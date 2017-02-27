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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 січ, 2024 18:25
Blekster написав: asti написав:
ПУМБ. Знову черга...
Після 12-ї (з опізданієм
) з'явився синій доляр.
Курс 39,30. Людей це не спиняє. Забрав замовлені 2500 (куплені у четвер на картку по 38,70
) і ще 300 докупив
на вільну гривню (учора здавав по 39,55). Отакі справи...
Де ви по таким курсам здаєте?
У Кропивницькому.
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Додано: Пон 08 січ, 2024 18:42
Достаем свои валютные заначки, конвертируем, рассчитываемся за коммуналку (особенно долги)...
В Україні скасували мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги.
Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.
Постанова від 29 грудня 2023 року № 1405.
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Додано: Пон 08 січ, 2024 22:16
Victor8 написав:
Достаем свои валютные заначки, конвертируем, рассчитываемся за коммуналку (особенно долги)...
В Україні скасували мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги.
Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.
Постанова від 29 грудня 2023 року № 1405.
в когось в КМУ настав мир
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flyman
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Додано: Пон 08 січ, 2024 22:37
flyman написав:
в когось в КМУ настав мир
В 9-ти поверхівці, що напроти, зараз світло горить лише десь в 25% квартир,
і приблизно так само кожного дня.
Тобто, мешканці десь 75% квартир або виїхали на села, або закордон.
Питання, чи сплачують за комуналку, щось мені підказує, що не всі, м'яко кажучи.
Так, на районі час від часу бувають прильоти, ПРО не рятує, в крайній приліт, повибивало вікна / двері в кількох висотках, що зовсім недалеко, метрів за 300-400.
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Додано: Пон 08 січ, 2024 22:55
flyman написав: Victor8 написав:
Достаем свои валютные заначки, конвертируем, рассчитываемся за коммуналку (особенно долги)...
В Україні скасували мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги.
Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.
Постанова від 29 грудня 2023 року № 1405.
в когось в КМУ настав мир
к сожалению там откат от обещаний уже не только по комуналке,Мужик сказал - Мужик сделал это не про наше правительство.Вспомните как Шмигаль обещал в начале войны жильё в любом городе тем кто потерял под обстрелами дома и квартиры.Как платили всем поголовно(срочникам,курсантам,пожарникам,охране судов) +30000 грн.Также и 15 млн за смерть героя вначале войны давали сразу а потом сделали 3 и 40 месяцев остальные деньги.Проверки бизнеса.Даже помню на грузовике можно было с правами В ездить первые полгода.
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