А хіба він від цього відмовився? Декілька тижнів від інавгурації з потужними протестними демонстраціями лівих проти його реформ.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 січ, 2024 22:46
Додано: Нед 07 січ, 2024 22:47
головне - не дозволяти валюті укріплюватися, що робили свого часу й Японія, й Китай, й можливо Південна Корея.
а в таких випадках, як у нас, коли пройшла емісія - має бути девал, бажано контрольований.
ви у ВНЗ на чому спеціалізуєтесь?
Додано: Пон 08 січ, 2024 02:31
Ми НІКОЛИ не перейдемо на євро.
Відмовитись від друкування гривні, яка "зі станка" вільно конвертується і виводиться клептоманами в мультимільйонні статки і нерухомість закордоном напевно набагато важче ніж спригнути з героїнової голки.
Додано: Пон 08 січ, 2024 11:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ще Швейцарію туди ж, до переліку ...
Не полінуюся вкотре нагадати: в Україні не було кореляції між девальвацією та обсягами експорту (товари такі, скажімо так). Періодичний стогін проплачених "Икспертів" на цю тему - лише бажання збільшити маржу ахмєтки і Ко за рахунок тримачів гривні в т.ч. пересічних.
Додано: Пон 08 січ, 2024 13:49
до чого Швейцарія?
ви проводили якись дослідження? кореляція є не лише з експортом, а взагалі з торговим балансом.
Ахметов вже давно не головний експортер, але за звичкою пишемо його фамілію
бачу стогін тих, хто хоче отримувати 20% на депо при стабільній валюті, а потім дивуються - а чого це девал, а чому я не встиг вискочити?
Додано: Пон 08 січ, 2024 13:53
відмова для власної валюти напевне неможливо для окремої немаленької країни. хто таке зробив - Чорногорія та Сомалі? там багато причин. й не плутати відмову від своєю валюти та входження в зону Євро - це різні речі.
але так красиво виглядає - надрукував грошей, поміняв на КАМАЗ готівкового долару, й той КАМАЗ десь поїхав насправді все працює дещо складніше...
Додано: Пон 08 січ, 2024 14:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Тихо гривнями шурша, їде долар неспєша (на північ)
Додано: Пон 08 січ, 2024 15:28
Финансовая сводка за прошедшую неделю
На прошедшей неделе погашение 3-месячных депосертификатов составило 29.863 млрд. грн. (неделей ранее привлечение 6.605 млрд. грн.).
Привлечения не было.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 30.044 млрд. грн. (неделей ранее 33.666 млрд. грн.)
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 0.181 млрд. грн, (неделей ранее 40.271 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1530.682 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 666.755 млрд. грн. (неделей ранее 653.137 млрд. грн.)
Чертовски интересная цифра
Рост ликвидности продолжился, но причины роста поменялись. На этот раз сыграли не расходы казначейства, а объемное погашение депосертификатов.
Расходы казначейства превысили доходы на 4.78 млрд. грн. (неделей ранее 103.008 млрд. грн.)
Как и ожидалось, в начале года расходы очень скромны.
Превышение расходов над доходами наблюдалось только один день, 4 дня бюджет был хоть и с небольшим, но доходом.
За неделю было инкассировано 6.169 млрд. грн. (неделей ранее обналичено 13.456 млрд. грн.)
Впервые за несколько недель был переток наличных в банки, сумма достаточно крупная. Такой результат вполне закономерен - это инкассация предновогодней выручки. К концу недели поток снова развернулся.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 0,20;
Продал – 789,50.
Это минимум за последние 4 недели. Думаю, что немалую роль в этом уменьшении сыграла малоактивная торговля завтраками в понедельник.
В пятницу мы видим всплеск интервенций при весьма спокойном ходе торгов. Можно с достаточной вероятностью предположить появление крупного игрока, который берет по 200 млн. раз в пару недель. В целом, характер МБ позволяет предположить, что основная часть казначейской гривны, которой суждено было сразу попасть на МБ, уже переварена.
От первой недели года ждать особых сюрпризов не приходилось, но мне показалось, что рынки раскачиваются быстрее, чем обычно. Сказывается отсутствие длинной череды выходных.
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