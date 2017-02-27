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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 січ, 2024 00:25
asti написав:
із приблизно 5 мільярдів попиту на міжбанку у грудні
ой, ну та який там попит - майже суто спортивний інтерес
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Додано: Вів 09 січ, 2024 00:39
flyman написав: Victor8 написав:
Достаем свои валютные заначки, конвертируем, рассчитываемся за коммуналку (особенно долги)...
В Україні скасували мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги.
Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.
Постанова від 29 грудня 2023 року № 1405.
в когось в КМУ настав мир
За логікою спочатку скасування військового стану.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 01:29
Кто создает спрос? Майоры с баулами закончиться должны уже как.
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Proofy
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Додано: Вів 09 січ, 2024 01:56
Proofy написав:
Кто создает спрос? Майоры с баулами закончиться должны уже как.
... только тоннель ссука всё никак не кончается!
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Додано: Вів 09 січ, 2024 03:31
centurionus написав: Shaman написав: centurionus написав:
Ще Швейцарію туди ж, до переліку ...
Не полінуюся вкотре нагадати: в Україні не було кореляції між девальвацією та обсягами експорту
(товари такі, скажімо так). Періодичний стогін проплачених "Икспертів" на цю тему - лише бажання збільшити маржу ахмєтки і Ко за рахунок тримачів гривні в т.ч. пересічних.
до чого Швейцарія?
ви проводили якись дослідження? кореляція є не лише з експортом, а взагалі з торговим балансом.
Ахметов вже давно не головний експортер, але за звичкою пишемо його фамілію
бачу стогін тих, хто хоче отримувати 20% на депо при стабільній валюті, а потім дивуються - а чого це девал, а чому я не встиг вискочити?
Швейцарія чому? Ви ж наче фахівець з корисних девальвацій? Швейцарія на першому місці мала б бути в переліку. Взагалі, перелік мав би бути радше такого штибу: Зімбабве, Гондурас, Папуа тощо.
Є ще момент. Девальвація - аби в окопах отримували реально ще менше?
Ви власне провели своє дослідження? "У філіжанці"? Виявили кореляцію? В студію.
На гілці вже було колись дослідження. Гугл допоможе.
Ахмєт наймав "Икспєртів". До чого тут його поточне місце в рейтингах?
Матчастини трохи. Є таке от диво дивне: "функції грошей" і, зокрема, "функція накопичення". Корисний матеріал для ознайомлення.
Взагалі, актуальніше обговорювати втечу капітала. Або курс.
Ощад, от, продає охочим готівковий долар по 39.15 на даний момент.
якщо дискусія, то давай свої аргументи.
а оце - ти доводь, а я покритикую - так не піде.
щоб гроші накопичувати, їх спочатку треба заробити. а де їх заробляти, коли все імпортне?
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Додано: Вів 09 січ, 2024 07:22
Victor8 написав:
Достаем свои валютные заначки, конвертируем, рассчитываемся за коммуналку (особенно долги)...
В Україні скасували мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги.
Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.
Постанова від 29 грудня 2023 року № 1405.
спочатку відмовились від стабільного курсу,далі вирішили що за два роки повинні повернутися... Відтепер чекаємо ще на непопулярні шляхи вирішення наповнення бюджету.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 13:12
sens написав: Victor8 написав:
Достаем свои валютные заначки, конвертируем, рассчитываемся за коммуналку (особенно долги)...
В Україні скасували мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги.
Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.
Постанова від 29 грудня 2023 року № 1405.
спочатку відмовились від стабільного курсу,далі вирішили що за два роки повинні повернутися... Відтепер чекаємо ще на непопулярні шляхи вирішення наповнення бюджету.
платити податки, оплачувати надані послуги - це адекватні
шляхи вирішення наповнення бюджету.
не платять за комуналку зазвичай маргінали або власники 700 м2 квартир....
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Додано: Вів 09 січ, 2024 13:31
sens написав: Victor8 написав:
Достаем свои валютные заначки, конвертируем, рассчитываемся за коммуналку (особенно долги)...
В Україні скасували мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги.
Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.
Постанова від 29 грудня 2023 року № 1405.
спочатку відмовились від стабільного курсу,далі вирішили що за два роки повинні повернутися... Відтепер чекаємо ще на непопулярні шляхи вирішення наповнення бюджету.
Предполагаю, что это один из способов "мотивации возвращения в Украину".
Особенно тех, кто сейчас заграницей тупо сидит на пособиях (не работает, не учится).
За коммуналку (+долги, пеня, штрафы) рано или поздно заплатить придется.
Иначе, недвижимость "заберут" за долги (в судебном порядке).
Пока как-то так.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 13:34
Victor8 написав:
Иначе, недвижимость "заберут" за долги (в судебном порядке).
Пока как-то так.
а если это единственное жилье, заберут? Что с пропиской людей в этом жилье? Что с несовершеннолетними?
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Додано: Вів 09 січ, 2024 13:55
Вітаюсь совсіма!
2024 рік! Курс НБУ почав мінятись, є оберти з міжбанку, можно знову починати рахувати середньозважене по обертах.
Та спочатку дізнаємось, що дала валюта закопана під грушею в 2022 і в 2023 роках!
Останній раз "Під грушею" рахувалось на 01.02.2022 ранок.
А на початок 2022 року мали.
За 2022 рік маємо:
2022__2023_Відсоток____________
36,575 47,750 30,55 GBP 5
18,700 25,500 37,10 AUD 1
30,875 42,350 37,17 EUR 2
29,550 42,750 44,67 CHF 4
27,310 40,400 47,93 USD 6
1589,5 2405,0 47,98 XAU 3
0,3700 0,5780 56,21 RUB 7
Перша колонка курс на початок 2022, друга - курс на початок 2023 року, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму році.
Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці меньший прибуток.
За рік гривня втратила до всіх. Рік двозначної девальвації і золотої інфляції :-(. Дуже поганий рік для гривні і найгарніший рік для рубля :-(.
За 2023 рік маємо:
2023__2024_Відсоток____________
0,5780 0,4239-26,66 RUB 7
40,400 38,300-5,900 USD 5
25,500 25,100-1,570 AUD 3
42,350 42,350 0,000 EUR 2
47,750 48,550 1,670 GBP 1
42,750 45,250 5,850 CHF 4
2405,0 2575,0 7,070 XAU 6
Перша колонка курс на початок 2023, друга - курс на початок 2024 року, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму році.
Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки.
РубЪ з найлепшої валюти в 2022 році став найгіршою в 2023! Мені сподобалась гривня. 2023 рік вистояла на рівні євро. Ай да Пишний, ай да молодець!!!
А доляр в 2023 році таки впав...
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a
в Вів 09 січ, 2024 14:38, всього редагувалось 4 разів.
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