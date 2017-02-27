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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 січ, 2024 14:01
НБУ
Довідкове значення курсу гривні до долара США
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Додано: Вів 09 січ, 2024 14:01
Примат написав: Victor8 написав:
Иначе, недвижимость "заберут" за долги (в судебном порядке).
Пока как-то так.
а если это единственное жилье, заберут? Что с пропиской людей в этом жилье? Что с несовершеннолетними?
предоставят социальное взамен - "капитальные" бытовки , с пропиской, где-то с видом на степь или на полесские болота.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 14:13
bamper написав: sens написав: Victor8 написав:
Достаем свои валютные заначки, конвертируем, рассчитываемся за коммуналку (особенно долги)...
В Україні скасували мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги.
Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.
Постанова від 29 грудня 2023 року № 1405.
спочатку відмовились від стабільного курсу,далі вирішили що за два роки повинні повернутися... Відтепер чекаємо ще на непопулярні шляхи вирішення наповнення бюджету.
платити податки, оплачувати надані послуги - це адекватні
шляхи вирішення наповнення бюджету.
не платять за комуналку зазвичай маргінали або власники 700 м2 квартир....
Кроме маргиналов можно просто дать неправильные данные ахметке по свету(перепутать день и ночь, день и обшие, я вместо дня дал обшие перед подорожанием и вместо ночи - день, хотел успеть скроить) и попробовать от них отбиться от начислений по новому среднему потреблению и вообще чтоб они скорректировали данные как то в правильную сторону.
А так они аж пищат угрозами чтоб им 20кгрн долга срочно отдали. И заплатили вперёд.
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