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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11101111021110311104
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 00:25

  asti написав: із приблизно 5 мільярдів попиту на міжбанку у грудні
ой, ну та який там попит - майже суто спортивний інтерес :)
just for fun
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 00:39

  flyman написав:
  Victor8 написав:Достаем свои валютные заначки, конвертируем, рассчитываемся за коммуналку (особенно долги)...

В Україні скасували мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги.
Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.
Постанова від 29 грудня 2023 року № 1405.

в когось в КМУ настав мир

За логікою спочатку скасування військового стану.
копейка
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