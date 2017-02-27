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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11101111021110311104
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 00:25

  asti написав: із приблизно 5 мільярдів попиту на міжбанку у грудні
ой, ну та який там попит - майже суто спортивний інтерес :)
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flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 00:39

  flyman написав:
  Victor8 написав:Достаем свои валютные заначки, конвертируем, рассчитываемся за коммуналку (особенно долги)...

В Україні скасували мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги.
Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.
Постанова від 29 грудня 2023 року № 1405.

в когось в КМУ настав мир

За логікою спочатку скасування військового стану.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 01:29

  asti написав:Кожен день затримки американської допомоги буде відображатись на курсі. Адже зауважте, із приблизно 5 мільярдів попиту на міжбанку у грудні 3,5 мільярди закрив НБУ. От і рахуйте яким буде курс коли не буде чим закривати... :( :(
Кто создает спрос? Майоры с баулами закончиться должны уже как.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 01:56

  Proofy написав:
  asti написав:Кожен день затримки американської допомоги буде відображатись на курсі. Адже зауважте, із приблизно 5 мільярдів попиту на міжбанку у грудні 3,5 мільярди закрив НБУ. От і рахуйте яким буде курс коли не буде чим закривати... :( :(
Кто создает спрос? Майоры с баулами закончиться должны уже как.
... только тоннель ссука всё никак не кончается!
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 03:31

  centurionus написав:
  Shaman написав:
  centurionus написав:Ще Швейцарію туди ж, до переліку ...
Не полінуюся вкотре нагадати: в Україні не було кореляції між девальвацією та обсягами експорту (товари такі, скажімо так). Періодичний стогін проплачених "Икспертів" на цю тему - лише бажання збільшити маржу ахмєтки і Ко за рахунок тримачів гривні в т.ч. пересічних.

до чого Швейцарія?

ви проводили якись дослідження? кореляція є не лише з експортом, а взагалі з торговим балансом.

Ахметов вже давно не головний експортер, але за звичкою пишемо його фамілію :D

бачу стогін тих, хто хоче отримувати 20% на депо при стабільній валюті, а потім дивуються - а чого це девал, а чому я не встиг вискочити? :lol:

Швейцарія чому? Ви ж наче фахівець з корисних девальвацій? Швейцарія на першому місці мала б бути в переліку. Взагалі, перелік мав би бути радше такого штибу: Зімбабве, Гондурас, Папуа тощо.

Є ще момент. Девальвація - аби в окопах отримували реально ще менше?

Ви власне провели своє дослідження? "У філіжанці"? Виявили кореляцію? В студію.
На гілці вже було колись дослідження. Гугл допоможе.

Ахмєт наймав "Икспєртів". До чого тут його поточне місце в рейтингах?

Матчастини трохи. Є таке от диво дивне: "функції грошей" і, зокрема, "функція накопичення". Корисний матеріал для ознайомлення.

Взагалі, актуальніше обговорювати втечу капітала. Або курс.
Ощад, от, продає охочим готівковий долар по 39.15 на даний момент.

якщо дискусія, то давай свої аргументи.
а оце - ти доводь, а я покритикую - так не піде. ;)

щоб гроші накопичувати, їх спочатку треба заробити. а де їх заробляти, коли все імпортне?
Shaman
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