У Кропивницькому.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 січ, 2024 18:25
У Кропивницькому.
Додано: Пон 08 січ, 2024 18:42
Достаем свои валютные заначки, конвертируем, рассчитываемся за коммуналку (особенно долги)...
В Україні скасували мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги.
Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.
Постанова від 29 грудня 2023 року № 1405.
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