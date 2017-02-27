RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11098110991110011101
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 22:46

  Дюрі-бачі написав:Мілей виявився балаболом і не перевів Аргентину на $

А хіба він від цього відмовився? Декілька тижнів від інавгурації з потужними протестними демонстраціями лівих проти його реформ.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1123
З нами з: 27.04.10
Подякував: 96 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 22:47

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:девал та слабка валюта - це не одне й те ж.
а які ознаки слабкості валюти, якщо не девальвація відносно інших валют?
Жаль Мілей виявився балаболом і не перевів Аргентину на $. От це могла бути перемога.

головне - не дозволяти валюті укріплюватися, що робили свого часу й Японія, й Китай, й можливо Південна Корея.

а в таких випадках, як у нас, коли пройшла емісія - має бути девал, бажано контрольований.

ви у ВНЗ на чому спеціалізуєтесь?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5017
З нами з: 29.09.19
Подякував: 537 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 22:55

  Shaman написав:ви у ВНЗ на чому спеціалізуєтесь?
математик он
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21604
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2352 раз.
Подякували: 3326 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 02:31

  Дюрі-бачі написав:сподіваюсь ми швидше перейдемо на відносно тверде Євро, бо якщо все життя проблеми влади вирішувавти за рахунок народу девальвацією, то нам ніколи не побудувати ні інвестиційний ринок ні пенсійну систему і нам назавжди бути країною 3 світу. Треба брати приклад з Греції, Португалії, Іспанії, а не винаходити велосипед...

Ми НІКОЛИ не перейдемо на євро.
Відмовитись від друкування гривні, яка "зі станка" вільно конвертується і виводиться клептоманами в мультимільйонні статки і нерухомість закордоном напевно набагато важче ніж спригнути з героїнової голки.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 21.05.23
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 11:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:головне - не дозволяти валюті укріплюватися, що робили свого часу й Японія, й Китай, й можливо Південна Корея.

а в таких випадках, як у нас, коли пройшла емісія - має бути девал, бажано контрольований.

Ще Швейцарію туди ж, до переліку ...
Не полінуюся вкотре нагадати: в Україні не було кореляції між девальвацією та обсягами експорту (товари такі, скажімо так). Періодичний стогін проплачених "Икспертів" на цю тему - лише бажання збільшити маржу ахмєтки і Ко за рахунок тримачів гривні в т.ч. пересічних.
centurionus
 
Повідомлень: 1770
З нами з: 07.10.09
Подякував: 372 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 13:49

  centurionus написав:
  Shaman написав:головне - не дозволяти валюті укріплюватися, що робили свого часу й Японія, й Китай, й можливо Південна Корея.

а в таких випадках, як у нас, коли пройшла емісія - має бути девал, бажано контрольований.

Ще Швейцарію туди ж, до переліку ...
Не полінуюся вкотре нагадати: в Україні не було кореляції між девальвацією та обсягами експорту (товари такі, скажімо так). Періодичний стогін проплачених "Икспертів" на цю тему - лише бажання збільшити маржу ахмєтки і Ко за рахунок тримачів гривні в т.ч. пересічних.

до чого Швейцарія?

ви проводили якись дослідження? кореляція є не лише з експортом, а взагалі з торговим балансом.

Ахметов вже давно не головний експортер, але за звичкою пишемо його фамілію :D

бачу стогін тих, хто хоче отримувати 20% на депо при стабільній валюті, а потім дивуються - а чого це девал, а чому я не встиг вискочити? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5017
З нами з: 29.09.19
Подякував: 537 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 13:53

  sergey_stasyuk555 написав:
  Дюрі-бачі написав:сподіваюсь ми швидше перейдемо на відносно тверде Євро, бо якщо все життя проблеми влади вирішувавти за рахунок народу девальвацією, то нам ніколи не побудувати ні інвестиційний ринок ні пенсійну систему і нам назавжди бути країною 3 світу. Треба брати приклад з Греції, Португалії, Іспанії, а не винаходити велосипед...

Ми НІКОЛИ не перейдемо на євро.
Відмовитись від друкування гривні, яка "зі станка" вільно конвертується і виводиться клептоманами в мультимільйонні статки і нерухомість закордоном напевно набагато важче ніж спригнути з героїнової голки.

відмова для власної валюти напевне неможливо для окремої немаленької країни. хто таке зробив - Чорногорія та Сомалі? там багато причин. й не плутати відмову від своєю валюти та входження в зону Євро - це різні речі.

але так красиво виглядає - надрукував грошей, поміняв на КАМАЗ готівкового долару, й той КАМАЗ десь поїхав :mrgreen: насправді все працює дещо складніше...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5017
З нами з: 29.09.19
Подякував: 537 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 14:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Тихо гривнями шурша, їде долар неспєша (на північ)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33809
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 15:28

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе погашение 3-месячных депосертификатов составило 29.863 млрд. грн. (неделей ранее привлечение 6.605 млрд. грн.).
Привлечения не было.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 30.044 млрд. грн. (неделей ранее 33.666 млрд. грн.)

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 0.181 млрд. грн, (неделей ранее 40.271 млрд. грн)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1530.682 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 666.755 млрд. грн. (неделей ранее 653.137 млрд. грн.)
Чертовски интересная цифра :)
Рост ликвидности продолжился, но причины роста поменялись. На этот раз сыграли не расходы казначейства, а объемное погашение депосертификатов.

Расходы казначейства превысили доходы на 4.78 млрд. грн. (неделей ранее 103.008 млрд. грн.)
Как и ожидалось, в начале года расходы очень скромны.
Превышение расходов над доходами наблюдалось только один день, 4 дня бюджет был хоть и с небольшим, но доходом.

За неделю было инкассировано 6.169 млрд. грн. (неделей ранее обналичено 13.456 млрд. грн.)
Впервые за несколько недель был переток наличных в банки, сумма достаточно крупная. Такой результат вполне закономерен - это инкассация предновогодней выручки. К концу недели поток снова развернулся.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 0,20;
Продал – 789,50.
Это минимум за последние 4 недели. Думаю, что немалую роль в этом уменьшении сыграла малоактивная торговля завтраками в понедельник.
В пятницу мы видим всплеск интервенций при весьма спокойном ходе торгов. Можно с достаточной вероятностью предположить появление крупного игрока, который берет по 200 млн. раз в пару недель. В целом, характер МБ позволяет предположить, что основная часть казначейской гривны, которой суждено было сразу попасть на МБ, уже переварена.

От первой недели года ждать особых сюрпризов не приходилось, но мне показалось, что рынки раскачиваются быстрее, чем обычно. Сказывается отсутствие длинной череды выходных.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7321
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6302 раз.
Подякували: 20776 раз.
 
Профіль
123
70
33
2
  #<1 ... 11098110991110011101
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, moveton і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3348, 3349, 3350
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33495 36672377
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2024 00:10
osafly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23111821
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1869 13143101
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.