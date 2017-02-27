Додано: Вів 09 січ, 2024 16:39

asti написав: Кожен день затримки американської допомоги буде відображатись на курсі. Адже зауважте, із приблизно 5 мільярдів попиту на міжбанку у грудні 3,5 мільярди закрив НБУ. От і рахуйте яким буде курс коли не буде чим закривати... Кожен день затримки американської допомоги буде відображатись на курсі. Адже зауважте, із приблизно 5 мільярдів попиту на міжбанку у грудні 3,5 мільярди закрив НБУ. От і рахуйте яким буде курс коли не буде чим закривати...

asti написав: Так вот, за последние 10 лет я НИ РАЗУ! я повторяю: НИ РАЗУ! не видел ни одного из них ни в одном банке. Так вот, за последние 10 лет я НИ РАЗУ! я повторяю: НИ РАЗУ! не видел ни одного из них ни в одном банке.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..................09.01.2024..........10.01.2024дата розрахунку.................08.01.2024...........09.01.2024Євро....................................41,7973................41,8185Долар США.........................38,1920...................+0.09%Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0009.01.2024...........................38,2599Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(на прошлой сессии 1.0944) -0.04%Как было видно по вчерашнему ходу торгов, открылись сегодня высоко. Испугавшись такой высоты, немного опустились, а потом снова немного подросли.Справочный курс получился почти на 7 копеек выше действующего официального.Примерно после полудня произошел разворот, пошли вниз достаточно активно, по меркам нашего регулируемого рынка.Благодаря такому снижению, официальный курс отыграл у справочного более 3 копеек.Рост официального курса за сессию составил 3.33 копейки.С полей доносились вести о появлении на МБ заметного предложения, я также о заурядных оборотах. Это продолжение вчерашней тенденции, когда объем интервенций был минимальным с начала года.Если не произойдет ничего экстраординарного, завтра нас ждет низкий старт.Индекс доллара DXY в 15-00(на прошлой сессии 102.42)Все спокойно............................................................Выглядит очень страшно. Разговоров об этом много. Но пока резервы почему-то опять выросли.Даже если будут какие-то задержки, резервов достаточно, чтобы месяца 3 продолжать закрывать весь спрос, не особо беспокоясь, даже при полном отсутствии новых поступлений. Потом можно будет задуматься об экономии.Если помогать совсем перестанут, что вряд ли, нас будет волновать не курс.Из этого следует, что они за последние 10 лет тоже не видели Вас ни в одном банке. Они вполне могут сделать вывод, что Вы все свои сбережения храните дома.Если человек просто хранит сбережения в банке, ему достаточно посещать банк раз в 2-3 года. Вероятность встретить при этом знакомых стремится к нулю. К тому же для сбережений и для мелких спекуляций целесообразно выбирать разные банки.Кстати, если вообще не иметь счетов в банках, в банк придется ходить значительно чаще для проведения всяческих оплат через кассу.