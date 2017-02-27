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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 січ, 2024 22:47
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
девал та слабка валюта - це не одне й те ж.
а які ознаки слабкості
валюти, якщо не девальвація відносно інших валют?
Жаль Мілей виявився балаболом і не перевів Аргентину на $. От це могла бути перемога.
головне - не дозволяти валюті укріплюватися, що робили свого часу й Японія, й Китай, й можливо Південна Корея.
а в таких випадках, як у нас, коли пройшла емісія - має бути девал, бажано контрольований.
ви у ВНЗ на чому спеціалізуєтесь?
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Додано: Нед 07 січ, 2024 22:55
Shaman написав:
ви у ВНЗ на чому спеціалізуєтесь?
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Додано: Пон 08 січ, 2024 02:31
Дюрі-бачі написав:
сподіваюсь ми швидше перейдемо на відносно тверде Євро, бо якщо все життя проблеми влади вирішувавти за рахунок народу девальвацією, то нам ніколи не побудувати ні інвестиційний ринок ні пенсійну систему і нам назавжди бути країною 3 світу. Треба брати приклад з Греції, Португалії, Іспанії, а не винаходити велосипед...
Ми НІКОЛИ не перейдемо на євро.
Відмовитись від друкування гривні, яка "зі станка" вільно конвертується і виводиться клептоманами в мультимільйонні статки і нерухомість закордоном напевно набагато важче ніж спригнути з героїнової голки.
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Додано: Пон 08 січ, 2024 11:37
Shaman написав:
головне - не дозволяти валюті укріплюватися, що робили свого часу й Японія, й Китай, й можливо Південна Корея.
а в таких випадках, як у нас, коли пройшла емісія - має бути девал, бажано контрольований.
Ще Швейцарію туди ж, до переліку ...
Не полінуюся вкотре нагадати: в Україні не було кореляції між девальвацією та обсягами експорту
(товари такі, скажімо так). Періодичний стогін проплачених "Икспертів" на цю тему - лише бажання збільшити маржу ахмєтки і Ко за рахунок тримачів гривні в т.ч. пересічних.
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Додано: Пон 08 січ, 2024 13:49
centurionus написав: Shaman написав:
головне - не дозволяти валюті укріплюватися, що робили свого часу й Японія, й Китай, й можливо Південна Корея.
а в таких випадках, як у нас, коли пройшла емісія - має бути девал, бажано контрольований.
Ще Швейцарію туди ж, до переліку ...
Не полінуюся вкотре нагадати: в Україні не було кореляції між девальвацією та обсягами експорту
(товари такі, скажімо так). Періодичний стогін проплачених "Икспертів" на цю тему - лише бажання збільшити маржу ахмєтки і Ко за рахунок тримачів гривні в т.ч. пересічних.
до чого Швейцарія?
ви проводили якись дослідження? кореляція є не лише з експортом, а взагалі з торговим балансом.
Ахметов вже давно не головний експортер, але за звичкою пишемо його фамілію
бачу стогін тих, хто хоче отримувати 20% на депо при стабільній валюті, а потім дивуються - а чого це девал, а чому я не встиг вискочити?
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Додано: Пон 08 січ, 2024 13:53
sergey_stasyuk555 написав: Дюрі-бачі написав:
сподіваюсь ми швидше перейдемо на відносно тверде Євро, бо якщо все життя проблеми влади вирішувавти за рахунок народу девальвацією, то нам ніколи не побудувати ні інвестиційний ринок ні пенсійну систему і нам назавжди бути країною 3 світу. Треба брати приклад з Греції, Португалії, Іспанії, а не винаходити велосипед...
Ми НІКОЛИ не перейдемо на євро.
Відмовитись від друкування гривні, яка "зі станка" вільно конвертується і виводиться клептоманами в мультимільйонні статки і нерухомість закордоном напевно набагато важче ніж спригнути з героїнової голки.
відмова для власної валюти напевне неможливо для окремої немаленької країни. хто таке зробив - Чорногорія та Сомалі? там багато причин. й не плутати відмову від своєю валюти та входження в зону Євро - це різні речі.
але так красиво виглядає - надрукував грошей, поміняв на КАМАЗ готівкового долару, й той КАМАЗ десь поїхав
насправді все працює дещо складніше...
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