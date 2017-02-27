Финансовый туризм надо у Кропивницкий готовить, другие города не в тренде. Пошло у нас вниз в обменке, несмотря на то что на межбанке вверх
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 січ, 2024 16:14
Финансовый туризм надо у Кропивницкий готовить, другие города не в тренде. Пошло у нас вниз в обменке, несмотря на то что на межбанке вверх
Востаннє редагувалось Proofy в Вів 09 січ, 2024 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 09 січ, 2024 16:19
А что нам с этой информации? Если бы не увеличили ввоз ракета сейчас ушла в космос?
Додано: Вів 09 січ, 2024 16:35
У вас класична помилка, коли всіх навколо порівнювати із собою.
Платити комуналку фізично перебуваючи у відділенні банку в Україні із всіма можливостями наших банків - це вже давно мазохізм. Хіба що дуже потрібна (для чогось) паперова квитанція.
Аналогічно - купівля валюти. Якщо її (валюти) не має для онлайн купівлі, то тим більше її не має для готівкового продажу і змісту тоді йти у відділення?
В банк потрібно прийти лише один раз, щоб надати всю необхідну інформацію та замовити пластик або відкрити рахунки. Далі все відбувається дистанційно.
Такі забіги по відділеннях якими займаєтесь ви - це виключно індивідуальний фетиш.
Великі суми давно ніхто не тримає під матрасом. Умовні 100 тис $ які рік пролежали під матрасом в реальному житті "подешевшали" на розмір доларової інфляції. А за останні роки - це не менше четвертини вартості.
Тому якщо людина може заробити 100 тис $, і продовжує зберігати їх лише в готівці - то це хабарник. Тримайтесь від такої людини подалі.
Так, потрібно мати якусь "подушку безпеки". (Частину заощаджень в готівці) І в залежності від доходу ця подушка може бути і 1 тис $ і 100 тис $. Але вона залежить виключно від місячного/річного доходу. Тобто людина яка має таку подушку безпеки свідомо нехтує втратами від інфляції.
Додано: Вів 09 січ, 2024 16:39
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................09.01.2024..........10.01.2024
дата розрахунку.................08.01.2024...........09.01.2024
Євро....................................41,7973................41,8185
Долар США.........................38,1920................38,2253...+0.09%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.01.2024...........................38,2599
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0940 (на прошлой сессии 1.0944) -0.04%
Как было видно по вчерашнему ходу торгов, открылись сегодня высоко. Испугавшись такой высоты, немного опустились, а потом снова немного подросли.
Справочный курс получился почти на 7 копеек выше действующего официального.
Примерно после полудня произошел разворот, пошли вниз достаточно активно, по меркам нашего регулируемого рынка.
Благодаря такому снижению, официальный курс отыграл у справочного более 3 копеек.
Рост официального курса за сессию составил 3.33 копейки.
С полей доносились вести о появлении на МБ заметного предложения, я также о заурядных оборотах. Это продолжение вчерашней тенденции, когда объем интервенций был минимальным с начала года.
Если не произойдет ничего экстраординарного, завтра нас ждет низкий старт.
Индекс доллара DXY в 15-00 102.37 (на прошлой сессии 102.42)
Все спокойно.
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Выглядит очень страшно. Разговоров об этом много. Но пока резервы почему-то опять выросли.
Даже если будут какие-то задержки, резервов достаточно, чтобы месяца 3 продолжать закрывать весь спрос, не особо беспокоясь, даже при полном отсутствии новых поступлений. Потом можно будет задуматься об экономии.
Если помогать совсем перестанут, что вряд ли, нас будет волновать не курс.
Из этого следует, что они за последние 10 лет тоже не видели Вас ни в одном банке. Они вполне могут сделать вывод, что Вы все свои сбережения храните дома.
Если человек просто хранит сбережения в банке, ему достаточно посещать банк раз в 2-3 года. Вероятность встретить при этом знакомых стремится к нулю. К тому же для сбережений и для мелких спекуляций целесообразно выбирать разные банки.
Кстати, если вообще не иметь счетов в банках, в банк придется ходить значительно чаще для проведения всяческих оплат через кассу.
Додано: Вів 09 січ, 2024 16:43
Якщо б завезли навіть на половину менше, то готівковий курс швидше за все був би вищий копійок на 50. А це в свою чергу давило би на психіку громадян та частково на інфляцію, так як певна частка економіки у нас в тіні.
Додано: Вів 09 січ, 2024 17:18
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Господа, завтра немного припадет доллар на наличке? По Вашему видению. Интересует курс наличного в обменках
Востаннє редагувалось Алексей77 в Вів 09 січ, 2024 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 09 січ, 2024 17:20
Додано: Вів 09 січ, 2024 17:51
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