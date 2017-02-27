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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11103111041110511106>
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 14:01

НБУ
Довідкове значення курсу гривні до долара США
38,2599
10/9/9
 
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  Примат написав:
  Victor8 написав:Иначе, недвижимость "заберут" за долги (в судебном порядке).
Пока как-то так.

а если это единственное жилье, заберут? Что с пропиской людей в этом жилье? Что с несовершеннолетними?
предоставят социальное взамен - "капитальные" бытовки , с пропиской, где-то с видом на степь или на полесские болота.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 14:13

  bamper написав:
  sens написав:
  Victor8 написав:Достаем свои валютные заначки, конвертируем, рассчитываемся за коммуналку (особенно долги)...

В Україні скасували мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги.
Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.
Постанова від 29 грудня 2023 року № 1405.
спочатку відмовились від стабільного курсу,далі вирішили що за два роки повинні повернутися... Відтепер чекаємо ще на непопулярні шляхи вирішення наповнення бюджету.

платити податки, оплачувати надані послуги - це адекватні шляхи вирішення наповнення бюджету.
не платять за комуналку зазвичай маргінали або власники 700 м2 квартир....

Кроме маргиналов можно просто дать неправильные данные ахметке по свету(перепутать день и ночь, день и обшие, я вместо дня дал обшие перед подорожанием и вместо ночи - день, хотел успеть скроить) и попробовать от них отбиться от начислений по новому среднему потреблению и вообще чтоб они скорректировали данные как то в правильную сторону.
А так они аж пищат угрозами чтоб им 20кгрн долга срочно отдали. И заплатили вперёд.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 14:53

  Примат написав:
  Victor8 написав:Иначе, недвижимость "заберут" за долги (в судебном порядке).
Пока как-то так.

а если это единственное жилье, заберут? Что с пропиской людей в этом жилье? Что с несовершеннолетними?

Если не ошибаюсь, то в таких случаях переселяют в жилье более низкого класса (в судебном порядке, разумеется). Или в другой населенный пункт. Например из города - в поселок 30-40-50 км от этого города.

Только валютные заначки и могут спасти в такой ситуации :D
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 15:29

Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну до $1 млрд на місяць


Обсяг ввезення готівкової валюти в Україну в жовтні та листопаді 2023 року перевищив $1 млрд (в еквіваленті) на місяць вперше з лютого 2022 року.

За даними Національного банку України (НБУ), у жовтні в Україну ввезли готівкової валюти на $1,06 млрд, а у листопаді – на $1,03 млрд. Це найбільший обсяг з лютого 2022 року, коли цей показник сягав $1,1 млрд.

Зокрема, у листопаді в Україну доправили готівкою $813,8 млн, 211,56 млн євро, банківські метали на $6,8 млн та інших валют готівкою на $1,5 млн.

За час повномасштабної агресії РФ найбільші обсяги ввезення валюти фіксувалися в січні-травні цього року, коли вони перевищували $800 млн на місяць.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 15:47

  jump написав:Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну до $1 млрд на місяць


Обсяг ввезення готівкової валюти в Україну в жовтні та листопаді 2023 року перевищив $1 млрд (в еквіваленті) на місяць вперше з лютого 2022 року.

За даними Національного банку України (НБУ), у жовтні в Україну ввезли готівкової валюти на $1,06 млрд, а у листопаді – на $1,03 млрд. Це найбільший обсяг з лютого 2022 року, коли цей показник сягав $1,1 млрд.

Зокрема, у листопаді в Україну доправили готівкою $813,8 млн, 211,56 млн євро, банківські метали на $6,8 млн та інших валют готівкою на $1,5 млн.

За час повномасштабної агресії РФ найбільші обсяги ввезення валюти фіксувалися в січні-травні цього року, коли вони перевищували $800 млн на місяць.

Оказывается, на британский фунт и швейцарский франк - у нас очень скромный спрос...
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 15:57

  jump написав:Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну до $1 млрд на місяць


Обсяг ввезення готівкової валюти в Україну в жовтні та листопаді 2023 року перевищив $1 млрд (в еквіваленті) на місяць вперше з лютого 2022 року.

За даними Національного банку України (НБУ), у жовтні в Україну ввезли готівкової валюти на $1,06 млрд, а у листопаді – на $1,03 млрд. Це найбільший обсяг з лютого 2022 року, коли цей показник сягав $1,1 млрд.

Зокрема, у листопаді в Україну доправили готівкою $813,8 млн, 211,56 млн євро, банківські метали на $6,8 млн та інших валют готівкою на $1,5 млн.

За час повномасштабної агресії РФ найбільші обсяги ввезення валюти фіксувалися в січні-травні цього року, коли вони перевищували $800 млн на місяць.


А нарід знай собі скирдує та й скирдує! 🤗🤗

Что хочу ещё сказать по этому поводу: Я уже много лет живу
в одном достаточно престижном доме в Кропе, мои соседи
в основном мелкие и не очень предприниматели, юристы, СБУ-шники и прочая довольно обеспеченная публика.
Так вот, за последние 10 лет я НИ РАЗУ! я повторяю: НИ РАЗУ! не видел ни одного из них ни в одном банке. А я в банках - и читатели моих предыдущих сообщений на форуме подтвердят - бываю часто - практически каждый день. Что из этого следует? - все эти люди хранят свои сбережения (а они у них есть!) исключительно под матрасом. То же самое могу сказать и о коллегах предпринимателях - за всю 17-ти летнюю историю нашего бизнеса я всего пару раз встретил одного или двух из них в отделении покупающими валюту или оплачивающими коммуналку. Так что разговоры о 100 миллиардах под матрасами украинцев далекооо не безосновательны))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:00

Курс $ на міжбанку знижується

Курс $ на міжбанку різко знижується: від максимуму 38,304, який був 3 год. тому, скотився до 38,13 при переважаючий майже в 2 рази пропозиції над попитом.
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:07

  jump написав:Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну до $1 млрд на місяць

От вам і реальний бонус від читання даного форуму.
Нам цю новину Сибарит вже давно повідомив. І це доволі цікава і потрібна інформація.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:13

  asti написав:Так вот, за последние 10 лет я НИ РАЗУ! я повторяю: НИ РАЗУ! не видел ни одного из них ни в одном банке. А я в банках - и читатели моих предыдущих сообщений на форуме подтвердят - бываю часто - практически каждый день.


Вы суслике видите? И я не вижу. А он есть. :)
Евгений Н.
 
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