Додано: Пон 08 січ, 2024 15:28

На прошедшей неделе погашение 3-месячных депосертификатов составиломлрд. грн. (неделей ранее привлечение 6.605 млрд. грн.).Привлечения не было.В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 30.044 млрд. грн. (неделей ранее 33.666 млрд. грн.)Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составиломлрд. грн, (неделей ранее 40.271 млрд. грн)Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составиламлрд. грн. (неделей ранее 653.137 млрд. грн.)Чертовски интересная цифраРост ликвидности продолжился, но причины роста поменялись. На этот раз сыграли не расходы казначейства, а объемное погашение депосертификатов.Расходы казначейства превысили доходы намлрд. грн. (неделей ранее 103.008 млрд. грн.)Как и ожидалось, в начале года расходы очень скромны.Превышение расходов над доходами наблюдалось только один день, 4 дня бюджет был хоть и с небольшим, но доходом.За неделю было инкассированомлрд. грн. (неделей ранее обналичено 13.456 млрд. грн.)Впервые за несколько недель был переток наличных в банки, сумма достаточно крупная. Такой результат вполне закономерен - это инкассация предновогодней выручки. К концу недели поток снова развернулся.Результаты интервенций НБУ за неделю:Купил – 0,20;Продал – 789,50.Это минимум за последние 4 недели. Думаю, что немалую роль в этом уменьшении сыграла малоактивная торговля завтраками в понедельник.В пятницу мы видим всплеск интервенций при весьма спокойном ходе торгов. Можно с достаточной вероятностью предположить появление крупного игрока, который берет по 200 млн. раз в пару недель. В целом, характер МБ позволяет предположить, что основная часть казначейской гривны, которой суждено было сразу попасть на МБ, уже переварена.От первой недели года ждать особых сюрпризов не приходилось, но мне показалось, что рынки раскачиваются быстрее, чем обычно. Сказывается отсутствие длинной череды выходных.