Додано: Вів 09 січ, 2024 16:35

asti написав: Что хочу ещё сказать по этому поводу:



Так вот, за последние 10 лет я НИ РАЗУ! я повторяю: НИ РАЗУ! не видел ни одного из них ни в одном банке. А я в банках - и читатели моих предыдущих сообщений на форуме подтвердят - бываю часто - практически каждый день. Что из этого следует? - все эти люди хранят свои сбережения (а они у них есть!) исключительно под матрасом. То же самое могу сказать и о коллегах предпринимателях - за всю 17-ти летнюю историю нашего бизнеса я всего пару раз встретил одного или двух из них в отделении покупающими валюту или оплачивающими коммуналку. Так что разговоры о 100 миллиардах под матрасами украинцев далекооо не безосновательны)) Что хочу ещё сказать по этому поводу:Так вот, за последние 10 лет я НИ РАЗУ! я повторяю: НИ РАЗУ! не видел ни одного из них ни в одном банке. А я в банках - и читатели моих предыдущих сообщений на форуме подтвердят - бываю часто - практически каждый день. Что из этого следует? -. То же самое могу сказать и о коллегах предпринимателях - за всю 17-ти летнюю историю нашего бизнеса я всего пару раз встретил одного или двух из них. Так что разговоры о 100 миллиардах под матрасами украинцев далекооо не безосновательны))

У вас класична помилка, коли всіх навколо порівнювати із собою.Платити комуналку фізично перебуваючи у відділенні банку в Україні із всіма можливостями наших банків - це вже давно мазохізм. Хіба що дуже потрібна (для чогось) паперова квитанція.Аналогічно - купівля валюти. Якщо її (валюти) не має для онлайн купівлі, то тим більше її не має для готівкового продажу і змісту тоді йти у відділення?В банк потрібно прийти лише один раз, щоб надати всю необхідну інформацію та замовити пластик або відкрити рахунки. Далі все відбувається дистанційно.Такі забіги по відділеннях якими займаєтесь ви - це виключно індивідуальний фетиш.Великі суми давно ніхто не тримає під матрасом. Умовні 100 тис $ які рік пролежали під матрасом в реальному житті "подешевшали" на розмір доларової інфляції. А за останні роки - це не менше четвертини вартості.Тому якщо людина може заробити 100 тис $, і продовжує зберігати їх лише в готівці - то це хабарник. Тримайтесь від такої людини подалі.Так, потрібно мати якусь "подушку безпеки". (Частину заощаджень в готівці) І в залежності від доходу ця подушка може бути і 1 тис $ і 100 тис $. Але вона залежить виключно від місячного/річного доходу. Тобто людина яка має таку подушку безпеки свідомо нехтує втратами від інфляції.