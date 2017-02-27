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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11099111001110111102
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 15:45

Міжбанк долар росте.
Готівка також росте.
Онлайн теж зростання.
От таке.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 15:54

  10/9/9 написав:Міжбанк долар росте.
Готівка також росте.
Онлайн теж зростання.
От таке.
копійки...
сльози
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 15:56

  10/9/9 написав:Міжбанк долар росте.
Готівка також росте.
Онлайн теж зростання.
От таке.

Экономика растет, вот и доллар вместе с ней.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 16:03

  Shaman написав:
  centurionus написав:
  Shaman написав:головне - не дозволяти валюті укріплюватися, що робили свого часу й Японія, й Китай, й можливо Південна Корея.

а в таких випадках, як у нас, коли пройшла емісія - має бути девал, бажано контрольований.

Ще Швейцарію туди ж, до переліку ...
Не полінуюся вкотре нагадати: в Україні не було кореляції між девальвацією та обсягами експорту (товари такі, скажімо так). Періодичний стогін проплачених "Икспертів" на цю тему - лише бажання збільшити маржу ахмєтки і Ко за рахунок тримачів гривні в т.ч. пересічних.

до чого Швейцарія?

ви проводили якись дослідження? кореляція є не лише з експортом, а взагалі з торговим балансом.

Ахметов вже давно не головний експортер, але за звичкою пишемо його фамілію :D

бачу стогін тих, хто хоче отримувати 20% на депо при стабільній валюті, а потім дивуються - а чого це девал, а чому я не встиг вискочити? :lol:

Швейцарія чому? Ви ж наче фахівець з корисних девальвацій? Швейцарія на першому місці мала б бути в переліку. Взагалі, перелік мав би бути радше такого штибу: Зімбабве, Гондурас, Папуа тощо.

Є ще момент. Девальвація - аби в окопах отримували реально ще менше?

Ви власне провели своє дослідження? "У філіжанці"? Виявили кореляцію? В студію.
На гілці вже було колись дослідження. Гугл допоможе.

Ахмєт наймав "Икспєртів". До чого тут його поточне місце в рейтингах?

Матчастини трохи. Є таке от диво дивне: "функції грошей" і, зокрема, "функція накопичення". Корисний матеріал для ознайомлення.

Взагалі, актуальніше обговорювати втечу капітала. Або курс.
Ощад, от, продає охочим готівковий долар по 39.15 на даний момент.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 16:08

  antey1969 написав:
  10/9/9 написав:Міжбанк долар росте.
Готівка також росте.
Онлайн теж зростання.
От таке.

Хотя, для спецов, укреплявших гривну во время полномасштабной войны, нет ничего невозможного.

Экономика растет, вот и доллар вместе с ней.

Цитати великих людей!!!
Не має чого добавити, треба тільки пишатися за Німеччину, що такий цінний екземпляр посилить розвиток місцевої спільноти 8)
По курсу, дивно, але виросли на добрих 10 копійок, в столиці приймають по 39.30, я гадав, що покотимся ближче до міжбанку, поки такий варіант не спрацював...
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 16:28

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Євро 41,5730 -> 41,7973
Долар 38,0775 -> 38,1920
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 16:36

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................08.01.2024...........09.01.2024
дата розрахунку................05.01.2024............08.01.2024
Євро...................................41,5730.................41,7973
Долар США........................38,0775.................38,1920...+0.30%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.01.2024.........................38,1461

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0944 (на прошлой сессии 1.0918) +0.24%

Открылись на уровне вчерашнего достаточно высокого закрытия, выше курса основной части торгов. До полудня топтались на одном месте.
Справочный курс получился на 7 копеек выше действующего официального.
После полудня пошли в рост.
На этом росте официальный курс добавил еще более 4 копеек. Котировки, при этом, уже забрались выше нового официального курса, по всей видимости завтра нас ждет тоже высокое открытие.
Прирост официального курса за сессию составил 11.45 копейки.
Обороты сегодня вполне рабочие, но далеки от рекордов. Объем интервенций не должен поражать воображение.

Индекс доллара DXY в 15-00 102.42 (на прошлой сессии 102.69)
В пятницу после 15 доллар резко обвалился, потом столь же резко отыграл более половины падения и потом добавил еще чуть-чуть. Сегодня традиционное для первой половины понедельника спокойствие с умеренными колебаниями.
...............................................
  somilitark написав:По курсу, дивно, але виросли на добрих 10 копійок, в столиці приймають по 39.30, я гадав, що покотимся ближче до міжбанку, поки такий варіант не спрацював...

Для этого нужно, чтобы хоть пару дней не было роста на МБ. Наличный рынок слишком эмоционален, особенно после длительного периода стабильности.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 16:52

ПУМБ. Знову черга...
Після 12-ї (з опізданієм :) ) з'явився синій доляр.
Курс 39,30. Людей це не спиняє. Забрав замовлені 2500 (куплені у четвер на картку по 38,70 ;) ) і ще 300 докупив
на вільну гривню (учора здавав по 39,55). Отакі справи...
asti
 
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