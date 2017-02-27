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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11100111011110211103
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 18:25

  Blekster написав:
  asti написав:ПУМБ. Знову черга...
Після 12-ї (з опізданієм :) ) з'явився синій доляр.
Курс 39,30. Людей це не спиняє. Забрав замовлені 2500 (куплені у четвер на картку по 38,70 ;) ) і ще 300 докупив
на вільну гривню (учора здавав по 39,55). Отакі справи...


Де ви по таким курсам здаєте?
У Кропивницькому.
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 18:42

Достаем свои валютные заначки, конвертируем, рассчитываемся за коммуналку (особенно долги)...

В Україні скасували мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги.
Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.
Постанова від 29 грудня 2023 року № 1405.
Victor8
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