asti написав:Если уж на то пошло то основной вытаскиватель ЗВР - это НБУ
не соглашусь. Основной тот кто в конце цепочки. НБУ, банки, обменки это посредники. Исторически между белым и чёрным рынком нет мостиков, мулы им ненадолго стали. Когда ограничение 50 тыс снимут, обменки сами смогут покупать валюту у банков в любом количестве и мулы будут не нужны. Мулов создало ограничение.
зп середня та мінімальна в 2015 були значно менше ніж зараз, але Держава в особі прем'єра Яценюка вмовляла не купувати долар,бо це хибне рішення, нагадую що тоді курс стрімко виріс і в банках не видавали готівку одразу, а спонукали відкриття рахунків і купівлю в день в межах добового ліміту не більше 3000 грн. Це було приблизно 200 уо. Більше всього так продавали банки з державним капіталом країни-агресора. Більшість купляла і переводила гривню в валюту. Хіба щось змінилося? Клієнтів тоді ніхто не відмічає образливими словами. Але тоді ще й встигли закрити більшість банків, надати рекордні суми для рефінансування саме перед банкрутством та закрити очі і не чіпати жодного банку з російським капіталом. Доречі пані Рожкова сиділа в НБУ при Гонтаревій,Смолою,Шевченко і відтепер при Пишному. Що далі чекати - знову населення обкрадає державу чи паразити в НБУ при будь-який владі....